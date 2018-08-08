За полгода коллекторов за нарушения оштрафовали на 23,5 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Сумма штрафов, назначенных за нарушения в ходе коллекторской деятельности (по сбору просроченной задолженности), в первом полугодии выросла до 23,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. В первом полугодии прошлого года она составляла 2,5 млн рублей.

Как сообщили в ФССП, число включенных в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности, выросло до 205 компаний (в середине 2017 года их было 130).

За полгода к приставам поступило 9,5 тыс. (в I полугодии 2017 года — 5,1 тыс.) обращений граждан по вопросам восстановления нарушенных прав, а также в связи с разъяснениями законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности. «Признаны обоснованными 743 обращения, в том числе 370 — в отношении юридических лиц, включенных в реестр, и 373 — в отношении лиц, не включенных в реестр», — сообщили в ФССП.

По результатам проверок приставов составлено 863 протокола об административных правонарушениях (в I полугодии 2017 года — 260). Судами рассмотрено 597 административных материалов, по 542 судами назначены штрафы на общую сумму 23,5 млн рублей.

Кроме того, за полгода сотрудники ФССП за непредоставление сведений составили 119 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ. «За шесть месяцев 2018 года проведено 98 проверок юридических лиц, включенных в государственный реестр. По их результатам выдано 16 предпн 141 протокол об административных правонарушениях. По результатам 18 проверок нисаний об устранении выявленных нарушений, составлеарушения не выявлены», — отметили в службе приставов.