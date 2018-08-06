Конституционный Суд: банкротство банка не является основанием для отказа в перечислении взносов в комфонд при переходе из одной СРО в…

Суд высшей инстанции определил, что нормы, обязывающие выплатить взнос членам саморегулируемой организации, покидающим ее, даже при банкротстве банка не нарушают права членов СРО. Фото: www.exiora.ru Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы СРО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» на несоответствие Конституции РФ нормы ч. 13 ст. 3.3 ФЗ №191 от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», введенные ФЗ №371 от 03.07.2016. Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа были удовлетворены требования нескольких хозяйственный обществ об обязании СРО перечислить на расчетные счета иных саморегулируемых организаций в области строительства средства компенсационного фонда на общую сумму 2,7 млн руб., являющиеся взносами этих хозяйственных обществ Фото: www.calypsocompany.ru У банков, в которых размещалось порядка 80% средств компенсационного фонда СРО, были отозваны лицензии и в отношении них начато конкурсное производство. Требования заявителя были включены в третью очередь кредиторов. Конституционный Суд отказал в принятии жалобы, указав следующее. СРО не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. Вкладывая средства компенсационного фонда с целью получить проценты, СРО осуществляет не запрещенную законом деятельность, предполагающую финансовый риск. Этот риск может выразиться в том числе и в получении отрицательного финансового результата в случае банкротства данной кредитной организации. Как указал Конституционный Суд, закон обязывает СРО размещать на своем интернет-сайте в том числе информацию о кредитных организациях, в которой размещены средства компенсационных фондов. Члены СРО имеют возможность косвенным образом осуществлять контроль за судьбой денежных средств, размещенных в банках. Согласно ч. 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, при снижении компенсационных фондов ниже минимального размера члены СРО должны в срок, не превышающий три месяца, внести взносы в компфонд с целью его увеличения до требуемого размера. Фото: www.nemotor.ru Дополнительно суд указал, что до момента завершения конкурсного производства в отношении кредитного учреждения размещенные в нем средства СРО учитываются при определении размеров компенсационных фондов. До завершения конкурсного производства размер утраченных средств СРО определен быть не может. Сам по себе факт размещения саморегулируемой организацией средств в банке не является безусловным основанием для предъявления требований к членам, оставшимся в составе данной СРО, о восстановлении компенсационного фонда путем осуществления новых платежей. Фото: www.old.sakha.gov.ru