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В Комсомольске-на-Амуре начали подготовку к монтажу нового парома для Сахалина
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В Комсомольске-на-Амуре начали подготовку к монтажу нового парома для Сахалина 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Как объяснил руководитель проекта по строительству паромов Александр Меринов, большой вес фронтальной части корпуса связан с ледоходными качествами судна.
«Строящееся судно относится к усиленно ледовому классу Arc5 и предназначено для работы в сложных ледовых условиях при температуре до — 40 градусов по Цельсию. Форштевень судна и усиленный нос способны колоть лед метровой толщины на скорости в 3 узла. Вся основная нагрузка для будущего судна при работе в ледовых условиях будет ложиться именно на носовой блок. Этим и обусловлена значительная масса конструкции, которая при наличии всех сопутствующих механизмов и элементов составит порядка 750 т.», — рассказал Меринов.
Вслед за носовой частью будущего парома на открытый стапель для будущего монтажа доставили еще 4 фрагмента корпуса. Стыковка блоков запланирована на начало этой осени.
Каждый из новых паромов проекта CNF11CPD сможет одновременно взять на борт 32 вагона и 12 автопоездов, либо 39 автопоездов при отсутствии вагонов на главной палубе. Судно может перевозить до 200 пассажиров. С введением в эксплуатацию новых паромов общая провозоспособность переправы Ванино — Холмск должна вырасти на 55%. Как уточнили амурские судостроители, пассажировместимость парома отражает пиковую потребность линии в сезон отпусков и назначено по предложению правительства Сахалинской области.
Проект CNF11CPD предназначен для замены устаревшим судам серии «Сахалин», обеспечивающим морское сообщение по маршруту Ванино — Холмск. В настоящее время между островным регионом и материком курсируют паромы «Сахалин-8», «Сахалин-9» и «Сахалин-10», возраст эксплуатации которых колеблется в пределах от 26 до 33 лет. Из-за частых поломок грузопассажирские суда до 25% всего времени простаивают в ремонтных доках.
В то же время паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузоперевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок.
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