Проект ремонта моста на улице Циолковского в Воронеже обойдётся в 1,7 млн рублей 

Проектирование планируется завершить в апреле 2019 года. Мэрия Воронежа заключит контракт на разработку проекта капремонта пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Циолковского. Стоимость проектно-сметной документации составит 1,78 млн рублей. Соответствующее распоряжение мэра опубликовали на сайте администрации Воронежа в пятницу, 10 августа. Подрядчик должен будет провести инженерно-изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию, обеспечить прохождение госэкспертизы и провести проверку достоверности определения сметной стоимости. Проект должен быть завершен к 30 апреля 2019 года. Стоимость работ — 1,78 млн рублей. При этом региональный бюджет вложит 1,73 млн рублей, городской — 53 тыс. Большую часть средств подрядчик получит в 2019 году. В районе станции «Придача», на улице Циолковского, в рамках первого этапа работ по формированию кольцевой автодороги, городские власти планируют впоследствии построить автомобильный путепровод через железнодорожные пути. Елена Гончарова