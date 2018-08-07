Сотрудник Госжилинспекции в Химках оштрафаван за игнорирование обращений

Химкинская городская прокуратура приняла меры реагирования в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений от граждан — сотрудник Госжилинспекции невовремя среагировал на письмо заявителя, как сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в марте текущего года в государственную жилищную инспекцию Московской области по вопросам ЖКХ городского округа Химки обратился заявитель. Ответ гражданину был дан более, чем через 30 дней, что нарушает ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан».

В связи с этим Химкинская городская прокуратура внесла в Госжилинспекцию Московской области представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В отношении ответственного должностного лица прокуратура возбудила административное дело.

Сотрудник Госжилинспекции, который невовремя среагировал на обращение, будет наказан штрафом.