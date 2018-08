США и другие страны, которые обогатились на Второй мировой войне 

По итогам Второй мировой войны многие государства, включая страны-победители, понесли серьезные убытки. В выигрыше оказались лишь финансовые и промышленные корпорации, для которых самая разрушительная в истории война оказалась настоящей золотой жилой.

«Фридрих Крупп»

Немецкая династия Круппов всегда играла важнейшую роль в экономике германского милитаризма. Поэтому Версальский договор, заключенный по итогам Первой мировой войны, стал для Густава Круппа настоящей трагедией. Приход к власти нацистов не только вернул Круппу утраченные возможности, но и возродили надежды на установление неограниченной власти монополий. В годы становления германской военной машины доходы фирмы «Фридрих Крупп» росли как на дрожжах. Форсирование военной промышленности в период Третьего рейха дали Германии мощный толчок, благодаря которому она на сегодняшний день занимает второе место в мире после США по производству стали. Сын стареющего Густава Круппа Альфред, узнав еще в конце 1930-х годов о планах Гиммлера создавать концентрационные лагеря, вложил в этот проект огромные средства. Для него лагеря были в первую очередь не фабриками смерти, а источниками прибыли, которая оседала в его карманах благодаря использованию труда заключенных. Альфред Крупп был владельцем 10 концлагерей, именно в кассе Круппа получали зарплаты лагерные надзиратели и охранники. К моменту капитуляции Германии Альфред Крупп подошел во всеоружии: огромные суммы денег в валюте надежно покоились в швейцарских банках, документы, обличающие его в связях с нацистами, уничтожены, а заводы переданы под охрану американской военной полиции.

Военно-промышленный бум не обошел стороной и «Дом Сименса», у руля которого стоял третий сын основателя знаменитой фирмы. Заводы, выпускавшие эклектрическое оборудование, в том числе радарные системы с обзорным сканированием, снабжали своей продукцией армию, военно-морской и торговый флот Германии. Помимо наемных рабочих на заводах Siemens трудились узники концлагерей, военнопленные и остарбайтеры, позволившие сделать семейный бизнес максимально выгодным.

Standard Oil Один из крупнейших концернов Германии IG Farbenindustrie, который являлся основным спонсором предвыборной кампании Гитлера, контролировался американской нефтяной компанией Standard Oil принадлежавшей Рокфеллерам. Даже когда США вступили во Вторую мировую войну, Standard Oil продолжил сотрудничество с нацистами, исправно снабжая их горючим и продолжая получать дивиденды. Одних только инвестиций в немецкую экономику было вложено на сумму 120 млн долларов.

Еще одна американская компания сумевшая нажиться на войне, управляемая кланом Морганов, в 1946 году была оштрафована правительством США за недостойное поведение. Совместно с корпорацией Krupp General Electric умышленно завышал цены на карбид вольфрама, который являлся жизненно важным материалом для механической обработки металлов, необходимой для нужд фронта. Штраф в 36 тыс. долларов был ничтожным по сравнению с 1,5 млн долларов, полученных в результате махинации.

Американские банки

В 1990-х годах французская правительственная комиссия, расследовавшая захваты еврейских ценностей и счетов во время Второй мировой войны, заявила, что в расхищении принимали участие пять американских банков: Chase Manhattan, J. P Morgan, Guaranty Trust Co. of New York, Bank of the City of New York и American Express. Особенно активным был Chase bank, который значительно поправил свои дела после «Хрустальной ночи» — погрома евреев Австрии и Германии, произошедшего в 1938 году. Позднее банк заморозил счета французских евреев в оккупированной Франции. Один из основных держателей акций Chase Bank Джон Рокфеллер напрямую финансировал евгенические эксперименты нацистов. В период между 1936 и 1941 годами Chase совместно с другими американскими банками помог немцам получить свыше 20 миллионов в долларовом выражении. Банки заработали на сделке более 1,2 миллиона долларов, из них полмиллиона положил себе в карман Chase.