Чечня собрала урожай выше прогноза, несмотря на ущерб от засухи в 2 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 6 августа. / ТАСС /. Аномальная жара нанесла фермерам в Чечне ущерб почти в 2 млрд рублей, но, несмотря на это, республика собрала урожай на 40 тыс. тонн больше целевого индикатора Министерства сельского хозяйства РФ . Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с руководителем министерства сельского хозяйства региона Мусой Дадаевым.

"В начале лета в 11 районах Чеченской Республики в связи с установившейся аномально высокой температурой был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате засухи пострадали посевы почти на 12 тысячах гектаров. По итогам работы правительственной комиссии ущерб оценен в 1 млрд 900 млн рублей. Несмотря на стихийные явления, в Чечне удалось собрать 310 тысяч тонн урожая, что на 40 тысяч тонн больше целевого индикатора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации", — написал Кадыров.

В 2017 году аграрии Чеченской Республики собрали 420 тыс. тонн зерновых, что стало самым большим урожаем за последние 20 лет. Рекордный сбор удалось получить за счет увеличения посевных площадей, роста урожайности с гектара и привлечения в сельское хозяйство частных инвестиций.