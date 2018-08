Дайджест российских СМИ — 7 августа

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — «Россия получила главное — мир» — Дмитрий Медведев рассказал «Ъ» о войне 2008 года и о том, что может привести к новому конфликту в регионе. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась война. Председатель правительства России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, рассказал специальному корреспонденту «Ъ» Владимиру Соловьеву о том, почему российские танки не стали входить в грузинскую столицу, что Москва выиграла от признания двух республик, а также о том, что может спровоцировать новый конфликт в регионе.

— Украина сходит с поезда — Киев может запретить пассажирские железнодорожные перевозки в Россию. В Киеве опять говорят о прекращении железнодорожного пассажирского сообщения с Россией. Для ОАО РЖД это не будет проблемой, поскольку на Украину ездит только один российский транзитный поезд до Кишинева, но это может ударить по местной «Укрзализныце», для которой российские поезда были наиболее доходными.

— Дольщики получили долю в убытках — Фонду защиты прав граждан не хватает денег. Крах крупнейших застройщиков по типу Urban Group показал, что у фонда защиты прав дольщиков, который создан для достройки объектов за компаниями-банкротами, нет средств на эти цели. Первая же отчетность фонда продемонстрировала убытки: объем обязательств почти в шесть раз больше сумм, перечисленных девелоперами.

— Рекламе свернули формат — Объем раздражающей рекламы в рунете за полгода сократился на 97%, оценивают в «Яндексе». Разработчики популярных браузеров все чаще блокируют такие форматы рекламы, к которым относят, к примеру, полноэкранные баннеры, которые нельзя сразу закрыть, и видеоролики с автоматически включающимся звуком. Участники рынка положительно оценивают борьбу с агрессивной рекламой, но отмечают, что ее форматы трансформируются, чтобы избежать блокировки.

— Труба все стерпит — Присоединение к коммунальной инфраструктуре разделят на всех желающих. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена урегулировать вопрос стоимости присоединения к сетям тепло-, водоснабжения и канализации за счет поставщиков ресурсов. С 2019 года сетям придется распределять расходы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры между всеми потенциальными заявителями.

— Работница в свое удовольствие — За последние десятилетия уровень удовлетворения от работы рос среди женщин и падал среди мужчин, констатируют экономисты Национального бюро экономических исследований США. Несмотря на то, что на послевоенном рынке труда в мире работа стала менее утомительной и физически затратной, для мужчин занятость приносит больше стресса и меньше ощущений счастья и осмысленности. Женщины, напротив, на схожих рабочих местах испытывают больше ощущений счастья и значимости.

— Восстановительный рост сходит на нет — Посткризисный отскок экономики перерастает в стагнацию. Нынешний посткризисный отскок российской экономики, судя по макропоказателям, вероятно, перейдет в затяжную стагнацию, говорится в свежем докладе ЦМАКП «Тринадцать тезисов об экономике». Аналитики центра, по сути, дали ответ на вопрос, которым чиновники и эксперты задавались еще год назад — закончится ли кризис долгосрочным заметным ростом или долгосрочной стагнацией.

— Развивающиеся рынки добавили в портфели — Несмотря на ужесточение монетарной политики ФРС США и обострение торговых споров, приток портфельных инвестиций нерезидентов на развивающиеся рынки в июле вновь стал положительным и составил $11,9 млрд против минус $10,6 млрд в июне, подсчитали в вашингтонском Institute of International Finance. В акции было вложено $7,9 млрд, в долговые обязательства — $4 млрд Больше других привлекли страны Латинской Америки ($7,2 млрд, в основном Мексика и Бразилия), страны Азии получили $5,4 млрд, у развивающихся стран Европы наблюдался отток вложений (минус $1 млрд).

— Ярославлю очертили новые «Сферы» интересов — Радиозавод займется созданием полезной нагрузки для спутников. Вчера гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков открыли на Ярославском радиозаводе (ЯРЗ; входит в концерн РТИ) цех сборки модулей полезной нагрузки для космических аппаратов, в том числе для спутников системы «Сфера». В перспективе стороны планируют создать СП, которое позволит загрузить мощности ЯРЗ и наладить его кооперацию с космическими фирмами.

— Пенсионная реформа не тянет губернаторов вниз — Пенсионная реформа вытеснила всю местную повестку, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Однако из-за отсутствия в обществе «интересантов повышения пенсионного возраста» на губернаторских выборах 9 сентября власть не станет прилагать усилия по обеспечению явки. По мнению главы ВЦИОМа Валерия Федорова, непопулярность реформы может отразиться только на выборах в заксобрания, где голосование происходит по партийным спискам.

— Коррупцию внесут в анкеты — Правительство разработало методику социологических исследований в регионах. Минэкономики разработало методику и анкету для опроса граждан об уровне коррупции в их регионах. В министерстве полагают, что нужно сосредоточиться на проблематике «бытовой» коррупции. Организовать такие исследования и ежегодно отчитываться об их результатах губернаторам рекомендовано в «Национальном плане противодействия коррупции», который президент подписал 29 июня.

— Ноль баллов поделили по областям — Что получали в регионах за эссе по иностранному языку. «Ъ» выяснил, как российские школьники справились с эссе по английскому языку в рамках единого госэкзамена в середине июня — вокруг этого задания не утихает до сих пор скандал. Сразу в нескольких регионах, по данным «Ъ», ноль баллов по его результатам получили от 5,5% до 56% сдающих.

— Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева — Как стало известно «Ъ», Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд руб. стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева.

— Пять лет за девять картинок — В Барнауле начался суд по делу о мемах. Вчера в Барнауле начался судебный процесс по делу о сохраненных в соцсетях картинках, которые следствие посчитало оскорбляющими чувства верующих и унижающими чернокожих. На первом заседании 23-летняя Мария Мотузная, которой грозит пять лет тюрьмы за девять изображений, отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия.

— Ставку для букмекеров нашли в Уголовном кодексе — Возбуждено дело против руководителей и сотрудников «Росбета». Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило дело в отношении руководителей и сотрудников крупной букмекерской конторы «Росбет». Основанием стало то обстоятельство, что контора, по данным следствия, незаконно организовала букмекерскую деятельность в интернете. В результате, считает СКР, «Росбет» с помощью преступной схемы заработал 100 млн руб.

— Железнодорожная ветка увела в колонию — Экс-руководитель красноярской дирекции РЖД обвиняется в злоупотреблении на 120 млн рублей. В суд поступило уже второе дело бывшего начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберта Ионши. Как установило следствие, на основании поддельных документов, которые он завизировал, подрядчику были оплачены фактически невыполненные работы по прокладке железнодорожной ветки на сумму свыше 120 млн руб.

— США перешли от слов к санкциям — Вашингтон ввел в отношении Ирана первый пакет мер. В ночь на вторник вступил в силу первый пакет американских санкций против Тегерана, которые президент США Дональд Трамп решил вернуть в рамках выхода страны из соглашения по иранской ядерной программе. В Израиле такой шаг одобрили как часть «жесткой борьбы против кровавого режима аятолл».

— «Заходит ко мне Юрий Дмитриев, кладет пистолет на стол: почему без меня начали?» — Корреспондент «Ъ» выяснил, почему мемориальное захоронение Сандармох зарастает соснами. Открытое краеведом Юрием Дмитриевым захоронение Сандармох, где в годы Большого террора были расстреляны свыше 7,6 тыс. человек, требует уточнения статуса и благоустройства. Об этом «Ъ» в День памяти расстрелянных сообщил директор Медвежьегорского музея, к которому приписан мемориал.

— Россия выслала двух греческих дипломатов и запретила въезд еще двум — Москва после 25-дневной паузы решила все же зеркально ответить на недавнюю высылку из Афин двух сотрудников российской дипмиссии и запретить въезд в Россию еще двум дипломатам. По информации «Ъ» из источников, знакомых с ситуацией, Москву по представлению МИД РФ покинут два сотрудника греческого посольства, и еще двум будет запрещен въезд на территорию России.

— Пшеница перегрелась — Сухая и жаркая погода в Европе поддержала экспортные цены на российскую пшеницу. На прошлой неделе котировки выросли сразу на $15 — до $231,5 за тонну, обновив максимум с конца 2014 года. Поставщики российского зерна на этом фоне начали традиционно отказываться от заключенных контрактов в ожидании более высоких закупочных цен.

— Telegram получил возражения — Ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не подпадают под охраняемую Конституцией тайну переписки, настаивает Федеральная служба безопасности (ФСБ). Служба направила свои возражения против апелляции заблокированного мессенджера Telegram, которую Верховный суд рассмотрит 9 августа. Юристы Telegram полагают, что такая аргументация «абсурдна», так как информация для декодирования сообщений позволит ФСБ контролировать переписку всех пользователей мессенджера.

— Трояны множатся в мобильном банке — Количество банковских троянов для мобильных телефонов, с помощью которых могут быть похищены средства граждан, выросло втрое, отмечают эксперты. При этом позаботиться о защите средств от вредоносов стоит самим клиентам, поскольку существенная часть мобильных приложений банков не имеет достаточной защиты от троянов. Взыскать же похищенное с их помощью с банка весьма проблематично.

— Куры внутреннего сгорания — Владимир Дзагуто о стандартах породы для автопрома. В последнее время мне все больше кажется, что на российском машиностроении и особенно на автопроме последних 10-15 лет можно объяснять школьникам основные принципы теории эволюции в биологии. От «Происхождения видов» Дарвина и до методик выведения полезных человеку пород домашних животных, пригодных для промышленного разведения.

— Накоплениям расписали дозаконную защиту — Саморегулируемые организации (СРО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) направили в ЦБ свои предложения по защите граждан от потери инвестиционного дохода при переводе пенсионных накоплений. Со следующего года вступает в силу профильный закон с соответствующими поправками, но на оставшиеся до этого пять месяцев регулятор просил СРО реализовать защитные механизмы. Опрошенные фонды заявляют, что исправно предупреждают клиентов на протяжении нескольких лет, однако граждане уже лишились более 100 млрд руб. пенсионных накоплений.

— БКФ меняет контроль с молотка — Развод предпринимателей Алексея Голубовича и Ольги Миримской грозит обернуться для последней потерей карманного банка. Суд отказал ей в предоставлении отсрочки на выплату 170 млн руб. долга перед бывшим мужем. В результате судебные приставы в ближайшее время начнут процесс реализации принадлежащих ей четырех компаний, владеющих почти 80% банка БКФ.

— Золотой стандарт оттока — Совокупные активы фондов, инвестирующих в золото, опустились до полугодового минимума, приблизившись к уровню 2150 тонн. Планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ужесточению денежно-кредитной политики, высокие темпы роста американской экономики и фондового рынка делают инвестиции в драгоценный металл неоправданными. В результате стоимость золота вернулась к минимуму этого года, закрепившись возле уровня $1200 за тройскую унцию.

— Биткойн потерял информационную поддержку — В понедельник курс биткойна закрепился ниже уровня $7 тыс. По данным Reuters, в ходе вчерашних торгов курс самой известной цифровой валюты опускался до отметки $6844, минимального значения с 17 июля 2018 года. К 20:30 его курс находился возле отметки $6922, что на 7% ниже значений предыдущего дня.

— New Stream нашел антикризисного менеджера — Как стало известно «Ъ», на фоне возможной смены акционеров нефтеперерабатывающей группы New Stream в ней начались кадровые перестановки. Из советов директоров структур группы вышли менеджеры «Арети» Игоря Макарова, который вскоре перестанет быть акционером New Stream. В то же время основной владелец группы Дмитрий Мазуров уступил должность президента бывшему топ-менеджеру Газпромбанка Андрею Зокину. По мнению нескольких собеседников «Ъ», господин Мазуров не утратит контроль над New Stream, а господин Зокин сосредоточится на управлении долгом и привлечении инвестиций.

— Авторынок вырос по инерции — Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России продолжает постепенно замедлять рост. Июльские продажи увеличились на 10,6%, что чуть ниже темпов роста июня, притом что в начале года спрос подскакивал на 20-30%. На рынке считают, что торможение идет на фоне высокой базы: с весны-лета 2017 года рынок от постоянного спада переходил к устойчивому росту. По мнению экспертов и участников отрасли, есть шанс, что ситуация улучшится к концу года: продажи могут вырасти перед повышением НДС до 20% с 2019 года.

— Электролиз теряет напряжение — «Русал» опубликовал первую полугодовую отчетность со времени введения апрельских санкций США против компании и ее акционеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Как и ожидалось, во втором квартале резко сократился объем продаж алюминия, но на фоне высоких цен на металл EBITDA и чистая прибыль «Русала» заметно возросла. Но санкции уже оказали негативное воздействие на производство: на выпускавшем продукцию для США Надвоицком заводе «Русала», который с апреля работал на склад, компания вынуждена начать консервацию мощностей.

— «Роснефть» согласилась на выкуп — «Роснефть» одобрила трехлетнюю программу buy back своих акций на $2 млрд Выкуп может затронуть до 3,2% уставного капитала компании и призван поддержать котировки бумаг, которые в госкомпании считают недооцененными. Аналитики отмечают, что погашение выкупленных акций может привести к снижению веса бумаг в индексе MSCI, так что вероятнее выглядят иные варианты, например возвращение акций в рынок.

— Mail.ru Group пересядет на BlaBlaCar — Российский рынок карпулинга перешел к консолидации: его крупнейший игрок французская BlaBlaCar договорилась о партнерстве с Mail.ru Group. В его рамках BlaBlaCar выкупит у российского холдинга конкурирующий сервис BeepCar и получит новую площадку для продвижения. После сделки компания сможет приступить к монетизации рынка, считают эксперты.

— В промзоне запахло едой — Ставшие популярными у москвичей фуд-маркеты, где на одной площадке представлены сразу несколько гастрономических концепций, стали интересны не только инвесторам, традиционно вкладывающим средства в ресторанный бизнес. Производитель колготок Allure Аляс Гвазава готов направить почти 50 млн руб. на открытие в промзоне в районе бизнес-парка «Станколит» на севере столицы нового модного заведения. Хотя за год в Москве сегмент фуд-маркетов вырос вдвое, но, предупреждают эксперты, через два-три года произойдет насыщение рынка.

— «Почта России» пришла к земле — «Почта России» смогла отсудить участок возле международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. На этой площадке ФГУП намерен реализовывать проект строительства логистического центра, который может стать одним из крупных хабов, в том числе по доставке китайских товаров в Центральную Россию. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ФГУП «Почта России» к зарегистрированному в Москве АО «Строительное управление №1» об истребовании из незаконного владения земельного участка площадью 13,9 тыс. кв. м (или 1,39 га).

— Отягчающие семейные обстоятельства — В прокат вышел фильм Кевина Коннолли «Кодекс Готти» (The Life and Death of John Gotti). По мнению Михаила Трофименкова, биографии Джона Готти (Джон Траволта), главы самого жестокого гангстерского клана Нью-Йорка — «семьи Гамбино» — подошло бы название «Житие и смерть святого Джона Готти». Полный провал разрекламированного фильма, работа над которым заняла восемь лет — за это время сменились четыре режиссера и сорок четыре продюсера, — провоцирует на сентенции типа «гора родила мышь».

— Церковь призвали поиграть — «Призвание» группы Rimini Protokoll в Свияжске. На прошедшей под Казанью на острове-музее Свияжск театральной лаборатории «Свияжск Артель» впервые поработали суперзвезды нового европейского театра Rimini Protokoll. Их проект «Призвание» очень тактично сблизил театральное и церковное сообщества, считает Екатерина Вахрамцева.

— Вашингтонский обгон — 33-летняя россиянка Светлана Кузнецова завоевала свой 18-й титул Женской теннисной ассоциации (WTA) за карьеру. Это произошло в Вашингтоне на турнире Citi Open, в финале которого она отыграла четыре матчбола у хорватки Донны Векич. Тяжелейшая победа со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2 позволила бывшей второй ракетке мира преодолеть полосу неудач и значительно улучшить свое положение в рейтинге, где она со 128-го места поднялась сразу на 87-е.

— Сборная России увеличила состав — Вчера в Берлине стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике. Это, по сути, первый топовый турнир с того момента, как разразился российский допинговый кризис, на котором отечественная легкоатлетическая сборная, его, пожалуй, самая заметная жертва, выступит в более или менее полноценном составе. В нем почти три десятка спортсменов, в том числе звезды мировой величины.

— «Анжи» открыл «Уфе» дорогу к первой победе — Второй тур чемпионата России завершился матчем, в котором «Уфа» принимала бедствующий «Анжи». Повторить подвиг стартового тура махачкалинцам, начавшим первенство с победы над «Уралом», не удалось. Уфимцы разгромили их со счетом 3:0. Правда, минимальный перевес превратился в крупный только в самом конце встречи.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Минфину не дают стать Большим братом — Власти Москвы и операторы раскритиковали законопроект, дающий ему контроль над единой информационной системой. Минфин предложил собрать ресурсы и данные всех органов власти — и местных, и федеральных — в единую систему: законопроект «О систематизации и гармонизации информации в РФ» опубликован в конце мая.

— Mail.ru Group выступила против наказания за лайки и репосты — Корпорация Mail.ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», резко осудила практику «возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях». «Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой, — говорится в заявлении на сайте компании.

— Противник антироссийских санкций из сената США посетил Москву — Визит Рэнда Пола вряд ли изменит атмосферу взаимоотношений России и США. Американский сенатор Рэнд Пол в понедельник встретился в Москве с российскими парламентариями. Целью переговоров, по его словам, было восстановление конструктивного диалога между Россией и США.

— Кремлю предложили способ оценить рынок коррупции в регионах — Благодаря опросам чиновники узнают, кто никогда не дает взяток. Список вопросов и методику проведения ежегодных социологических опросов об уровне коррупции в российских регионах предложило Минэкономразвития. О проведении таких вопросов распорядился президент Владимир Путин — это один из пунктов подписанного им 29 июня Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг.

— Таганский суд отказал в иске компании, пострадавшей от блокировки Telegram — Таганский суд Москвы в понедельник отказал ООО „Живая фотография“ в удовлетворении иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Истец требовал признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке принадлежащего ему сайта, и обязать ответчиков восстановить доступ. „Живой фотографии“ принадлежит сайт posterslegends.com, созданный для продвижения дизайнерских фотопостеров.

— ФНС разрешит иностранцам участвовать в проверках — Это следующий шаг всестороннего налогового контроля. Проект приказа о том, как иностранные налоговики смогут участвовать в проверках компаний в России, Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала на прошлой неделе. В Налоговом кодексе такая возможность закреплена, и еще в 2011 г. Россия подписала конвенцию о взаимной помощи по налоговым делам, разрешающую иностранцам по запросу участвовать в проверках бизнеса в России.

— Пенсионный выбор президента — Только треть россиян считают, что Владимир Путин подпишет закон о повышении пенсионного возраста. Рейтинг Путина, т. е. показатель одобрения его деятельности на посту президента на протяжении всего посткрымского времени, был так впечатляюще высок по одной причине: жители нашей страны видели основную функцию главы государства в том, чтобы утверждать и поддерживать статус России как великой державы.

— Россияне не верят в смягчение закона о пенсионном возрасте — Россияне не слишком рассчитывают на существенное смягчение закона о повышении пенсионного возраста, но хотят, чтобы президент его отклонил. Они привыкли, что их протесты малоэффективны, и обреченно ожидают хотя бы небольшой милости к людям, едва сводящим концы с концами.

— Коммунальщики просят переложить НДС на потребителей — Если правительство идею одобрит, то за рост НДС в коммунальных услугах придется платить дважды. Минэкономразвития, сообщили „Известия“, поддержало предложение ресурсоснабжающих организаций переложить повышение НДС с 18 до 20% целиком на потребителей услуг ЖКХ.

— Зачем „Роснефти“ проводить выкуп своих акций — Объявленная программа на $2 млрд может поддержать ее капитализацию и, возможно, скоро опередить Сбербанк. В мае 2018 г. „Роснефть“ объявила, что в течение двух лет проведет обратный выкуп своих акций на $2 млрд — впервые после проведения IPO на Московской и Лондонской биржах в 2006 г. Тогда эта новость поддержала котировки — компания подорожала на 5%.

— В каких скандалах пострадала репутация крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol — Председатель совета директоров сырьевого трейдера с выручкой $181 млрд Иэн Тейлор рассказывает об искусстве жить опасно. Иэн Тейлор — один из богатейших бизнесменов Великобритании, председатель Королевского оперного театра „Ковент-Гарден“, известный меценат и щедрый донор правящей консервативной партии.

— UC Rusal опубликовала первую отчетность после санкций США — UC Rusal, второй в мире производитель алюминия, опубликовала финансовые и операционные результаты за II квартал и первое полугодие 2018 г. Это первая отчетность компании после того, как 6 апреля минфин США ввел санкции против нее, ее основного владельца Олега Дерипаски и еще семи его компаний.

— Совет директоров „Роснефти“ одобрил первый в истории компании обратный выкуп акций — Компания за два года готова потратить до $2 млрд и купить треть своих акций, торгующихся на бирже. Главный исполнительный директор „Роснефти“ Игорь Сечин не раз говорил о том, что госкомпания недооценена. „Роснефть“ с самыми большими в мире запасами среди публичных компаний стоит на Лондонской бирже (LSE) $69 млрд, хотя Сечин в начале 2018 г. назвал справедливой ценой $130 млрд

— Ростуризм сам признает „Натали турс“ недействующим туроператором — С сентября такое станет возможно по новому законодательству. С 3 сентября 2018 г. в закон об основах туристской деятельности вносятся изменения. Согласно новой редакции, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сможет исключать из реестра туроператоров компании, фактически не исполняющие своих обязательств.

— PepsiCo сменит гендиректора — Индра Нуи покидает компанию после 12 лет на посту руководителя. PepsiCo объявила, что новым гендиректором станет Рамон Лагуарта, работающий в компании уже 22 года. Индра Нуи возглавляет PepsiCo с 2006 г., 3 октября она уйдет с поста гендиректора, а в начале 2019 г. — и с должности председателя совета директоров.

— Facebook просит банки поделиться информацией о клиентах — Интернет-гигант хочет предлагать им новые услуги. Facebook попросил крупные банки США поделиться с ним детальной финансовой информацией своих клиентов, включая данные об их операциях по картам и состоянии счетов, утверждают знакомые с ситуацией люди. Это связано с желанием Facebook стать платформой, на которой люди могли бы не только общаться с друзьями, но и покупать и продавать товары и услуги.

— Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты — О резком повышении закупочных цен на сырье сообщили „Ведомостям“ несколько мясопереработчиков — „Останкино“, „Дымов“, „Продо“. Летом спрос на свинину (основное сырье мясопереработки. — „Ведомости“) традиционно повышенный — сезон шашлыков, цены всегда на пике, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В 2018 г. рост оптовых цен более заметный, чем обычно, и неконтролируемый, уверяет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

— На содержание стадионов после чемпионата мира потратят 16 млрд рублей — Эксперты сомневаются, что этих денег будет достаточно. Построив и реконструировав к чемпионату мира по футболу 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, власти задумались о том, как сохранить объекты спортивной инфраструктуры после соревнований. На эти цели необходимо потратить 16 млрд руб. до 2023 г., сказано в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA.

— Как современное искусство установило первый мирный контакт с РПЦ — На острове-музее Свияжск знаменитая театральная группа Rimini Protokoll сделала проект со студентами Казанской духовной семинарии. Оба мероприятия были в модном жанре site-specific: „Артель“ осваивала остров театральными средствами, а молодые кинодокументалисты искали сюжеты и героев прямо на месте.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Зачем нам ВТО — Россия выиграла сразу два спора во Всемирной торговой организации. Это случилось впервые за шесть лет членства нашей страны в этом клубе. Что это для нас значит, какие перспективы открывает, чем может закончиться противостояние с США, которые вынудили Россию ввести пошлины на американские товары, и кому нужны торговые войны между странами — об этом в интервью „Российской газете“ рассказала заместитель директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Екатерина Майорова.

— Места сбываются — Минтранс предложил взимать штраф за овербукинг с авиакомпании в пользу пассажиров, которым не хватило мест на борту из-за того, что перевозчик продал больше билетов, чем кресел в самолете. Скорее всего, штрафы будут не „заоблачными“, но достаточно чувствительными для авиакомпаний. По мнению ведомства, размер штрафных выплат должен соответствовать мировой практике, но с учетом российских реалий.

— Черный омут — Следственный комитет объявил о том, что устанавливает обстоятельства гибели ребенка в подмосковной Рузе. Как объяснила корреспонденту „РГ“ старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, в минувшее воскресенье на берегу Озернинского водохранилища было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Началась доследственная проверка.

— Звонок из подполья — Нелегальных, или как их еще называют „серых“, взыскателей долгов примерно в 2,5 раза больше, чем официально зарегистрированных коллекторов. К такому неутешительному выводу пришли в профессиональном объединении — Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

— Обошлись без пармезана — Ответному российскому эмбарго на продукты питания исполнилось четыре года. За это время производители получили дополнительные меры поддержки, а россияне распробовали отечественные продукты. Страна обзавелась собственными продовольственными брендами.

— На встречке и с правами — Депутаты предлагают не лишать водительского удостоверения за выезд на встречную полосу. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий исключить лишение водительских прав из санкций за выезд водителя на встречную полосу.

— Проект особой важности — Владимир Путин поручил разобраться с задержкой строительства тюменского онкоцентра. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Тюменской области Александром Моором обсудил проблему со строительством онкологического центра в регионе. Глава государства призвал найти источники финансирования, чтобы завершить строительство.

— Как сенатор сенатору — Российские и американские парламентарии возобновляют диалог. Делегация представителей Конгресса США второй раз посетила Россию. Как говорили по итогам встреч их участники, постоянный формат парламентского общения Москвы и Вашингтона будет возобновлен на постоянной основе.

— Ставка НДС вырастет до 20 процентов — Базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20 процентов. Закон об этом (N 303-ФЗ) публикует „Российская газета“. Норма вступает в силу с 1 января 2019 года. НДС — основной источник ненефтегазовых доходов федерального бюджета (в этом году сборы „внутреннего“ НДС составят 3,4 триллиона рублей, „внешнего“, от обложения импорта — 2,4 триллиона). Повышение налога, рассчитывает минфин, принесет дополнительные два триллиона рублей в ближайшие три года.

— Родители выберут язык для детей — В школах республик, входящих в состав России, не смогут упразднять уроки русского языка. Но и национальные языки остаются в обязательной школьной программе. „РГ“ публикует поправки в Закон „Об образовании в РФ“, которые не ограничивают россиян в языковых правах и дают им возможность свободно изучать свой родной язык.

— Студентам доплатят за контракт — Новый порядок военной подготовки студентов гражданских вузов закрепили законодательно. Например, учиться в военных центрах смогут девушки — но им разрешено не проходить армейские сборы или войсковые стажировки. Армейскую или флотскую специальность студенты теперь будут получать в военных учебных центрах при вузах на основе персонального контракта. За его невыполнение законом предусмотрена материальная ответственность.

— Вузовый режим — Минтруд пояснил, кто из чиновников будет учиться за рубежом. В 2018 году повышение квалификации в иностранных образовательных организациях пройдут до 28 гражданских служащих из разных федеральных государственных органов. Информация, опубликованная в ряде СМИ о том, что за рубежом будут обучаться 28 сотрудников Минтруда России, не соответствует действительности.

— Дом под процент — Дмитрий Медведев призвал сделать ипотеку доступнее. Для решения жилищных проблем граждан необходимо добиваться дальнейшего снижения ставок по ипотеке и развивать рынок ипотечных бумаг, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Президиум совета по стратегическому развитию продолжил вчера обсуждение паспортов национальных проектов.

— Ваше присутствие нежелательно — Министерство юстиции России разработало законопроект, прописывающий механизм запрета деятельности организаций, признанных у нас в стране нежелательными. Речь идет о процедуре приостановления деятельности некоммерческих организаций — НКО, участвующих в политической деятельности в России и получающих при этом средства из США. А также о некоммерческих организациях, реализующих проекты, представляющие ту или иную угрозу интересам России. Поправки предлагается внести в принятый в 2012 году Закон „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ“.

— Стадионы в игре — Кабмин утвердил Концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Концепция наследия чемпионата мира по футболу 2018 года предполагает увеличение числа детей, занимающихся футболом, как минимум в три раза. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, определяющий дальнейшее использование инфраструктуры, построенной в стране для проведения ЧМ.

— Поставить на паузу — Радзиховский: „Вера в Россию“ стала сакральной скрепой политики США. 16 июля прошла встреча Путина с Трампом. В России она и Кремлем, и обществом была воспринята позитивно, с большей или меньшей степенью эмоций. Конечно, аналитики предвидели, что отношение в США будет „неоднозначным“, но этот прогноз, в общем, оказался неверным.

— Страхование жилья останется добровольным — В России появятся региональные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Принуждать граждан участвовать в них никто не будет, но те, кто все-таки решит застраховать квартиру или дом, в случае стихийного бедствия получат помощь, как от государства, так и от страховщиков. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

— Кабмин сможет тормозить рост цен на топливо — В 2019 году правительство сохранит право экстренно повышать ставку вывозных таможенных пошлин на светлые нефтепродукты. Это означает, что кабмин сможет вручную регулировать ценообразование на внутреннем топливном рынке.

— Не промахнутся — Дальневосточное небо прикроет еще один полк С-400. В ближайшее время на боевое дежурство в Восточном военном округе заступит еще один зенитный ракетный полк, оснащенный современной системой ПВО С-400 „Триумф“. Он входит в соединение, дислоцированное в Хабаровском крае.

— Назвал заказчиков — Допрос свидетеля по делу братьев Исмаиловых проходил в закрытом режиме. В Мособлсуде начался допрос свидетелей на процессе по уголовному делу о двойном убийстве бизнесменов на Новорижском шоссе в 2016 году. По версии следствия, убийство было организовано бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловыми, а также его братьями Вагифом и Рафиком.

— Собянин провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры — В ближайшее время на промышленных предприятиях столицы появятся новые очистные сооружения замкнутого цикла. Об этом кандидат в мэры Сергей Собянин заявил на встрече с коллективом центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина. Новые технологии должны улучшить качество воды в городе: после фильтрации на заводах она окажется чище москворецкой.

— С уловом на экваторе — В кругосветной гонке „Золотой глобус“-2018 российский яхтсмен Игорь Зарецкий с девятой позиции переместился на седьмую. Заодно Зарецкий впервые в его мореходной практике пересек экватор к западу от Африки, получив по радио множество поздравлений от своих болельщиков. А в качестве подарка на палубу „Эсмеральды“ в тот день упала летучая рыба, которую Игорь немедля отправил на сковородку.

— Нефть не в счет — В ночь на 6 августа США восстановили первую часть санкций против Ирана в связи с выходом Вашингтона из „ядерной сделки“ (Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД). Вторая часть вступит в силу через три месяца. Суть санкций в том, чтобы отрезать иранский бизнес (в первую очередь нефтяной) от международного рынка, однако Европа и Китай с такими ограничениями не согласны.

— Премьер в огне — Очередные выборы в Греции должны пройти не ранее осени 2019 года. Но мало кто из обозревателей сомневается — вызванный масштабными лесными пожарами острый правительственный кризис в Элладе указывает на грядущие уже в ближайшие месяцы досрочные выборы, а также весьма вероятную замену правящей леворадикальной партии СИРИЗА на консервативную „Новую демократию“.

— Взрывы сплотили народ — Тысячи венесуэльцев вышли в понедельник на улицы Каракаса, чтобы поддержать президента страны Николаса Мадуро, на которого двумя днями ранее было совершено покушение. Манифестация была созвана Единой социалистической партией Венесуэлы, председателем которой является сам Мадуро.

— Гемпо родился в рубашке — В Индонезии продолжается спасательная операция после землетрясения. Однако одной из местных жительниц эти страшные часы принесли большую радость: она благополучно родила сына, которого назвала Гемпо, что в переводе означает „землетрясение“. В районе индонезийского острова Ломбок продолжается масштабная операция с участием военных по спасению людей, пострадавших от воскресного землетрясения, которое стало национальной трагедией.

— Пришли на дом — В Южной Корее продолжается расследование скандала вокруг незаконных действий военной разведки. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Корея (РК), в домах экс-министра обороны Хан Мин Гу и бывшего начальника Командования оборонной безопасности министерства обороны (КОБ МО — структура, сочетающая функции военной разведи и контрразведки, — прим. „РГ“) Чо Хен Чхона прошли обыски.

— Уклонист со справкой — Те, кто сбежал от призыва на службу, не получат военный билет. В Госдуме находится документ, призванный законодательно закрепить уже действующую практику, когда граждане, не прошедшие без веских на то причин армейскую службу, вместо военных билетов получают в военкоматах так называемую справку уклониста.

— Игра закончена — В Москве задержали фальшивых букмекеров. В понедельник в столице Следственный комитет объявил о том, что закрыл фирму, которая занималась незаконной игорной деятельностью под видом букмекерской конторы.

— Школа за решеткой — Сестер Хачатурян развели по разным камерам. Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца, разделили по разным камерам. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, сестры находятся на карантине. По решению Останкинского суда, девушки пробудут в СИЗО до 28 сентября.

— Наследство отменяется — После смерти деда его внучка обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Однако за год до кончины дедушка составил завещание на некую гражданку, не являющейся его родственницей. ВС разъясняет, как признать недействительным завещание.

— Язык до села не доведет — Есть ли в российских школах, особенно на селе, дефицит педагогов? Данные поступают самые противоречивые. Недавнее исследование Общероссийского народного фронта показало, что в половине российских школ есть нехватка учителей. Министерство просвещения приводит другие цифры: дефицит педагогов не превышает одного процента вакансий. Почему такая разноголосица?

— С моста на пляжи — В 2018 году Крым посетили уже более трех миллионов человек. Эксперты отмечают, что после открытия Крымского моста в регионе стало много „спонтанных“ туристов — путешественников, которые по велению сердца сели в автомобиль и приехали на полуостров.

— Решетка тут ни при чем — 6 августа следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в ливневке в Лазаревском районе Сочи семилетнего мальчика из Татарстана. Фигурирует статья о „причинении смерти по неосторожности“. Правоохранители ищут ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений, а также собираются проверить всю соответствующую документацию.

— Дело техники — В Орле покупатель отсудил компенсацию за телефон с браком. Областная коллегия по гражданским делам обязала фирму-ответчика вернуть покупателю деньги за смартфон, в котором был обнаружен производственный дефект. Дело рассматривалось в апелляционной инстанции.

— Не досидел — Хакер Аникеев вышел на свободу. Лидер хакерской группы „Шалтай-Болтай“ Владимир Аникеев досрочно вышел на свободу из СИЗО Лефортово, где он отбывал двухлетний срок за неправомерный доступ к компьютерной информации. Как сообщил адвокат Руслан Кобелев, Аникеев стал одним из первых, которому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей, в связи с чем он уже освобожден.

— Будьте как дети — Завершился „Театральный марафон“ Театра Романа Виктюка — каждый день в июле театр играл спектакли, сделав здание на Стромынке новой точкой притяжения на театральной карте Москвы. С основателем и художественным руководителем театра Романом Виктюком итоги сезона обсудила корреспондент „РГ“.

— Стансы плюс — На „Пикнике „Афиши“ представили электронные версии хитов и новые вариации на стихи Бродского. Главный музыкальный фестиваль Москвы уже давно превратился из многочасового концертного шоу в масштабный праздник искусств, технологий, спорта и городских развлечений. В нем принимают участие актуальные рок-артисты, экспериментаторы электронной музыки и глашатаи хип-хопа.

— Вам шишечки или ехать?— Писать оперу в XXI веке — дело непростое. Восемнадцать молодых композиторов, драматургов и режиссеров в рамках лаборатории „КоOPERAция“ будут исследовать границы оперного жанра и законы современного музыкального театра, чтобы найти инновационную модель работы.

— Все свое — Денис Мантуров рассказал, по каким товарам мы уже не зависим от импорта. В создание российских аналогов иностранной продукции в прошлом году было инвестировано более 600 миллиардов рублей. Из них только пятая часть — бюджетные деньги, рассказал „РГ“ министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Белый цвет не мил — Доля убыточных организаций достигла 34,2 процента. По крайней мере, таковы последние данные Росстата (за январь — апрель этого года). Финансовые кризисы 2008 и 2014 годов вкупе с внешними санкциями, падением реальных доходов населения и потерями бизнеса в банках с отозванными лицензиями привели к снижению прибыльности и инвестиционной активности.

— На своих двоих — Роструд разъяснил, имеет ли право работодатель отключать лифты в высотном здании и заставлять сотрудников, работающих в ночную смену, подниматься пешком на верхний этаж. 220 статья Трудового кодекса устанавливает, что условия работы должны соответствовать требованиям охраны труда. А по другой — 223 статье ТК — санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников возлагается на работодателя.

— Восемь лет отмерь — В России ужесточили наказание за врезку в трубопроводы, перекачивающие нефть, топливо и газ. Теперь, если врезчика поймают на повторном самовольном подключении к трубопроводу, ему грозит тюремный срок вплоть до восьми лет, если нарушение целостности инфраструктуры приведет к аварии и гибели людей.

— Все стихии континента — Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете комплексного чемпионата Европы, в программу которого входят семь летних олимпийских видов спорта. Уже стартовали водные виды, спортивная гимнастика, гребля, велосипедный спорт. На момент подписания номера „РГ“ в печать наши спортсмены завоевали 22 награды — 11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

— Пройдут по разным путям — Российские клубы узнали потенциальных соперников по еврокубкам. 6 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка заключительных стадий квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. За ней с особенным вниманием следили болельщики московского „Спартака“, питерского „Зенита“ и „Уфы“.

— Через планку и барьеры — Первые комплекты наград чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине, который входит в объединенный European Championship, разыграют 7 августа мастера спортивной ходьбы на дистанции 50 км у мужчин и женщин. А вообще турнир стартовал 6 августа квалификационными соревнованиями в разных дисциплинах.

— Шайб не пожалели — „Торпедо“ с победы стартовало на турнире в Нижнем. В Нижнем Новгороде начался представительный предсезонный хоккейный турнир на Кубок губернатора области. Для местного „Торпедо“ старт на родном льду выдался удачным.

— Форвард с голосом — Дзюба озвучил дорожный навигатор. Один из самых популярных ныне футболистов сборной России, форвард питерского „Зенита“ Артем Дзюба теперь будет подсказывать водителям кратчайший путь к цели. Дзюба стал диктором навигационного сервиса: Артем записал более 120 фраз с футбольным подтекстом.

— Сыграют квартетом — За Кубок мира по бенди сразятся четыре наших клуба. Определились все 16 участников Кубка мира по хоккею с мячом, который пройдет в шведском Сандвикене с 11-го по 14 октября этого года. Россию на этом турнире представят четыре клуба: чемпион страны хабаровский „Нефтяник“, а также занявшие второе и третье место в минувшем сезоне красноярский „Енисей“ и иркутская „Байкал-Энергия“.

— Света вышла из тени — Кузнецова выиграла первый титул за два года. Россиянка Светлана Кузнецова стала победительницей турнира женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. В финале она одолела в трех сетах хорватку Донну Векич — 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. Этот матч был одним из самых драматичных в карьере Кузнецовой. Невероятно, но россиянке удалось отыграть у соперницы четыре матбола!

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Дорога жизни — К 2030 году смертность на трассах должна приблизиться к нулевому показателю. В следующем году смертность в ДТП должна снизиться на 10% относительно нынешнего уровня, запланировали в Минтрансе. Тогда показатель составит 11,7 случая на 100 тыс. населения. К 2024 году число погибших в авариях должно уменьшиться втрое. Для достижения этой цели установят новые видеокамеры, отбойники на дорогах и создадут прочую инфраструктуру для обеспечения безопасности движения. Необходимо дополнить эти меры воспитательной работой с населением, считают эксперты.

— Остров безопасности — Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке, будет охранять Тихоокеанский флот (ТОФ). Военные помогут контролировать акваторию острова Русский, где состоятся основные мероприятия. На три дня будут установлены ограничения для передвижения плавсредств рядом с островом. Эксперты уверены: Тихоокеанский флот гарантирует безопасность участникам форума во Владивостоке.

— Безвизовый материк — В ближайшее время Москва подпишет договор о безвизовом режиме с Суринамом, после чего гражданам РФ не придется оформлять визу для въезда на территорию всех государств Южной Америки. Кроме того, вскоре вступает в силу и подписанное в мае аналогичное соглашение с Коста-Рикой. Об этом „Известиям“ сообщил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

— За посылкой с телефоном — Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без паспорта и заполненных извещений. Для этого они должны будут завести электронную подпись, рассказали „Известиям“ в „Почте России“. Время выдачи отправлений с помощью новой технологии сократится в пять раз. Эксперты считают услугу удобной и отмечают, что пока в мировой практике такой нет, однако, по их мнению, ее безопасность должна быть усилена.

— „Источники надо поискать“ — Президент России Владимир Путин поручил найти источники финансирования для завершения строительства онкологического центра в Тюмени. Возведение этого объекта „надо заканчивать“, заявил глава государства на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором в Ново-Огарево.

— Суды заблокировали псевдосчетчики — С 2015 года суды приняли решение ограничить доступ к 4,7 тыс. сайтов с информацией об устройствах, искажающих показания счетчиков ЖКХ. Об этом „Известиям“ сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Внешне отличить незаконный прибор от обычного невозможно даже при проверках. И из-за хитрости таких предприимчивых хозяев расходы за потребленные в доме ресурсы ложатся на плечи добросовестных собственников жилья или превращаются в долги управляющих компаний.

— Ставка на понижение — В течение нескольких лет правительству необходимо добиться того, что бы ежегодно 5 миллионов семей улучшали свои жилищные условия. Об этом в понедельник заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На совещании рассматривались предложения по программе „Жилье и городская среда“.

— Крым выведут из офсайда — Международную федерацию футбола попросили не лишать жителей полуострова спортивных праздников. Международная организация Sport for All (входит в состав мировой сети FARE по борьбе с ксенофобией и расизмом в футболе) обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой отказаться от дискриминационной политики в отношении Крыма. В частности, речь идет о разрешении на создание фан-зон в республике во время крупных турниров, пояснили „Известиям“ в руководстве организации.

— Безвизовый материк — Старт работе по активизации отношений Москвы и Парамарибо был положен осенью 2016 года, когда на полях Генассамблеи ООН глава российского МИДа Сергей Лавров и его тогдашняя коллега из Суринама Ниермала Бадризинг подписали межгосударственный договор об основах отношений. Начать наполнять его практическим содержанием было решено именно с работы над безвизовым режимом, ввести который стороны договорились в течение 2018 года.

— Для лифтов ищут — Не менее 30 тыс. лифтов в год ориентировочно планируется менять после 2020 года, сообщил „Известиям“ заместитель главы Минстроя Андрей Чибис. План на 2018 год — 15 тыс. подъемников. Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выделении необходимого финансирования в размере 221 млрд рублей на обновление отслужившего свой срок оборудования.

— Дорога жизни — AВ правительстве Челябинской области „Известиям“ сообщили, что рассчитывают достичь запланированных Минтрансом показателей в 2024 году. Сейчас в регионе выделяют средства на установку камер на дорогах. В 2018-2019 годах на эти цели Челябинская область планирует направить более 500 млн рублей.

— Спиртное хотят придвинуть к школам — Запрет на продажу алкоголя вблизи школ, детсадов, больниц и других учреждений предлагают смягчить. Минпромторг направил в кабмин новый вариант постановления правительства, который подразумевает некоторые послабления для бизнеса. В документе зафиксированы максимальные „радиусы трезвости“ в 20-50 метров, рассказали „Известиям“ в пресс-службе ведомства.

— Авиации перекрыли газ — Авиатранспорт исключен из планов перехода на использование природного газа. В прошлом году с такой инициативой выступал Минтранс. Газомоторное топливо рассматривалось как реальная альтернатива традиционному авиатопливу, в том числе для региональных воздушных судов. Предполагалось, что в 2018–2022 годах авиаотрасль получит из бюджета на эти цели около 8 млрд рублей.

— Штаб за облаками — Уже в следующем году российские военные получат самолет „звездных войн“. Минобороны начнет модернизацию пяти Ил-22М11. Первоначально эти машины, принятые на вооружение в начале 1980-х годов, предназначались для управления войсками во время ядерной войны. Теперь Ил-22М11 станет многофункциональным летающим командным пунктом.

— ВАИ получит сигнал из космоса — Все машины Минобороны оснастят датчиками ГЛОНАСС. Министерство разработает электронную систему управления автотранспортом „Инспектор-ВАИ“. Она позволит в режиме онлайн отслеживать движение всех ведомственных автомобилей. Полученная от датчиков ГЛОНАСС информация начнет поступать в специальный центр по защищенным каналам связи, диспетчеры будут видеть все машины на электронной карте.

— Саперный спецназ — В Туве будет сформирован инженерно-саперный полк, в штате которого предусмотрены „стелс-саперы“. Их задача — скрытное создание минных заграждений в тылу противника. Будут в новой части и инженерные штурмовики с тяжелыми бронекостюмами для работы в городе. Эксперты объясняют появление таких формирований опытом современных конфликтов, прежде всего кампании в Сирии.

— „Русский балет вдохновил весь мир“ — Народная артистка СССР Людмила Семеняка — об успехах отечественной педагогики, семейных союзах в театре и о том, как зажигаются звезды. На „Мосфильме“ завершились съемки нового сезона программы „Большой балет“ телеканала „Россия К“. Зрители увидят 13 танцовщиков из ведущих театров страны.

— От Невы до самых до окраин — На фестивале „Точка доступа“ театральные команды представили свой взгляд на Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге завершился IV летний фестиваль „Точка доступа“, представляющий театральное искусство в пространствах, для этого не предназначенных. За годы форума что только не становилось сценической площадкой: от магазинов до храмов, от центра северной столицы до ее окраин.

— Мундиаль оживил трансферный рынок — Председатель совета директоров „Локомотива“ Анатолий Мещеряков — о громких приобретениях клуба, прошедшем чемпионате мира и первом дерби в РПЛ. В прошлом сезоне „Локомотив“ стал чемпионом России по футболу и спустя 13 лет вернулся в самый престижный европейский турнир — Лигу чемпионов. К выступлениям в Европе „железнодорожники“ готовятся очень основательно и сейчас проводят трансферную кампанию.

— Лидеры вкатываются в сезон — В выходные завершился второй тур розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). „Спартак“ и „Локомотив“ так и не смогли порадовать зрителей голами в столичном дерби. Лидерство в чемпионате захватил „Зенит“, победивший тульский „Арсенал“. ЦСКА выдал худший старт сезона с 2001 года, проиграв „Ростову“, а „Рубин“ с трудом ушел от поражения в матче с „Динамо“.

— Юниоры провалили последнюю четверть — Сборная России (U18) не попала в число призеров завершившегося Евро-баскета. В полуфинале подопечные Олега Акципетрова уступили хозяевам турнира — команде Латвии (80:91), а в драматичном матче за третье место проиграли французам (70:79). Тем не менее яркое выступление наших юношей на турнире заслуживает самых высоких оценок.