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В Воронеже скорректировали программу капремонта многоквартирных домов
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В Воронеже скорректировали программу капремонта многоквартирных домов 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Теперь нерадивые плательщики не смогут претендовать на широкий перечень услуг. Воронежцы не смогу претендовать на более широкий перечень услуг по капремонту, если будут несвоевременно вносить платежи. Такие изменения в региональную программу капитального ремонта утвердили областные власти. То есть, нерадивые плательщики не смогут рассчитывать на дополнительные работы в рамках капремонта. Кроме этого, нельзя будет сделать ремонт раньше срока, если общая сумма взносов будет менее чем 90% от размера представленных к оплате счетов. Раньше этот показатель составлял 50%. Поэтому, прежде чем жители решат просить Фонд отремонтировать их дом раньше, им придется посчитать, покроют ли деньги на их счету расходы на 90%.
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