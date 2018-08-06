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На левом берегу Дона планируют построить жилые дома
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На левом берегу Дона планируют построить жилые дома 

161.ru 7 часов назад
Фото: 161.ru
Жилые дома планируют построить недалеко от нового парка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телепередачи «Главные о главном» рассказал, что правительство рассматривает варианты застройки левого берега Дона жилыми домами. Речь идет о территории рядом с новым стадионом и парком.
— Предназначение земли на левом берегу по генплану Ростова — спортивно-рекреационное, — рассказал Василий Голубев. — Жилищное строительство возможно при внесении коррективов в генплан. Мы рассматриваем предложения, которые позволят в недалеком будущем строить там жилье. Левые берег должен развиваться комплексно. Новый стадион, парк, Гребной канал — это те места, куда будут приезжать люди. И эти территории будут жить более активной жизнью, если рядом будут жилые дома.
Губернатор добавил, что спортивно-рекреационный кластер будет готов примерно к 2025 году. В него будут включены гандбольный дворец на 4,5 тысячи зрителей, ледовый дворец на 5 тысяч зрителей и новая конно-спортивная школа.
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