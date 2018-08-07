Власти продлят программу по улучшению жилищных условий для молодых семей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что программа по улучшению жилищных условий для молодых семей будет продолжена. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы также много в последние годы стараемся делать для того, чтобы у молодых семей была возможность улучшить свои жилищные условия. Эта программа становится все более востребованной, а стало быть, мы ее будем продолжать", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо проанализировать, какие деньги на это направление можно выделить.