Ещё
Сотрудник Госжилинспекции в Химках оштрафаван за игнорирование обращений
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.57
–0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Сотрудник Госжилинспекции в Химках оштрафаван за игнорирование обращений 

Вести Подмосковья 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Химкинская городская прокуратура приняла меры реагирования в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений от граждан — сотрудник Госжилинспекции невовремя среагировал на письмо заявителя, как сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе расследования было установлено, что в марте текущего года в государственную жилищную инспекцию Московской области по вопросам ЖКХ городского округа Химки обратился заявитель. Ответ гражданину был дан более, чем через 30 дней, что нарушает ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан».
В связи с этим Химкинская городская прокуратура внесла в Госжилинспекцию Московской области представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В отношении ответственного должностного лица прокуратура возбудила административное дело.
Сотрудник Госжилинспекции, который невовремя среагировал на обращение, будет наказан штрафом.
Вести Подмосковья: последние новости
Подмосковные сыровары получат от властей многомиллионные гранты В Мытищах в IV квартале этого года начнется строительство путепровода На территории Подмосковья действует 7052 нестационарных торговых объекта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег198
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»40
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России92
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение