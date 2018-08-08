Дайджест российских СМИ — 8 августа

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа — В распоряжении «Ъ» оказался законопроект о санкциях против РФ — В распоряжении «Ъ» оказался законопроект о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. Значительная часть положений документа касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. От него требуют свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России — от CAATSA до «акта Магнитского», создать в правительстве США «санкционный координационный офис» для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ «государством-спонсором терроризма».

— Вклад в составе группы лиц — АСВ дошло до Верховного суда в борьбе за страховку банковским клиентам — Снятие банковским клиентом денег с депозита и внесение в тот же день соответствующих сумм двумя другими вызвало подозрения АСВ в том, что имело место незаконное дробление вкладов. Хотя банк (впоследствии лишившийся лицензии) выдал вкладчикам все необходимые документы, а сумма вклада была в пределах страхового возмещения, спустя два года АСВ решило оспорить выплату страховок.

— Бесконечное чувство войны — Как Грузия, Южная Осетия и Абхазия живут вместе порознь — специальный репортаж «Ъ» — Десять лет назад, в ночь с 7 на 8 августа Грузия начала военную операцию в Южной Осетии. Москва ответила жестко, впервые со времен СССР решившись на боевые действия против другого государства. Российские танки встали под Тбилиси, а после окончания активной фазы конфликта Кремль признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Участники той войны считают ее неоконченной, а друг друга — врагами. Вражда продолжает убивать. Чем кроме взаимных обвинений и ненависти живут Тбилиси, Цхинвали и Сухуми — выяснял спецкор «Ъ».

— Кризис задумался об отдыхе в Турции — Падающая лира ждет итога переговоров в США — Рекордное ослабление турецкой лиры заставило участников рынка опасаться возможности введения Турцией экстренных мер по стабилизации курса национальной валюты. Пока Центробанк страны ограничился предоставлением рынку дополнительной ликвидности на $2,2 млрд, а правительство продолжает переговоры с властями США о режиме санкций, грозящих ухудшением доступа турецких поставщиков на американский рынок и ростом для Турции стоимости заимствований.

— Инвестстрахование живет полной жизнью — Сборы по ИСЖ за год выросли на треть — Опасения Центробанка и аналитиков по поводу того, что окончание действия первого массового цикла договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) обернется разочарованием для клиентов, не сказались на росте этого сегмента рынка. По данным страховых компаний, за год сборы по страхованию жизни выросли на 42%, при этом более половины страховых сборов в сегменте пришлись на ИСЖ.

— Малый бизнес не украсило отсутствие денег — Счетная палата недовольна результатами госпрограммы развития МСП — Счетная палата (СП) выступила с очередной порцией критики мер господдержки малого бизнеса. Аудиторы недовольны работой Минэкономики по профильной программе развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2014–2017 годах. В частности, численность работников малых предприятий так и не достигла к 2018 году цели в 20 млн человек. Минэкономики так же традиционно напомнило аудиторам о кратном — в 2,5 раза — сокращении финансирования госпрограммы и сослалось на устаревание ее целей, сформированных еще в 2013 году.

— Прощальные кадры не снятого фильма — В Москве простились с убитыми в Африке журналистами — Вчера в столице прошли похороны документалиста Александра Расторгуева, репортера Орхана Джемаля и фотографа Кирилла Радченко, убитых в Африке, куда и они отправились расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». Александра Расторгуева проводили аплодисментами; коллеги переживали, что он, лучший документалист страны, так ине получил при жизни широкого признания. Друзья Орхана Джемаля спорили, каким он был, «большим ребенком» или «настоящим львом», а близкие Кирилла Радченко отмечали его стремление восстановить справедливость в стране и мире.

— ЦИК встал перед широким выбором вопросов — Провести референдум по пенсионной реформе хотят уже три инициативные группы — Сегодня Центризбирком (ЦИК) может рассмотреть на предмет соответствия законодательству вопросы сразу трех групп граждан, желающих провести всероссийский референдум по повышению пенсионного вопроса. Одна инициативная группа создана в Москве справороссом Ильей Свиридовым, вторая — КПРФ в Иркутской области. О появлении третьей группы — в Подмосковье — стало известно вчера. При этом собеседники «Ъ» в Центризбиркоме не исключают, что одобрены могут быть вопросы справоросса и КПРФ, которые готовились с участием правового управления комиссии.

— С Пакистаном дружат с оглядкой на Индию — Москва не форсирует военно-техническое сотрудничество с Исламабадом — Вчера замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин завершил официальный визит в Пакистан. На переговорах с руководством страны он поднял две ключевые темы: военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС). И если в первом случае взаимодействие можно считать налаженным (с пакистанскими военными согласованы учения «Дружба-2018»), то в сфере ВТС прорыва не наблюдается. Прежде всего, из-за негативной реакции Индии на потенциальные сделки.

— «Кондолиза Райс мне говорила: он красную черту не перейдет» — Сергей Иванов о том, как отношения с Грузией дошли до войны — Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов до февраля 2007 года был министром обороны, а во время августовской войны — вице-премьером, курировавшим оборонно-промышленный комплекс. В интервью спецкору «Ъ» он рассказал, что во время войны пошло не по плану и кто в российском руководстве играл ключевую роль при принятии важных решений.

— «Для России нельзя, чтобы Грузия была независима и суверенна» — Григол Вашадзе о том, что не так в отношениях с Москвой — Во время августовской войны 2008 года ближайший соратник тогдашнего грузинского лидера Михаила Саакашвили Григол Вашадзе занимал пост заместителя главы МИДа, а потом возглавил министерство. Сейчас он единый кандидат в президенты от грузинской оппозиции. В интервью спецкору «Ъ» Григол Вашадзе рассказал, что, по его мнению, было реальной причиной войны.

— «Мы так не ставим вопрос, что давайте возвращайте их нам с бантиком» — Зураб Абашидзе о перспективах отношений с Москвой — Спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе рассказал спецкору «Ъ» о том, в какой точке находятся эти отношения спустя десять лет после войны в Южной Осетии и что, по его мнению, могло бы исправить ситуацию.

— «У нас единое пространство безопасности и общий оборонный периметр» — Марат Кулахметов об отношении к Тбилиси и отношениях с Цхинвали — Марат Кулахметов с 2004 по 2008 год командовал Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта и находился там во время войны десятилетней давности. Сейчас он снова откомандирован в Цхинвали — теперь уже в качестве посла России вЮжной Осетии. В интервью спецкору «Ъ» Марат Кулахметов изложил свою версию тех событий.

— Прокуратура назвала цену ключниц Русского музея — Обвиняемым в хищении средств предложили внушительные сроки — В Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных Государственному Русскому музею (ГРМ) на приобретение оборудования для обеспечения безопасности. По версии следствия, начальник службы безопасности ГРМ Ирина Кузнецова и гендиректор ООО «Фрейм» Николай Дурасов похитили около 5 млн руб. при исполнении госконтракта о поставке электронных ключниц.

— Россия ищет альтернативу Ирану в Сирии — Победа над «Исламским государством» в Сирийской пустыне поможет Москве обрести новых союзников — На северо-востоке провинции Эс-Сувейда сирийская армия проводит операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), в руках которых удерживается три десятка заложников-друзов. К проправительственным силам присоединились отряды вооруженной оппозиции, которые приняли предложение России о примирении в соседних провинциях.

— Костю Байкера занесло в СИЗО — Теневому финансисту инкриминируют особо крупное мошенничество — Как стало известно «Ъ», в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб. : по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.

— Пенсионные фонды одолжили государству — Отток средств нерезидентов из ОФЗ возместили НПФ — Инвестиции крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в российский госдолг к середине года превысили 700 млрд руб. Во втором квартале они выросли более чем на 250 млрд руб., тем самым в значительной степени заместив средства выходивших из облигаций федерального займа иностранных инвесторов. Для фондов такие вложения помогают проходить стресс-тесты, а также являются привлекательной инвестиционной идеей, особенно в условиях санкционного давления. Поэтому сами фонды не исключают, что продолжат вкладывать в госдолг.

— «Промтрактор» загружают вагонами — Ключевой актив КТЗ возобновил работу — Как выяснил «Ъ», на фоне нехватки литья и деталей для железнодорожных вагонов, что может привести к дефициту подвижного состава, на рынок возвращается один из крупнейших вагоностроителей — входящий в концерн «Тракторные машины» (КТЗ) «Промтрактор». Мощности завода в последние годы простаивали из— за финансовых проблем концерна, которые привели к переходу контроля над активом к «Ростеху».

— «Красный квадрат» пригласили на танцы — Студия вышла на рынок массовых мероприятий — Телестудия «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга впервые за три года начала наращивать выручку — на 30%, до 5,77 млрд руб., по итогам 2017 года. При этом объем производства контента для «Первого канала», традиционно ключевого заказчика студии, не вырос. «Красному квадрату» помогли новые партнеры и участие в госзакупках — например, на проведение чемпионатов по акробатическому рок-н-роллу и праздничных концертов.

— Граждане обновили долги — Выдача розничных кредитов бьет рекорды — Крупные российские банки в июле продемонстрировали рекордные выдачи кредитов населению. Этому могли способствовать потребительский оптимизм на фоне роста зарплат и снижения безработицы, а также реализация россиянами отложенного спроса на фоне снижения кредитных ставок. Желание клиентов получить кредит совпало с желанием ряда банков предоставить им деньги как можно скорее — до вступления в силу более жестких регуляторных требований в отношении потребительских кредитов.

— За «Домашними деньгами» пришли банкроты — АСВ собирается подать на компанию в суд от имени банков — Технический дефолт МФК «Домашние деньги» стал реальным — она не произвела выплаты владельцам реструктурированных облигаций. В самой компании объясняют это необходимостью учитывать интересы всех кредиторов. Однако Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени банков-банкротов, перед которыми у «Домашних денег» остались непогашенные кредиты, уже заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве МФК.

— Индексы потянулись к миру — Фондовые рынки ждут смягчения торгового противостояния Китая и США — Международные инвесторы после короткой паузы вновь возвращаются в рискованные активы. Во вторник китайский индекс SSE Composite взлетел на 2,7%, потянув за собой и большинство ведущих мировых фондовых индикаторов. Не остался в стороне и российский фондовый рынок, индексы которого прибавили за день 0,5–0,8%. На «бычью» игру инвесторов вдохновляют мягкий ответ Китая на торговые ограничения США, а также сильные отчетности американских компаний.

— По пошлинам бьют пошлинами — Начато расследование в отношении импорта проката в ЕАЭС — Российские металлурги пытаются защититься от последствий введения заградительных пошлин на импорт стали в США, ЕС и Турции. НЛМК, ММК и «Северсталь» попросили Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) расследовать рост импорта проката в ЕАЭС из-за переориентирования поставок с рынков, закрытых протекционистскими мерами. По мнению экспертов, расследование может привести к заградительным пошлинам или квотам, причем принятие такой меры на уровне ЕАЭС, не являющегося государством, делает невозможным оспаривание их в ВТО.

— Нефть выгоднее в сыром виде — «Роснефть» выиграла на добыче и переоценила НПЗ — «Роснефть» раскрыла удачные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие, чему способствовал в основном рост цен на нефть на фоне действия сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Теперь, после ослабления условий сделки, госкомпания поднимает добычу и намерена увеличить капзатраты и начать ввод отложенных проектов, в том числе крупного Русского месторождения.

— Сеул заинтересовали атомные суда — Корейцы изучают возможности российских реакторов — «Росатом» готов помочь Южной Корее с проектом атомного реактора для гражданских судов, если Сеул официально предложит такое сотрудничество. До сих пор Россия остается единственной страной, которая строит и эксплуатирует атомные суда; за рубежом такая техника не получила распространения, в том числе из-за экологических ограничений. Попытки «Росатома» в последние годы найти внешних заказчиков на плавучие АЭС также пока не привели к успеху.

— За рубеж поехали машины подешевле — Доходы от автоэкспорта снижаются — Экспорт автомобилей из РФ в первом полугодии остался примерно на уровне 2017 года по объемам и заметно упал в денежном выражении. Эксперты связывают снижение доходности поставок с курсом рубля и ростом экспорта более дешевых моделей. Но в целом, по сравнению с первым кварталом, когда падение было значительным, поставки выровнялись. По итогам года в отрасли ожидают роста экспорта до $3,3 млрд, но ряд из них отмечает сложности с выходом компаний на новые рынки.

— Онлайн-пользователи не помещаются в «пакет Яровой» — Минэкономики пересчитало расходы интернет-компаний — Проект приказа Минкомсвязи, который должен запустить исполнение «закона Яровой» интернет-компаниями, подвергся критике со стороны Минэкономики. Из его отзыва следует, что реальные затраты бизнеса окажутся на порядки выше, чем оценки, приведенные Минкомсвязью на примере Rambler Group: только Mail.ru Group и «Яндексу» придется единоразово потратить почти 9 млрд руб.

— Сбербанк воскликнул «Вива!» — Торгцентр достался кредитору — Сбербанк забирает торговый центр «Вива!» на юго-западе Москвы у Accent Development Александра Самонова: объект заложен по кредиту на сумму 4,1 млрд руб. Сейчас эта недвижимость приносит арендный доход в три раза ниже, чем аналогичные центры, а ее максимальная стоимость не покроет и половины долга.

— Девелоперы наращивают дисконт — Конкуренция вынуждает застройщиков снижать цены — Возросшая конкуренция заставляет застройщиков все чаще идти на уступки покупателям. За год доля проектов, где квартиры продаются без дополнительных скидок, сократилась в 2,5 раза. Сейчас дисконта нет лишь в 3% московских новостроек. Во всех остальных случаях покупатели могут рассчитывать на снижение цены на 5–10%, а иногда почти на 30%.

— Реновации добавили градус — «Пермалко» пострадает от реконструкции города — Объявленная в Перми программа реновации городского пространства может повлиять на деятельность АО «Пермалко» — одного из крупных российских производителей алкогольной продукции. Закрытие Горнозаводской железнодорожной ветки изменит схему логистики компании. При этом стоимость доставки спирта возрастет, а предприятие понесет существенные финансовые затраты.

— «Связной» поработает курьером — Ритейлер предложит доставку на дом — Объединенная компания «Связного» и «Евросети» запустит услугу курьерской доставки товаров партнерских компаний, включая Lamoda, Ozon.ru и др. В новом сегменте ритейлер рассчитывает на выручку в размере 200 млн руб. в год на начальном этапе. Курьерская доставка перспективна, но большинство покупателей, скорее, предпочтут забирать товары из салонов, ожидают конкуренты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Минфину не дают стать Большим братом — Власти Москвы и операторы раскритиковали законопроект, дающий ему контроль над единой информационной системой — Минфин предложил собрать ресурсы и данные всех органов власти — и местных, и федеральных — в единую систему: законопроект «О систематизации и гармонизации информации в РФ» опубликован в конце мая. Согласно ему Росреестр, Росстат, Федеральная налоговая служба (ФНС), загсы, центры госуслуг и другие госструктуры с собственными информационными ресурсами должны будут собирать сведения обо всех своих действиях в федеральной государственной информационный системе «Единая нормативно-справочная информация».

— Mail.ru Group выступила против наказания за лайки и репосты — Корпорация предлагает изменить закон и правоприменительную практику — Корпорация Mail.ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», резко осудила практику «возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях». «Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой, — говорится в заявлении на сайте компании.

— Противник антироссийских санкций из сената США посетил Москву — Визит Рэнда Пола вряд ли изменит атмосферу взаимоотношений России и США — Американский сенатор Рэнд Пол в понедельник встретился в Москве с российскими парламентариями. Целью переговоров, по его словам, было восстановление конструктивного диалога между Россией и США: „Мы решили, что необходимо поддерживать диалог. Это крупнейшая проблема на сегодня, так как мы даже ничего не можем обсуждать, потому что у нас нет диалога“.

— Кремлю предложили способ оценить рынок коррупции в регионах — Благодаря опросам чиновники узнают, кто никогда не дает взяток — Список вопросов и методику проведения ежегодных социологических опросов об уровне коррупции в российских регионах предложило Минэкономразвития. О проведении таких вопросов распорядился президент Владимир Путин — это один из пунктов подписанного им 29 июня Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг. Минэкономразвития организует такие опросы с 2010 г., когда начала действовать стратегия противодействия коррупции, и имеет большой опыт, сказано в пояснительной записке к проекту методики.

— Таганский суд отказал в иске компании, пострадавшей от блокировки Telegram — Но действия Роскомнадзора будут рассмотрены в суде в Страсбурге — Таганский суд Москвы в понедельник отказал ООО „Живая фотография“ в удовлетворении иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Истец требовал признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке принадлежащего ему сайта, и обязать ответчиков восстановить доступ. „Живой фотографии“ принадлежит сайт posterslegends.com, созданный для продвижения дизайнерских фотопостеров. Доступ к сайту был закрыт 19 апреля — через три дня после того, как Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram.

— ФНС разрешит иностранцам участвовать в проверках — Это следующий шаг всестороннего налогового контроля — Проект приказа о том, как иностранные налоговики смогут участвовать в проверках компаний в России, Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала на прошлой неделе. В Налоговом кодексе такая возможность закреплена, и еще в 2011 г. Россия подписала конвенцию о взаимной помощи по налоговым делам, разрешающую иностранцам по запросу участвовать в проверках бизнеса в России.

— В каких скандалах пострадала репутация крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol — Председатель совета директоров сырьевого трейдера с выручкой $181 млрд Иэн Тейлор рассказывает об искусстве жить опасно — Иэн Тейлор — один из богатейших бизнесменов Великобритании, председатель Королевского оперного театра „Ковент-Гарден“, известный меценат и щедрый донор правящей консервативной партии. Он водит компанию с министрами действующего кабинета, хвалится сказочной частной коллекцией произведений искусства и потратил сотни тысяч фунтов, пытаясь помешать Brexit и обретению Шотландией независимости.

— UC Rusal опубликовала первую отчетность после санкций США — Продажи алюминия снизились почти на 19% — UC Rusal, второй в мире производитель алюминия, опубликовала финансовые и операционные результаты за II квартал и первое полугодие 2018 г. Это первая отчетность компании после того, как 6 апреля минфин США ввел санкции против нее, ее основного владельца Олега Дерипаски и еще семи его компаний.

— Совет директоров „Роснефти“ одобрил первый в истории компании обратный выкуп акций — Компания за два года готова потратить до $2 млрд и купить треть своих акций, торгующихся на бирже — Главный исполнительный директор „Роснефти“ Игорь Сечин не раз говорил о том, что госкомпания недооценена. „Роснефть“ с самыми большими в мире запасами среди публичных компаний стоит на Лондонской бирже (LSE) $69 млрд, хотя Сечин в начале 2018 г. назвал справедливой ценой $130 млрд 1 мая „Роснефть“ уточнила стратегию, теперь одна из целей — рост капитализации. Для этого предлагается снизить долг на 500 млрд руб. и выкупить с рынка акции на $2 млрд

— Ростуризм сам признает „Натали турс“ недействующим туроператором — С сентября такое станет возможно по новому законодательству — С 3 сентября 2018 г. в закон об основах туристской деятельности вносятся изменения. Согласно новой редакции, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сможет исключать из реестра туроператоров компании, фактически не исполняющие своих обязательств. Под этот критерий подходит „Натали турс“: Ростуризм планирует исключить ее из реестра туроператоров, рассказали „Ведомостям“ два человека, знакомых с планами агентства.

— PepsiCo сменит гендиректора — Индра Нуи покидает компанию после 12 лет на посту руководителя — PepsiCo объявила, что новым гендиректором станет Рамон Лагуарта, работающий в компании уже 22 года. Индра Нуи возглавляет PepsiCo с 2006 г., 3 октября она уйдет с поста гендиректора, а в начале 2019 г. — и с должности председателя совета директоров.

— Facebook просит банки поделиться информацией о клиентах — Интернет-гигант хочет предлагать им новые услуги — Facebook попросил крупные банки США поделиться с ним детальной финансовой информацией своих клиентов, включая данные об их операциях по картам и состоянии счетов, утверждают знакомые с ситуацией люди. Это связано с желанием Facebook стать платформой, на которой люди могли бы не только общаться с друзьями, но и покупать и продавать товары и услуги.

— Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты — Причины — теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии — О резком повышении закупочных цен на сырье сообщили „Ведомостям“ несколько мясопереработчиков — „Останкино“, „Дымов“, „Продо“. Летом спрос на свинину (основное сырье мясопереработки. — „Ведомости“) традиционно повышенный — сезон шашлыков, цены всегда на пике, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

— На содержание стадионов после чемпионата мира потратят 16 млрд рублей — Эксперты сомневаются, что этих денег будет достаточно — Построив и реконструировав к чемпионату мира по футболу 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, власти задумались о том, как сохранить объекты спортивной инфраструктуры после соревнований. На эти цели необходимо потратить 16 млрд руб. до 2023 г., сказано в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Метры и сотки — „Российская газета“ публикует закон о новом порядке расчета налога на имущество физических лиц — В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. Закон публикует „РГ“.

— Европа защищается — ЕС будет поощрять компании для ведения бизнеса с Ираном — Иран и его ядерная программа оказались в эпицентре беспрецедентного противостояния Старого и Нового Света. Власти США возобновили действие части санкций против Тегерана, включая ограничения на автомобильный сектор, торговые операции с золотом и другими ключевыми металлами. Вторая и наиболее болезненная волна санкций, которая направлена против экспорта нефти и финансового сектора Исламской Республики, возобновит действие с 5 ноября.

— Примите заверения — Измененный закон о нотариате позволит быстро, бесплатно и безопасно зарегистрировать квартиру или дачу — В прямом смысле моментальную регистрацию прав собственности на недвижимость в Росреестре будет гарантировать сделка, которую удостоверил нотариус. Зарегистрируют дачу или квартиру всего за сутки, и это не будет стоить гражданину ни копейки.

— Главное — мир — Дмитрий Медведев назвал цель РФ в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года — В августе исполняется десять лет операции по принуждению Грузии к миру. В 2008 году экс-президент Дмитрий Медведев был вынужден отдать приказ Вооруженным силам России защитить наших миротворцев в Южной Осетии и мирное население республики и Абхазии от нападения со стороны грузинской армии.

— Целая Дубна — Губернатор Подмосковья дал старт стыковке моста через Волгу — Правобережная часть Дубны вновь соединилась с левобережной. Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, посетив наукоград с рабочим визитом, дал старт стыковке долгожданного моста через Волгу.

— Последний бой летчика — Самолет „Нормандии — Неман“ поднимут из болота — Истребитель Як-9 знаменитого авиаполка „Нормандия-Неман“, сбитый летом 1943 года на границе Смоленской и Калужской областей, собираются поднять из воды члены Экспедиционного центра Минобороны России. Им будут помогать французский историк и археолог Пьер Малиновский, а также его соотечественники.

— Оазис для бизнеса — Владимир Путин поддержал создание в Воронежской области особой экономической зоны — На встрече с врио главы Воронежской области Александром Гусевым президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о создании в регионе особой экономической зоны. Хотя в России в целом принято решение не продолжать такую практику, но для области будет сделано исключение, ведь проект, как объяснил Владимир Путин, очень хорошо продуман.

— Поколение участия — Сергей Кириенко рассказал о развитии социальных лифтов и подготовке новых управленцев — Открытая платформа „Россия — страна возможностей“, ориентированная на создание социальных лифтов, расширит линейку своих проектов. Стартовать они начнут с осени, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. При этом часть проектов придумает сама молодежь — такое задание от Кириенко получили участники Всероссийского образовательного форума „Территория смыслов“, который проходит в деревне Дворики Владимирской области.

— Под защитой России — Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Этот документ публикуется в „Российской газете“. Таким образом глава государства ставит еще одну реперную точку в вопросе принадлежности полуострова, несмотря на неприятие самой возможности существования российского Крыма со стороны Украины и „прогрессивной“ части международного сообщества.

— За работу! — Молодые профессионалы покажут свои умения в рабочих профессиях — В среду в Южно-Сахалинске стартует финал национального чемпионата „Молодые профессионалы“ (WorldSkillsRussia). Соревноваться будут более 700 студентов колледжей, включая и 152 школьников, а оценивать результаты их выступлений предстоит 700 экспертам, прошедшим специальную подготовку.

— Вечный двигатель на плаву — Атомный флот получит энергетические установки с неограниченным ресурсом — О настоящем техническом чуде сообщил „Росатом“. Как следует из годового отчета, в Опытном КБ машиностроения им. И. И. Африкантова разработана, изготовлена и прошла испытания уникальная активная зона ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомных подводных лодок — а это десятки лет.

— Ответ — бесплатно — Сотовые операторы отменяют роуминг — Сотовые компании начали уведомлять абонентов об отмене внутрисетевого роуминга. Этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добивалась от них еще с лета прошлого года.

— Вклады малого бизнеса в банках будут страховаться — Действующая система страхования банковских вкладов распространится на средства малых предприятий. Величина возмещения будет такой же, как у частных вкладчиков и индивидуальных предпринимателей — до 1,4 миллиона рублей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, его публикует „Российская газета“.

— Ужесточается охрана заповедников — Земли, расположенные в границах заповедников и нацпарков, больше нельзя передавать в частную собственность, а также изменять их целевое назначение. Вступили в силу поправки в закон об особо охраняемых природных территориях.

— Готовят к взлету — Для минобороны строят пять ракет-носителей — Во вторник министр обороны Сергей Шойгу провел совещание, на котором обсуждался ход строительства на космодроме Плесецк орбитального ракетного комплекса „Ангара“. Министр напомнил, что по действующему контракту Центр имени Хруничева сейчас изготавливает три ракеты-носителя тяжелого класса и две — легкого.

— Беспилотникам оформляют права — Автоматизированным автомобилям разрешат ездить по дорогам общего пользования — В сентябре эксперты и чиновники из многих стран рассмотрят проект поправок в Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, которые приравнивают действия автоматизированной системы управления автомобилем к вождению машины человеком.

— Прощание с коллегами — Похоронены убитые в Африке журналисты — Во вторник в Москве прошло прощание с погибшими в Центральноафриканской Республике российскими журналистами. Церемонии прошли в один день, но в разных местах. Прощание с оператором Кириллом Радченко состоялось в морге „Царицыно“ в закрытом режиме в присутствии только родственников и друзей. Радченко похоронили на Булатниковском кладбище.

— Два года за допинг — Дополнен список веществ, запретных в спорте — На сайте правительства России опубликован документ под названием „Об актуализации перечня запрещенных для использования в спорте субстанций и методов“. Теперь список препаратов, которые нельзя принимать профессиональным спортсменам, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, пополнился печально известным мельдонием, адростероном, тимозином и другими.

— Не ошибайтесь адресом — Суд подтвердил законность блокировки сайтов компании Telegram — Таганский районный суд Москвы отказал обществу с ограниченной ответственностью „Живая фотография“ в иске к Роскомнадзору из-за блокировки сайтов мессенджера Telegram. Фирма настаивала, чтобы действия надзорного органа суд признал незаконными.

— Деньги в просрочку — Доля безнадежных микрозаймов приблизилась к 40 процентам — Почти 40 процентов из действующих сейчас семи миллионов микрозаймов не работают — они сильно просрочены, говорится в исследовании бюро кредитных историй „Эквифакс“ (есть у „Российской газеты“). Почти безнадежная просрочка фиксируется в основном по самым мелким займам до зарплаты у клиентов, впервые обратившихся в микрофинансовые организации (МФО). Участники рынка ожидают снижения показателя не раньше следующего года.

— МИД поможет — Россияне за рубежом могут пользоваться мобильным приложением министерства иностранных дел — Ростуризм рекомендует выезжающим за границу мобильное приложение МИД России „Зарубежный помощник“. В нем содержатся актуальные сведения: режим пребывания в странах, контакты на случай возникновения нештатных ситуаций. Например, есть информация консульств, списки адвокатов и юрфирм за рубежом.

— Дорогая консультация — Мосгорсуд не утвердил арест экс-главе НПО им. Лавочкина — Мосгорсуд отправил на пересмотр решение об аресте экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Таким образом апелляционная инстанция городского суда отменила постановление Бабушкинского суда об аресте Лемешевского до 19 сентября и установила ему срок содержания под стражей по 13 августа.

— Взяли почту — В Подмосковье украли посылки из-за границы на 7 миллионов рублей — Спланированное ограбление почты произошло в Московской области. Двое приятелей в возрасте 25 и 53 лет украли грузовик с зарубежными посылками на общую сумму в 7 миллионов рублей.

— Погоня за видом. На жительство — Лидия Графова и еще один хеппи-энд в борьбе за соотечественника — Сначала — о хорошем. История, о которой я рассказывала в статье „Выгоняют из России… (“РГ», №80 от 15.04.2018) приближается к хеппи-энду. Напомню: русская семья Партненко из Литвы живет в Борисоглебске Воронежской области с 1994 года, построили себе квартиру, прописаны в ней, но за 24 года, как ни старались, не смогли получить российское гражданство, и их весной хотели депортировать «в свою Литву».

— Сказки, ложь, намеки… — Президент Украины Петр Порошенко продолжает губить свою репутацию — Планы Петра Порошенко баллотироваться на второй срок, о которых со ссылками на «источники» в его администрации пишут украинские СМИ, могут так и остаться планами. Публичные поступки президента последних дней позволяют говорить, что и сам Порошенко, и его команда теряют связь с реальностью, в том числе информационной.

— Уроки десятилетия после августа — Десять лет назад, 8 августа 2008 года, грузинские власти попытались «восстановить конституционный порядок» в Южной Осетии, что привело к гибели российских военнослужащих-миротворцев и спровоцировало «пятидневную войну». Временная дистанция позволяет оценивать те события более разносторонне, впрочем, один вывод, несомненный тогда, актуальности не утратил. Августовское столкновение двух наций, которые объединяет вера, культура, история и многие общие интересы, стало трагедией.

— Фактор риска — В Италии растет число аварий с мигрантами — Сразу две крупные аварии, повлекшие человеческие жертвы, произошли в Италии. Вначале пришла новость о страшном ДТП на шоссе вблизи аэропорта Болонья. В результате погиб один человек и более ста были ранены. Не успели итальянцы опомниться от этой информации, как всего через пару часов СМИ сообщили о новой трагедии. Двенадцать человек погибли, еще трое получили тяжелые ранения в ходе автомобильной аварии близ города Апричена в южноитальянской провинции Фоджа.

— Сундуки стоят раскрыты — Полиция Кореи изучает дело о русском крейсере — Полиция Кореи провела обыски в восьми компаниях, так или иначе имеющих отношение к истории о якобы существующем огромном кладе на затонувшем российском крейсере «Дмитрий Донской». В ходе обысков была изъята финансовая документация и информация с рабочих компьютеров.

— Урок закончен — Унижая ученика, педагог мстила за то, что его родители не сдали деньги на нужды школы — Прокуратура города Артема проверила информацию о публичном унижении ученика в школе N 35 поселка Угловое. В результате педагог — виновница скандала — потеряла работу, директор школы оштрафована, наказан начальник управления образования.

— Язык как враг — Почему с эссе по английскому не справились почти 40 процентов выпускников?— Чем объяснить низкие баллы по иностранному языку, полученные выпускниками этого года? В ситуации разбирались корреспонденты «РГ». Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ в основной период сдавали более 670 тысяч человек. Из них 83,5 тысячи выбрали английский язык. В экзамене две части: устная и письменная. Общее количество баллов — 100.

— Опасный полет — Полиция предупредила родителей — дети слишком часто падают из окон — Страшную тенденцию отметили правоохранительные органы — в последнее время участились случаи падения маленьких детей из окон. Полиция связывает эти события с жарким летом, когда окна чаще всего остаются нараспашку.

— Права для всех — В Нижнем Новгороде появились автокурсы для инвалидов — У нижегородцев с ограниченными физическими возможностями появилась возможность обучиться управлять автомобилем и получить права. Я мечтал научиться ездить на машине и приобрести автомобиль, как только пришел из армии, — рассказал «РГ» 28-летний инвалид-колясочник Андрей Чистов.

— Полный комплект — На Алтае отстояли школу — Школа в Старой Суртайке, о которой вся страна узнала во время Прямой линии с Владимиром Путиным, готова принять школьников в новом учебном году. В отремонтированном здании будут учиться 36 детей. Решена и другая серьезная проблема — кадровая. На работу приняли новых учителей.

— Готовил взрыв — Дело о подготовке теракта рассмотрят в Москве — Московский окружной военный суд рассмотрит дело о подготовке теракта в Казанском соборе Петербурга. В пресс-службе суда сообщили, это уголовное дело восемнадцатилетнего Евгения Ефимова поступило судье Роману Кифоренко.

— Расследуют дополнительно — Дело врача не будет закрыто — Главное следственное управление Следственного комитета России приняло в свое производство материалы резонансного уголовного дела о врачебной ошибке в отношении гематолога Елены Мисюриной. Дело дошло до Мосгорсуда, откуда было возвращено в прокуратуру.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Триллионы про запас — Россияне увеличили долю наличности до 18% от всех сбережений — Россияне в первом полугодии текущего года накопили 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд больше, чем годом ранее. В общей сложности сбережения граждан достигли 32,3 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». При этом постепенно сокращаются сбережения на банковских вкладах и увеличиваются в наличных. Ускоренный рост накоплений в этом году связан с увеличением реальных зарплат и доходов населения, отмечают эксперты.

— Платежка пошла в рост — Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2018 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, что превысило инфляцию в пять раз. Об этом свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги. Такой рост среднего чека эксперты объясняют изменением норм потребления ресурсов в регионах, а также увеличением реальных зарплат и доходов населения, из-за чего граждане стали меньше экономить на ЖКУ.

— Контроль за каждым этажом — В стране создадут единую систему государственного надзора за долевым строительством — Единую систему государственного надзора за долевым строительством разработает Минстрой. Ведомство попросило контролирующие органы прислать свои предложения. Об этом рассказали «Известиям» в министерстве. Новая система проверок необходима в условиях изменившегося законодательства о долевом строительстве, предполагающего переход к банковскому сопровождению и эскроу-счетам.

— Ложь на линии фронта — В судебных процессах против России активно используются сфабрикованные доказательства — Создание fake news и их публикация в авторитетных изданиях являются частью действующей в международных судах системы по выдвижению официальных обвинений против конкретной страны. Об этом «Известиям» заявил адвокат британской коллегии адвокатов Brick Court Chambers Майкл Суэйнстон, представляющий интересы РФ в Европейском суде по правам человека в деле «Грузия против России (II)» и разбирательствах, инициированных Украиной.

— Зона особого внимания — Президент поддержал инициативу создания ОЭЗ в Воронежской области — Президент России Владимир Путин поддержал создание особой экономической зоны в Воронежской области. Об этом он заявил на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Гусевым. Местные власти рассчитывают привлечь в регион более 30 млрд рублей инвестиций и создать 3 тысячи рабочих мест.

— Естественный патриотизм — Патриотизм для россиян — это прежде всего любовь к Родине. Под этим понятием граждане также подразумевают желание изменить ситуацию в стране к лучшему и стремление приносить ей пользу. Такие выводы содержатся в исследовании Высшей школы экономики, с результатами которого ознакомились «Известия». По мнению экспертов, в России сформировалось здоровое общество, где любовь к Родине — не только чувство, но и действия, направленные на ее процветание.

— Чрезвычайная контрольная — На случай чрезвычайной ситуации в школе должны быть назначены ответственные за эвакуацию, первую помощь, пресечение слухов и другие вопросы. Об этом сказано в рекомендациях, которые Минпросвещения направило в регионы. По словам экспертов, дети активно обсуждают кризисные ситуации в соцсетях, в том числе публично.

— В СНГ ждут нового постпреда РФ — Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов в ближайшее время покинет свой пост. Его место с высокой долей вероятности займет замдиректора первого департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Грозов. Об этом «Известиям» сообщил сам действующий постпред.

— Вирус на стороне добра — Благодаря исследованиям российских ученых из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта (ИМБ РАН) пациенты с онкозаболеванием мозга и симпатической нервной системы могут получить уникальный препарат, который уничтожит опухолевые клетки. Ученым удалось создать оригинальный вирус одноразового действия, который вступает в контакт с раковыми клетками, содержащими на поверхности определенный белок.

— Примут как родных — Российские ученые придумали, как решить основную проблему в трансплантологии — отторжение искусственно выращенных методами тканевой инженерии органов. Они изобрели не имеющий аналогов гель на основе белка фибрина, который можно получать из крови пациента. Он способен формировать внутри пересаживаемого искусственного органа или тканеинженерной конструкции капиллярную сеть, что решает две важных проблемы, которые ранее приводили к отторжению: к клеткам постоянно доставляются необходимые питательные вещества и удаляются ненужные токсины и углекислота.

— Русская рулетка в «шашечку» — Обезопасить пассажиров такси сможет цифровой контроль над агрегаторами и полная прозрачность страхования — Из-за чего рынок такси не регулируется, почему 40 млрд рублей, необходимых для установки тахометров и анализаторов опьянения, будет потрачено впустую, а таксисты не отвечают за жизнь пассажиров при ДТП? Какие хитрости применяют водители компаний-агрегаторов, чтобы работать больше восьми часов в смену, и почему дни классических таксомоторных компаний сочтены? Об этом эксперты рассказали на круглом столе «Известий», прошедшем накануне открытия в Москве Международного евразийского форума «Такси».