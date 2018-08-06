В Воронеже скорректировали программу капремонта многоквартирных домов 

Теперь нерадивые плательщики не смогут претендовать на широкий перечень услуг. Воронежцы не смогу претендовать на более широкий перечень услуг по капремонту, если будут несвоевременно вносить платежи. Такие изменения в региональную программу капитального ремонта утвердили областные власти. То есть, нерадивые плательщики не смогут рассчитывать на дополнительные работы в рамках капремонта. Кроме этого, нельзя будет сделать ремонт раньше срока, если общая сумма взносов будет менее чем 90% от размера представленных к оплате счетов. Раньше этот показатель составлял 50%. Поэтому, прежде чем жители решат просить Фонд отремонтировать их дом раньше, им придется посчитать, покроют ли деньги на их счету расходы на 90%.