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Получение льгот на оплату ЖКХ станет легче
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Получение льгот на оплату ЖКХ станет легче 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут скорректированы, 7 августа вступит в силу постановление Правительства о внесении изменений в исходный документ. В частности, при подаче заявления о субсидии больше не потребуют справку о составе семьи.
Поправки предусматривают, что граждане самостоятельно будут декларировать состав семьи. Ранее для получения льготы на оплату ЖКХ нужно было представить справку о составе семьи, документально подтверждать причины изменения состава и т.д.
Уполномоченные органы смогут проводить выборочные проверки, чтобы установить достоверность представленной информации: например, направить соответствующий запрос в управляющую компанию. Но в случаях выявления ложных сведений, заявитель будет привлечен к ответственности. Информацию о его проступке направят в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения.
Стоит заметить, что уполномоченные органы осуществляют проверки в приоритетном порядке: в отношении лиц, повторно обратившихся за предоставлением субсидии, не имеющих места работы или постоянного дохода и семей, расходы которых двукратно превышают максимально возможную величину.
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