10 простых способов получить прибавку к зарплате

Как вы обычно реагируете на вопрос вашего потенциального работодателя: «на какую заработную плату вы рассчитываете?». Начинаете краснеть и лепетать что-то невнятное о том, что у вас большой опыт и есть определенный минимум, ниже которого вы не готовы опускаться или сразу же берете быка за рога и уверенным тоном объявляете, что оплата вашего труда составляет определенную сумму и точка? Мы сформулировали несколько важных правил, которые помогут вам максимально успешно провести переговоры о вашей зарплате и получить желаемую (или даже больше) сумму!

Правило №1: заранее изучите рынок труда

Безусловно, прежде чем называть цифру «от балды», нужно изучить рынок труда и узнать, сколько получают специалисты вашего профиля. Так вам будет проще настроиться на нужный лад и держать оборону, если вдруг потенциальный работодатель будет нарочно занижать планку. Ваша цель — узнать, сколько теоретически вы можете стоить, как профессионал и уверенно требовать эту сумму. Получить данные можно на аналитических сайтах по трудоустройству, в резюме кандидатов, претендующих на ту же должность, что и вы (поверьте, уж они точно не будут занижать свой труд) или опросить своих друзей и знакомых, которые трудятся в той же (или похожей) области.

Правило №2: дождитесь, пока руководитель заведет разговор об оплате

Специалисты рекомендуют ни в коем случае не начинать первым разговор о зарплате. Поэтому наберитесь терпения и дождитесь, когда вам напрямую зададут этот вопрос. Обычно тема финансов возникает в самом конце собеседования и уж поверьте, что ваш потенциальный работодатель не забудет уточнить, на какую сумму вы рассчитываете.

Правило №3: первым назовите желаемую сумму

Очень плохая привычка отвечать вопросом на вопрос и парировать в ответ «а сколько вы мне можете предложить?» В противном случае у потенциального работодателя создастся впечатление, что вы просто набиваете себе цену и сами до конца не знаете, сколько вы стоите, как профессионал.

Правило №4: озвучьте максимум и минимум, который вы готовы принять

Если у вас еще достаточно небольшой опыт и вы хотите расти и развиваться в своей сфере, тогда на собеседовании сразу озвучьте «вилку» — минимум и максимум, на который вы рассчитываете в том случае, если потенциальный работодатель выберет именно вас.

Правило №5: обязательно уточните, речь идет о «белой» или «серой» зарплате

Некоторые сотрудники после первого месяца работы с удивлением обнаруживают, что их зарплата составляет меньше озвученной суммы. А все потому, что на собеседовании была озвучена сумма до вычета всех налогов. Поэтому всегда уточняйте, это уже финальный размер заработной платы или нет.

Правило №6: в процессе обсуждения напоминайте себе, для чего именно вам нужны деньги

Вы должны четко понимать, почему хотите получать именно такую зарплату и ни копейки меньше. В процессе собеседования вы можете уверенно ссылаться на свои достижения, карьерные навыки, особые таланты и рыночную ситуацию в целом. Скажем, если вам будут твердить, что вот Вася Пупкин, проживающий где-то на окраинах нашей необъятной страны, готов ту же работу выполнять за меньший оклад, вы смело можете привести в пример других специалистов, проживающих в вашем городе и занимающихся той же деятельностью, что и вы. А заодно напомните, что если речь идет о фрилансе, то там, разумеется, будет другая сумма и другой объем работ.

Правило №7: выясните все детали о вакансии

Особенно этот пункт касается молодых специалистов, которые часто наталкиваются на «недобросовестных» работодателей, готовых платить копейки за вполне серьезную работу. Поэтому сразу же уточняйте на встрече, какая зарплата у вас будет во время испытательного срока и сколько он будет длиться, какую сумму вы будете получать на руки после успешного прохождения испытательного срока, в чем будут заключаться ваши непосредственные обязанности и что вам нужно сделать, чтобы в ближайшем будущем получать еще больше денег.

Правило №8: ни в коем случае не занижайте планку, лишь бы работодатель выбрал вас Никогда не соглашайтесь на минимальную оплату труда лишь потому, что вам срочно нужны деньги и вы не знаете, куда бежать. Этим самым вы лишь занижаете себя, как специалиста, и даете понять потенциальному работодателю, что вы не уверены в своих силах и готовы на все его условия, даже выполнять большой объем работ и получать за это сущие копейки.

Правило №9: проговорите, что со временем ожидаете повышение зарплаты на 30%

Сразу же дайте понять, что впоследствии вы рассчитываете на увеличении своей зарплаты и не на 1-2 тысячи рублей (как любят делать в некоторых компаниях), а как минимум на 30% от первоначально заявленной суммы. Это вполне нормальное желание, главное учесть, чтобы эта сумма после повышения осталась в пределах средней рыночной оплаты труда.

Правило №10: закончите ваш диалог фразой: «Я открыта к обсуждению»

Эксперты советуют не произносить фразу, что вы готовы к обсуждению сразу же после того, как вы озвучили свои зарплатные ожидания. Иначе у потенциального работодателя создастся впечатление, что сумму вы назвали от балды, а теперь и сами не уверены, что ваши профессиональные навыки именно столько и стоят. Поэтому лучше понаблюдайте за руководителем, если он говорит, что ваши ожидания выходят за рамки его бюджета или выражение его лица, явно дает вам понять, что вы перегнули палку, тогда скажите, что вы готовы обсуждать размер оплаты, но лишь в рамках допустимых для вас границ. В противном случае, зачем вам работать бесплатно?

Текст: Юлия Кальницкая

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