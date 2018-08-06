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Панков: Использование маткапитала должно стать отягчающим обстоятельством
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Панков: Использование маткапитала должно стать отягчающим обстоятельством 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Депутат Государственной Думы Николай Панков фракции «Единая Россия» в своем ТамТам-канале «Пара слов» рассказал подробности еженедельного заседания по решению проблем обманутых дольщиков. -Началась работа группы по проблемам граждан в строительстве домов. Губернатор дал слово Тепину. Он доложил, что в течение недели проводятся встречи. Ни у кого вопросов не было, — рассказал депутат и сообщил, что дальше докладывать по ситуации с долгостроями застройщика Абасова начал мэр Михаил Исаев.
-Мои дольщики, чьи дома на ул. Орджоникидзе д. 4 и д.1, сообщили мне, что уже сегодня год, как Абасов задержан и находится под следствием, — сообщил парламентарий. — Исаев рассказал и о том, что жители задействовали материнский капитал для строительства. Думаю, это должно стать отягчающими обстоятельствами в суде. Для тех строителей, что ставили и завлекали семьи пониженной стоимостью жилья, — отметий депутат.
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