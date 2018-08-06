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Орловский молочный комбинат обещают запустить весной 2019 года
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Орловский молочный комбинат обещают запустить весной 2019 года 

РИА 57 7 часов назад
Фото: РИА 57
В марте 2019 года площадка бывшего молочного комбината Danone снова будет использоваться по назначению. Ее приобрело ООО «Первая линия», которое входит в Группу Компаний «Сыробогатов». Планируемая мощность переработки — 350 тонн молока в сутки.
Сейчас производство оснащается оборудованием. Создаются цеха по производству полутвердых и рассольных сыров, нарезке и упаковке, а также цеха сгущения и сушки сыворотки, творожного цеха. Продукцию завода под торговой маркой «Орловские сыры» планируют реализовывать на всей территории Российской Федерации и в странах СНГ.
На первом этапе на комбинате будут работать 150 человек. До 2020 года мощности по переработке рассчитывают нарастить до 500 тонн молока в сутки. Тогда количество сотрудников возрастет вдвое.
В ходе визита на площадку 6 августа врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что для региона это значимый проект, который способен дать серьезный стимул развитию молочного животноводства.
(Фото пресс-службы Губернатора Орловской области).
Сообщение Орловский молочный комбинат обещают запустить весной 2019 года появились сначала на РИА 57.
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