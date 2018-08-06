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Чечня собрала урожай выше прогноза, несмотря на ущерб от засухи в 2 млрд рублей
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Чечня собрала урожай выше прогноза, несмотря на ущерб от засухи в 2 млрд рублей 

ТАСС 5 часов назад
ГРОЗНЫЙ, 6 августа. /ТАСС/. Аномальная жара нанесла фермерам в Чечне ущерб почти в 2 млрд рублей, но, несмотря на это, республика собрала урожай на 40 тыс. тонн больше целевого индикатора Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с руководителем министерства сельского хозяйства региона Мусой Дадаевым.
"В начале лета в 11 районах Чеченской Республики в связи с установившейся аномально высокой температурой был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате засухи пострадали посевы почти на 12 тысячах гектаров. По итогам работы правительственной комиссии ущерб оценен в 1 млрд 900 млн рублей. Несмотря на стихийные явления, в Чечне удалось собрать 310 тысяч тонн урожая, что на 40 тысяч тонн больше целевого индикатора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации", — написал Кадыров.
В 2017 году аграрии Чеченской Республики собрали 420 тыс. тонн зерновых, что стало самым большим урожаем за последние 20 лет. Рекордный сбор удалось получить за счет увеличения посевных площадей, роста урожайности с гектара и привлечения в сельское хозяйство частных инвестиций.
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