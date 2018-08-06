ТИНРО-Центр: вылов охотской сельди будет наименьшим за всю историю

ТИНРО-Центр дал рекомендации к вылову в 2018 г. объемов сельди на Дальневосточном бассейне. Всего предполагается добыть более 450 тыс. тонн рыбы. В основном путина в осенне-зимний период будет базироваться на корфо-карагинской, восточноберинговоморской, охотской и гижигинско-камчатской сельди.

«В целом условия нагула сельди осенью 2018-го — начале зимы 2019 г. могут быть схожи с условиями прошедшего года. К концу октября вероятно формирование скоплений нагульной сельди на внутреннем шельфе и далее их быстрое смещение на средний шельф в ноябре-декабре», — считают ученые.

Суммарный вылов корфо-карагинской сельди рекомендован в объеме 49,1 тыс. тонн, в том числе в Карагинской подзоне — 48,1 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне (к западу от 174 в. д.) — 1 тыс. тонн, что меньше, чем в 2017 г. Запас по-прежнему остается на уровне выше среднего, и успех промыслового освоения указанной величины во многом будет зависеть от распределения рыб и доступности для облова.

Рекомендованный вылов восточноберинговоморской сельди утвержден в объеме 61 тыс. тонн. Ожидается, что большая часть РВ (57-76%) при достаточном количестве промыслового флота (не менее 30-35 судов) может быть освоена в июле-августе. В сентябре-октябре, в зависимости от условий развития промысла, может быть изъято не более 33,5% рекомендованного вылова.

Запас охотской сельди находится в целом на относительно высоком уровне, однако с 2017 г. отмечается начало некоторого снижения численности, вызванного вступлением в запас ряда неурожайных поколений на фоне старения урожайных. ОДУ охотской сельди на 2018 г. был утвержден в объеме 276 тыс. тонн. Оставшиеся к осенне-зимнему промыслу объемы этой популяции сельди — 186 тыс. тонн — вряд ли будут освоены полностью без увеличения количества промысловых судов. Средний вылов нагульной сельди за последние пять лет составил всего 148 тыс. тонн. Предполагается, что освоение годового ОДУ охотской сельди составит лишь 74,2% и будет наименьшим в текущем столетии.