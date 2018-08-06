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Два корпуса ЖК «Новая Каменка» сдадут в сентябре
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Два корпуса ЖК «Новая Каменка» сдадут в сентябре 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Строительную готовность 4 и 5 корпусов проблемного ЖК «Новая Каменка» обсудили на выездном совещании, которое провели накануне заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский совместно с заместителем председателя Законодательного собрания Сергеем Соловьевым и заместителем начальника Службы госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга Вячеславом Захаровым.
В ходе совещания исполняющий обязанности директора по строительству компании генерального подрядчика ООО «СПК-А» Василий Сверчков доложил, что сейчас оба корпуса находятся в завершающей стадии стройки, работы по наружным сетям полностью завершены, на объекте идет завершение отделки МОП, монтируется лифтовое оборудование и внутренние инженерные сети, благоустраивается территория.
Генеральный подрядчик заверил участников совещания, что в августе строительно-монтажные работы в корпусах 4, 5 будут завершены. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года.
Евгений Барановский отметил, что для ввода объекта в обозначенные сроки, необходимо обратить особое внимание на своевременное финансирование строительства объекта инвестором, АКБ «Российский Капитал». В целях решения данного вопроса руководство Комитета по строительству планирует инициировать совещание в Минстрое России с участием руководства инвестора.
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