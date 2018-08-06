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Приняты новые меры борьбы с нелегальными коллекторами
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Приняты новые меры борьбы с нелегальными коллекторами 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
По их данным, на рынке работают примерно 500 нелегальных коллекторских организаций, причем около сотни из них ведут себя очень активно. Тогда как в официальном госреестре коллекторских агентств, который с января прошлого года ведет Федеральная служба судебных приставов, значатся только 216 юридических лиц. В ассоциации подчеркивают, что большинство жалоб должников относятся как раз к работе «серых» коллекторов. То есть, по сути, нелегалов, которые после вступления в силу федерального закона, регулирующего коллекторскую деятельность, должны были исчезнуть. До вступления закона в силу и создания реестра коллекторов на этом рынке работало около 700-800 компаний. При этом большинство тех, кто не вошел в реестр, не ушли с рынка, а перешли работать в «серую» зону.
С официальными коллекторами все просто. Если перегнул он палку и был слишком навязчив и груб в общении с должником, то после жалоб граждан контору могут просто выкинуть из госреестра. Более того, коллектора привлекут к административной ответственности — штраф для самого работника составит минимум 20 тысяч рублей, а для агентства и вовсе до 2 млн рублей.
Кроме того, деятельность всех 216 официальных коллекторских агентств застрахована. В случае нарушений со стороны коллектора пострадавший от его действий получит страховую выплату.
Кстати, буквально на днях министерство юстиции опубликовало важный законопроект. Предложено увеличить срок давности привлечения к административной ответственности коллекторов. Дело в том, что сейчас он составляет всего три месяца, тогда как проверять деятельность коллекторских агентств по закону можно не чаще чем раз в три года. Логично, что в ходе таких проверок могут быть выявлены нарушения. А вот наказать за них не получится, поскольку срок давности уже истек.
Стоит отметить, что профессиональные коллекторы в большинстве своем действуют строго по протоколу, руководствуются собственным этическим кодексом и относятся к должникам как к клиентам. По словам профессиональных коллекторов, они давно ушли от образа братков-вышибал из 90-х, а сейчас, скорее, выступают в роли финансовых консультантов.
Те же беспредельщики, которые пишут угрозы в подъездах и расклеивают «некрологи» с фотографиями должников, уверяют в коллекторской ассоциации, к профессионалам отношения не имеют.
Как выясняется, банки работают только с официальными коллекторами. Возникает вопрос, чьи долги тогда выбивают «серые» коллекторы?
"Судя по статистике обращений, буквально несколько микрофинансовых организаций прибегают к услугам или чаще даже маскировке под «серых» или «черных» коллекторов, то есть сами выступают в роли выбивателей долгов, — пояснил «РГ» директор НАПКА Борис Воронин. — Есть такие две организации, в которых достаточно гражданину просрочить один платеж, как начинают звонить хулиганы и угрожать должнику, его жене и даже детям".
Отличить профессионального коллектора можно с самого начала разговора — он представится и обратится на «вы»
Еще есть разного рода юристы, не входящие в реестр ФССП, но обещающие помочь кредиторам выбить долги. Они зачастую и коллекторы, и антиколлекторы, и автоюристы. «Мы с ними боремся, запрещаем им с помощью ФАС размещать рекламу, обращаемся в ФССП с жалобой на их незаконную деятельность», — рассказал Борис Воронин.
Отличить профессионального коллектора от хулигана можно с самого начала разговора. «Если звонящий вам не представился или обращается на ты, следует прекратить разговор. Для членов нашей ассоциации обращение на „вы“ определено Кодексом этики, а разговор необходимо начинать, представившись», — пояснил директор.
В других случаях необходимо обращаться в полицию или к регулятору рынка — судебным приставам.
Исправить ситуацию с «серыми» коллекторами должен принятый на прошлой неделе закон об административных расследованиях. Законодательство и ранее позволяло привлечь к административной ответственности «серых» коллекторов, но проблематичен был сбор доказательств. Новый закон позволит приставам до направления дела в суд провести расследование. Это означает, что они смогут запрашивать у сотовых операторов данные о звонках должникам, общаться с родственниками и соседями граждан, имеющих задолженности.
Борис Воронин считает, что и полиция не должна оставаться в стороне, в частности, необходимо привлечение к работе управления «К». «Сейчас все жалобы в МВД спускаются участковым, а они не обладают возможностями для расследований, когда преступники находятся в других регионах», — отметил он.
В профессиональном сообществе обращают внимание на то, что хранить записи телефонных переговоров в течение 3 лет обязаны только коллекторы из реестра. «К сожалению, ни банки, ни микрофинансовые организации, ни тем более „серые“ коллекторы не обязаны записывать разговоры с должником. На все вопросы потом они уверяют, что и вовсе не звонили должникам и доказать обратное не представляется возможным», — указал Борис Воронин.
В заключение представители ассоциации озвучили примерный портрет современных должника и официально зарегистрированного коллектора. В первом случае это молодой человек примерно 37 лет, в 55 процентах случаев это мужчина со средним или средне специальным образованием. Что касается профессионального взыскателя, то это в 80 процентах случаев мужчина приблизительно такого же возраста, как и должник, бывший сотрудник правоохранительных органов или службы судебных приставов. Из всех сотрудников официальных коллекторских агентств 80 процентов имеют высшее образование, в основном — высшее юридическое.
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