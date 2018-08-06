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Столица готова поддержать бизнес
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Столица готова поддержать бизнес 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
За последние восемь лет портрет малого бизнеса столицы значительно изменился.
Во-первых, он омолодился. В городе действует широкая система поддержки начинающих предпринимателей в рамках государственной программы. Там и двухлетние налоговые каникулы для тех, кто начинает свой бизнес, и субсидии для молодежных проектов, и разнообразные возможности получения финансовой поддержки, банковских гарантий. Проще и решать проблемы с арендой площадей — все организовано максимально открыто, прозрачно, через торги и аукционы. Тем, кому не обязателен собственный отдельный офис, можно попробовать разместить свой бизнес в одном из многочисленных коворкингов. А тех, кто решил заняться производством, ждут три с лишним десятка городских технопарков.
Во-вторых, малый бизнес столицы стал куда более разнообразен. Появляются самые неожиданные виды предпринимательской деятельности — от фудтраков для торговли кофе на улицах до аренды котиков для новоселий, от онлайн-платформ до исключительно потребительских, «приземленных» сервисов, связанных с клинингом или доставкой продуктов и товаров.
Кстати, об интернет-проектах. Современная действительность все больше, как теперь принято говорить, «уходит в цифру». И если Москва веками славилась как промышленный центр, то теперь она становится центром наукоемких производств.
И в-третьих, московский малый бизнес активно использует прогрессивные предпринимательские технологии, как, например, франчайзинг. Начинающему бизнесмену не требуется «изобретать велосипед». Можно взять кредит под разумный процент и приобрести франшизу, содержащую отработанные технологии и право развития определенного дела под раскрученной торговой маркой.
Все это наглядно показывает — сегодня в Москве, для того чтобы начать собственный бизнес, необязательно иметь огромный капитал или связи. Порой достаточно энергии, таланта и хорошего упорства. Ну и конечно, доброжелательной поддержки городских властей, выработанной совместно с предпринимателями на площадке Московской торгово-промышленной палаты.
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