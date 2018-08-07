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Николай Панков встретился с дольщиками на строительной площадке ЖК «Южный»
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Николай Панков встретился с дольщиками на строительной площадке ЖК «Южный» 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Напомним, что строительный кооператив начал возводить застройщик Алексей Абасов на территории бывшего авиационного завода. Отметим, что о планах обсудить с обманутыми дольщиками варианты решения проблемы Николай Панков ранее сообщал в своем ТамТам-канале «Пара слов».
Депутат напомнил, что около 10 лет назад Вячеслав Володин предлагал варианты развития Заводского района, чтобы решить проблему трудоустройства граждан.
— Например, дольщики ЖК «Южный» могли бы сейчас трудиться на гидротурбинном заводе. Когда настало время менять турбины на волжских каскадах ГЭС, Вячеслав Володин предлагал на территории бывшего авиационного завода построить завод по производству гидротурбин для всей страны. Смог договориться о привлечении федерального финансирования. Город тогда ни одного квадратного метра земли не дал, и завод построили в Балаково, — сказал на встрече депутат.
Кстати, представители областного министерства строительства на встречу с дольщиками опоздали.
—Я все равно их найду, — пообещал депутат.
Николай Панков рассказал, что одним из вариантов решения проблемы 47 семей может стать предоставление жилья в других кооперативах. Такой вариант парламентарий ранее обсудил с губернатором области Валерием Радаевым.
—Разговор с людьми, как и ожидал, получился открытый и по существу. Люди не специалисты в строительстве, информацию о строящемся доме нашли в интернете. Говорят честно — привлекла дешевизна. Хотя многие их отговаривали. Некоторые вложили материнский капитал. Минстрой и администрация города не торопились сегодня на встречу. Возможно, испугались, что губернатор Валерий Радаев поставил задачу разобраться с продажей земли авиационного завода и выяснить всю цепочку. В своё время ни квадратного метра не дал город под завод гидротурбин. В другой раз по благотворительной программе Вячеслава Володина планировали строить три детсада, хотели и в Заводском районе, но опять не дали земли. Пришлось строить на кварталах в Юбилейном.
Он извинился перед дольщиками за такую позицию чиновников, которые вчера на рабочей группе обвиняли людей в том, что они виноваты сами, что купили здесь квартиры.
-Люди и так сильно пострадали и нуждаются в защите, — уверен парламентарий. — Мывместе обсудили ситуацию, решили проработать вопрос, чтобы предоставить им квартиры в других домах. Это 47 дольщиков-физлиц. Главное, чтобы реестр дольщиков не прирастал за счёт юридических лиц, проконтролировать это — задача Минстроя. А город должен найти участок, привлекательный для инвестора, который людям предоставит квартиры. Такой вариант вчера проговорили с губернатором, чтобы отстоять права людей. И как выяснилось, дольщики тоже за такое развитие событий. Поддержку людям обещал и прокурор Филипенко. Договорились с людьми встретиться ещё раз, обговорить детали, — сообщил Николай Панков.
Он предложил встретится в неформальной обстановке, с шашлыками, пообещав обеспечить мясом.
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