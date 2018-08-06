За сюжет о «нехорошем» доме в Сочи застройщики потребовали 10 млн

Застройщики многоквартирного дома в Сочи намерены взыскать более 10 млн рублей в качестве возмещения убытков с телеканала «Россия». В сюжете рассказывалось, что канализацию в жилом доме провели таким образом, что все отходы будут якобы спускаться прямо в море.

В шоке даже жильцы. Они уверяют, что с документами все в порядке, а попытки мэра города снести уже возведенный дом, признав его самостроем, незаконны. Дольщики полагают, что судебные тяжбы властей с застройщиками направлены вовсе не на соблюдение прав дольщиков и могут обернуться тем, что люди просто лишатся жилья.

Поводом для обращения троих сочинских индивидуальных предпринимателей Ирины Андриянчевой, Натальи Байрамович и Дмитрия Семенова в Арбитражный суд Москвы с иском о защите деловой репутации и взыскании убытков стал сюжет, показанный 29 июля в программе «Вести в 20:00» на телеканале «Россия» под названием «Мошенничество с недвижимостью: Сочи ждут новые аресты». В нем говорилось о прокурорских проверках, вызванных долгостроем и самостроем, которые достигли в городе невероятных масштабов. По их результатам было возбуждено 160 уголовных дел.

Среди одного из объектов «самостроя» был показан дом № 4 на Белорусской улице в Адлерском районе Сочи. «Застройщик уверял, что все уже почти готово, есть даже канализация. Ее оборудовали просто: стоки должны были стекать в водоем и далее в открытое море, — говорилось в сюжете. — Люди, вложившие в строительство миллионы, в неведении. Жильцы соседних домов, вложившие миллионы, удивляются, почему местные чиновники изначально не вывели на чистую воду нечистоплотных строителей».

В иске, копия которого есть в распоряжении Business FM , заявители указывают, что эта информация абсолютно не соответствует действительности и с канализацией все в порядке: она была сделана «согласно техническим условиям, выданным на подключение к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения сочинского МУП „Водоканал“.

»Мы готовы где угодно предоставить документы о подключении дома к городской системе канализации. Поэтому эти обвинения просто абсурдны. Мы же не в каменном веке живем, чтобы спускать фекалии в море. С таким же успехом можно было подойти к Кремлю и сказать, что там нет канализаций, а все в Москву-реку спускается», — заявил радиостанции представляющий интересы истцов адвокат Федор Трусов.

Судебные катаклизмы

Он рассказал, что тяжбы между администрацией Сочи и застройщиками идут уже два года. «Руководство города обращалось в суд и просило снести данный дом как самовольное строение, а застройщики — признать за ними право собственности. 22 апреля 2016 года Адлерский районный суд встал на сторону застройщиков, потом Краснодарской краевой суд его отменил. При проведении рабочих встреч краевыми и городскими властями было принято решение о заключении мирового соглашения в рамках судебных споров. И в итоге в марте этого года президиум Краснодарского краевого суда поставил в деле точку, признав законным первоначальное решение», — описал юрист судебные баталии.

Интересно, что спустя несколько дней после выхода сюжета на телеканале «Россия» мэр города Сочи Анатолий Пахомов подал в Адлерский районный суд новый иск о пересмотре дела по «вновь открывшимся обстоятельствам», ссылаясь на то, что земельный участок находится в водоохраной зоне Черного моря. При этом исполняющий обязанности председателя суда подозрительно оперативно принял обеспечительные меры, наложив арест на данный дом и запрет на подключение его к энергетике 31 июля. При этом сам иск поступил в суд только на следующий день, 1 августа. В итоге строительство почти законченного дома снова встало.

Убытки на 10 млн «Распространение заведомо недостоверной информации по федеральному каналу привело к тому, что застройщики стали терпеть убытки. Буквально через несколько дней, 1 и 2 августа, несколько собственников квартир в одностороннем порядке расторгли договоры купли-продажи квартир», — сообщил Федор Трусов. Именно этим истцы обосновали заявленный в иске размер убытков, который они оценили в 10 млн 704 тысячи рублей. Эту сумму они просят взыскать с ВГРТК и автора сюжета Андрея Ивлева в солидарном порядке и обязать ответчиков опровергнуть сведения о «нечистоплотности» застройщиков и канализации, якобы ведущей в открытое море.

На телеканале «Россия» на момент публикации материала воздержались от комментариев. «Поскольку иск подан только сегодня, мы не понимаем, о чем вообще идет речь. Говорить можно было бы о чем-то, если бы наши юристы ознакомились с документами», — сказала Business FM советник по вопросам PR телеканала «Россия» и ВГТРК Виктория Курчер. Впрочем, она добавила, что телеканал традиционно не комментирует иски до решения суда.

Пока же идут разбирательства в судах, собственники квартир проблемного дома устраивают пикеты. Некоторые уже доехали до Москвы, побывав у здания администрации президента Генпрокуратуры и даже на Красной площади.

По словам одного из них, Евгения Григоренко, ему непонятно, почему мэр города Сочи выступает за снос уже построенной высотки, а в СМИ появляется ложная информация:

«К выбору жилья я подошел основательно. Учел экологию, транспортную инфраструктуру. Я целый год присматривался, собрал деньги. В мае 2018 года заключил договор о приобретении квартиры. Там должна была быть свободная планировка. Дизайнеры в сентябре должны были предоставить дизайн-проект. Хотел сделать двухкомнатную квартиру. Сумма все-таки немалая, порядка 7 млн рублей. Мы с юристом изучили весь пакет документов. Самое главное, на что мы обратили внимание, это на все технические условия. Мы увидели техническую документацию на электричество, водопровод и канализацию. И, более того, тогда на объекте уже стояла подстанция. Нас подкупило качество объекта: подвалы были сухие, территория хорошая. Жильцами уже была создана инициативная группа, люди решали, где детскую площадку ставить. И каково же было наше удивление, когда несколько дней назад мы увидели репортаж, в котором необъективно освещалась ситуация и говорилось, что все фекальные воды будут выходить реку. Мы как собственники были возмущены. Как можно было допустить, что наши дети будут купаться в море и тут же из квартир мы будем все фекалии выводить в воду? Мы видели проект, согласования «Водоканала». Работа осуществляется совершенно в другую сторону. А в репортаже даже не показали, где эта труба! На фоне таких сюжетов принимается решение по инициативе главы Сочи о принятии обеспечительных мер, аресте дома. Мы поняли, что правды в Сочи нам не найти, и вынуждены были приехать в Москву с одиночными пикетами. С нашей точки зрения, действия главы Сочи нелегитимны».

Желание прикрыть «пятую точку»

Эту точку зрения разделяет эксперт по строительным делам адвокат Артур Айрапетов. По его словам, раз итоговым решением суда дом не был признан самостроем, его нельзя считать таковым. «Жители в этом смысле могут быть спокойны. Тем более что буквально два дня назад президент Владимир Путин подписал закон, принятый Госдумой 26 июля, чтобы более не допустить сносы, которые были в „ночь длинных ковшей“ в Москве. Не имеет значения, есть ли там водоохранная зона, трубы ли проходят под зданием, никто не вправе подавать соответствующие иски и принимать решение о сносе, если есть итоговое решение суда», — отметил эксперт.

По словам юриста, в данном случае наличие водоохраной зоны не может считаться вновь открывшимся обстоятельством и основанием для отмены решения. «Природоохранная зона как всегда была там, так и была. А если администрация города признала ее такой недавно, то это недобросовестные действия с ее стороны. Судам запрещено защищать подобные требования. На мой взгляд, они не имеют никакого шанса на удовлетворение», — полагает Айрапетов.

По его словам, после «ночи длинных ковшей» «эпидемия» по сносу якобы незаконных строений разрослась по всей России, коснувшись главным образом южных регионов. Почему администрация города так упорно хочет снести многоэтажку и подает иск, он объясняет следующим образом:

«В данном случае администрация Сочи, на мой взгляд, просто пытается защитить себя от предстоящих проблем, и в спорных ситуациях, в случае проверок Генпрокуратуры, она будет говорить: вот, мы судились. Пытаются подстраховаться, а проще говоря, пытаются прикрыть свою пятую точку. К сожалению, подобных исков с целью подстраховки себя по всей России, в первую очередь в Москве, Сочи, Крыму, огромное количество. Они [представители власти] тем самым, во-первых, показывают свое неуважение к судебной системе, перекладывая весь риск на суд, заставляют его принимать те или иные решения, и потом ими прикрываются. Администрации районов своими действиями сами создают негативную обстановку, провоцируя людей на какие-то оппозиционные настроения. Это странно, когда речь идет не о частных коммерческих интересах, а потребительских нуждах всех горожан».

Примечательно, что позиция сочинских властей относительно дома на Белорусской улице не всегда была такой, как сейчас. Ранее глава города на совещаниях с участием прокуратуры не возражал против 13-этажного дома. Потом застройщикам фактически объявили войну. «Такое ощущение, что глава города в столице зимних Олимпийских игр хочет утроить какую-то революцию, — полагает Федор Трусов. — Для всех загадка непоследовательность его действий. У Булгакова была нехорошая квартира, а у нас, кажется, хотят сделать нехороший дом прибрежного масштаба. По моему опыту, такие действия следуют, когда кто-то о чем-то с чиновниками плохо договорился».