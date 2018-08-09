Дайджест российских СМИ — 9 августа

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Акт о санкциях прошел рублевое чтение — Российский рынок поддался американским сенаторам — Новость о проекте новых санкциях против России (см. «Ъ» от 8 августа) спровоцировала сильнейшее за четыре месяца обесценение рубля, а также падение фондового рынка. Курс доллара на биржевых торгах в среду обновил максимум с ноября 2016 года, достигнув отметки 65,69 руб. /$. Участники рынка считают, что американский законопроект еще будет смягчен, однако не видят в ближайшей перспективе факторов, которые могли бы помочь укреплению рубля. Против него, в частности, играет и массированная конвертация дивидендов, выплаченных российскими компаниями.

— Кибертрофированное сознание — США боятся кибератак, но отказываются бороться с ними вместе с Россией — Как стало известно «Ъ», Россия предлагала США сотрудничество в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру (электростанции, системы управления водоснабжением и транспортом, больницы, банки и так далее). Соответствующее положение было включено в совместное заявление президентов двух стран, подготовленное российской стороной к принятию на саммите в Хельсинки. Более того, Москва предложила Вашингтону внести в документ пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы». Вашингтон, однако, от этих инициатив отказался.

— Вашингтон бряцает вентилем — США грозят блокадой «Северному потоку-2» и нефтяникам РФ — Подготовленный сенаторами США билль об ужесточении антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию любого зарубежного энергопроекта РФ — от экспортных газопроводов вроде «Северного потока-2» до инвестиций в небольшие стартапы. Кроме того, законопроект в случае принятия поставит крест на любом будущем сотрудничестве с российскими компаниями в добыче нефти. Юристы отмечают размытость формулировок, что, по их мнению, может привести к тому, что инвесторам придется консультироваться с Вашингтоном практически по любому сотрудничеству с РФ в сфере ТЭК.

— Кадры выносят всё — Корпоративные данные утекают вместе с сотрудниками — Самым сложным месяцем с точки зрения кибербезопасности является август, следует из данных DeviceLock DLP. На этот месяц приходится почти 20% всех инцидентов, связанных с неправомерным доступом и копированием конфиденциальных данных сотрудниками компаний. Это связано с повышенным количеством отпусков и увольнений, готовясь к которым, сотрудники копируют внутренние документы, считают эксперты.

— Страховщики пересмотрели виды на жилье — Защита недвижимости граждан от ЧС становится менее привлекательной — Страховщики пересмотрели свои ожидания от нового рынка страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Еще месяц назад они планировали собирать с него ежегодно 20–25 млрд руб. страховых премий. Однако после того, как из заключительной версии соответствующего закона были убраны основные стимулы для развития этого сегмента, перспективы сборов упали минимум вдвое. Страховое лобби теперь намерено предложить ЦБ свою версию тарифов, при которой минимальная цена годового полиса для граждан составит 350 руб. при лимите выплат страховщиков в размере 300 тыс. руб.

— Предъявите паспорт и долги — ЦБ увяжет доступ к необеспеченным кредитам с платежеспособностью граждан — Банк России обяжет банки рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан при выдаче им необеспеченных кредитов (потребительских и наличными) с октября 2019 года — а с 2020 года может увязать доступ к таким займам со способностью домохозяйств возвращать их в разумный срок. В мировой практике есть разные подходы к проблеме, от подталкивания к погашению чрезмерного долга до жесткого запрета на получение нового. ЦБ беспокоит рост кредитной нагрузки на физлиц — хотя краткосрочно он может подстегнуть экономику, риск дефолтов при падении доходов населения оценивается аналитиками как больший.

— Патент как приманка для самозанятых — Счетная палата поддержала вывод предпринимателей из тени — К обсуждению проблемы легализации самозанятых, решить которую Владимир Путин поручил правительству еще в 2013 году, подключилась Счетная палата (СП). Ведомство Алексея Кудрина поддержало уже известные инициативы Минфина — налог с оборота в 2–4% и отказ от регистрации самозанятых как индивидуальных предпринимателей. В налоговый платеж аудиторы предложили включить взносы в ПФР и ФОМС. По мнению же предпринимателей, проблема легализации не решается из-за непонимания сущности самозанятых и попыток приравнять их к бизнесу.

— Инициаторы референдума прошли первый уровень — ЦИК признал корректными все три вопроса о пенсионном возрасте — В среду Центризбирком (ЦИК) одобрил сразу три вопроса для проведения всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста — КПРФ, группы кандидата в мэры Москвы справоросса Ильи Свиридова и Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Лукьянова считает, что «референдум будет замылен на бюрократической процедуре».

— Хруничев—Земля—Вселенная — Ракетно-космическому центру в Филях оставят площадку и дадут денег — Земли Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева не будут проданы, а останутся в собственности предприятия. Такое решение было принято на совещании с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево в среду. Глава государства принял предложения по финансовому оздоровлению предприятия, рассказал «Ъ» по итогам встречи руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По данным «Ъ», они сводятся к сохранению производства в Москве, а также оказанию необходимой поддержки ГКНПЦ из бюджета.

— На выборах выявились пробелы — Среди выдвинувшихся в губернаторы не оказалось традиционных кандидатов — В 22 регионах, где пройдут прямые губернаторские выборы, завершилась регистрация кандидатов. На этих выборах даже партии, представленные в Госдуме, не везде выдвинули кандидатов: в четырех регионах добровольно отказалась от борьбы КПРФ, еще в одном кандидату от партии было отказано в регистрации. Меньше всего конкурентов будет у врио главы Красноярского края Александра Усса.

— Бесплатное наблюдение не выдержало конкуренции — Независимым организациям не хватает волонтеров на выборах — Общественные движения и партии начали подготовку наблюдателей к единому дню голосования в сентябре. Независимые организации признают, что большого количества волонтеров нет, связывая это как с сезоном отпусков, так и с низким интересом к выборам из-за отсутствия на них реальной конкуренции. Наблюдатели от общественных палат поработают в эту кампанию только в шести субъектах РФ, где успели в региональных законах продублировать федеральные нормы.

— Военный строитель пропал без вести из-под ареста — Экс-главу ВСУМ разыскивают по обвинению в мошенничестве со стройбазой — Как стало известно «Ъ», следователи столичной полиции обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте объявленного в розыск бывшего гендиректора и совладельца входившего в уже упраздненный «Оборонсервис» ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) Алексея Душутина. В прошлом году Алексей Душутин, уже осужденный за мошенничество с объектами ВСУМ, был отпущен из СИЗО под домашний арест, после чего скрылся за границей. Строитель обвиняется в еще одной афере с имуществом своей бывшей организации. По версии следствия, строительную базу стоимостью 140 млн руб. Алексей Душутин попытался продать подконтрольной ему компании почти в десять раз дешевле.

— Сбор улик в шести странах остался без гонорара — Возбуждено дело о невыплате московским юристам более €400 тыс. — Как стало известно «Ъ», столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии. Один из них, немецкий бизнесмен Игорь Побережский, сохранивший также и российское гражданство, объявлен в розыск. Все они подозреваются в хищении у партнеров московской фирмы «СП-Консалтинг» более €400 тыс. : эта сумма, по данным следствия, не была выплачена российским юристам за участие в уголовном преследовании бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Гражданский процесс по этому вопросу проходит сейчас и в Германии. При этом, интересы одного из его фигурантов представляет в Берлине немецкий адвокат Станислав Рогожин, приговоренный заочно в 2015 году Таганским райсудом Москвы к восьми годам лишения свободы за хищение активов ОАО «ВО „Станкоимпорт“».

— В береговой обороне нашлась брешь для тягачей — Командира ремонтного батальона Балтфлота заподозрили в хищении на 50 млн рублей — Как стало известно «Ъ», военные следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили новое дело в отношении командира ремонтно-восстановительно батальона №93436 Балтийского флота подполковника Романа Коваленко. Ему инкриминируется хищение около 300 единиц предназначенных для ремонта техники и агрегатов с причинением военному ведомству ущерба в размере более 50 млн руб. Ранее офицеру Коваленко было предъявлено обвинение в хищении 12 тонн узлов и агрегатов военной техники.

— Воде дали вводную — У Минприроды есть месяц на поиск решения проблемы водоснабжения Крыма — Минприроды работает над выполнением поручения премьер-министра Дмитрия Медведева подготовить к 10 сентября программу ликвидации нехватки воды в Крыму и других вододефицитных регионах. В рабочую группу господин Медведев поручил включить представителей Минобороны, «Росатома» и РАН. В Крыму, где из-за дефицита воды в начале лета в нескольких районах вводился режим ЧС, заявляют, что ситуация «не катастрофическая, но без запаса прочности». Для решения проблемы эксперты предлагают очищать сточные воды и опреснять соленые, но опреснение может оказаться слишком энергозатратным для полуострова даже после введения новых ТЭС.

— Храмы идут некоммерческим путем — Почему религиозным организациям можно торговать без контрольно-кассовой техники — За первые шесть месяцев 2018 года Министерство юстиции провело 358 проверок религиозных организаций, по итогам направив 16 заявлений в суд об их ликвидации, сообщили «Ъ» в ведомстве. Ни одна из организаций, согласно открытым данным, не связана с РПЦ. Эксперты говорят, что случаев закрытия по требованию Минюста НКО, связанных с церковью, из-за распоряжения имуществом в неуставных целях не было, а прямых законодательных ограничений на ведение предпринимательской деятельности в храмах нет, как нет и ее регламентации. В Петербургской епархии сказали «Ъ», что единых правил не существует: подворья «являются самостоятельными юридическими лицами».

— Регионы заняли машино-местами — Минтранс объяснил, как организовать бесплатные и платные парковки — Минтранс разработал инструкции для регионов по организации паркингов. Чиновникам будет рекомендовано жертвовать тротуарами и газонами для организации парковочных карманов, а парковку «елочкой» организовывать только на широких улицах. Тарифы на платную парковку, в свою очередь, будут рассчитываться по формуле, учитывающей зарплату местного населения. Эксперты инициативу поддержали, но отметили, что принятие документов может привести к неожиданным последствиям, вплоть до запретов парковки во дворах.

— «У Каспийского моря будет особый правовой статус» — Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин — о завершении 20-летних переговоров по Каспийской конвенции — В воскресенье, 12 августа, в казахском городе Актау пройдет 5-й Каспийский саммит с участием президентов всех прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. В ходе этого мероприятия должна быть подписана Конвенция о правовом статусе Каспия, работа над которой длилась более 20 лет. Статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин рассказал корреспонденту «Ъ» Елене Черненко, чем все же решено признать Каспий — морем или озером.

— Киргизскую власть отстранили от экс-президента — В стране завершилась «кадровая революция» — В Киргизии в среду пал последний оплот экс-президента Алмазбека Атамбаева — Бишкек. Депутаты избрали на пост столичного мэра Азиза Суракматова, который был безальтернативным кандидатом. Его предшественник Албек Ибраимов — близкий соратник и односельчанин господина Атамбаева — с 19 июля содержится в СИЗО, ему предъявлены обвинения в коррупции. В Бишкеке не исключают, что вскоре на допрос вызовут и самого экс-президента. Законопроект о снятии с него неприкосновенности уже готов.

— Сбербанк испортил украинскую статистику — «Дочка» российского госбанка поставила рекорд по убыткам — Во втором квартале банковский сектор Украины получил убытки в размере 400 млн гривен (954 млн руб.), хотя по итогам полугодия все же сохранил прибыльность. Национальный банк Украины (НБУ) отметил, что причина убытков — начисление резервов одним из «крупных банков». Анализ отчетности показывает, что статистику испортила «дочка» Сбербанка, которая закончила второй квартал с убытками в 7,17 млрд гривен (17,1 млрд руб.). Убыточными оказались и украинские дочерние банки Внешэкономбанка и ВТБ. НБУ рассчитывает, что в 2018 году банковский сектор Украины впервые за четыре года станет прибыльным, впрочем, эксперты оптимизма не разделяют.

— BlaBlaCar проверит маршрутки — Компания ограничит число мест у нелегальных перевозчиков — Французская BlaBlaCar под давлением региональных властей и автобусных компаний согласилась ввести ограничения для борьбы с нелегальными коммерческими перевозками. Теперь водители микроавтобусов смогут предлагать попутчикам не больше пяти посадочных мест, либо должны будут заключить с сервисом официальный договор. По сути, BlaBlaCar впрямую выходит на рынок междугородных автобусов и микроавтобусов, где уже работают Busfor и «Яндекс. Автобусы», считают эксперты.

— Рыба замерзнет в декабре — Добывающие компании опасаются приостановки промысла — В декабре 2018 года большей части рыбодобывающих компаний придется прекратить промысел, опасаются участники рынка. Они ссылаются на то, что действие текущих разрешений на вылов заканчивается 2–10 декабря, а новые договоры вступят в силу только в январе 2019 года. Месячный простой может стоить рыбопромышленникам более 15 млрд руб. Но в Росрыболовстве обещают, что не допустят перебоев с выловом.

— ЦБ идет по ссудам — Нефинансовым организациям могут запретить выдачу жилищных займов — Правозащитники настаивают на законодательном запрете выдачи и уступки ипотечных жилищных ссуд нерегулируемым ЦБ организациям. Соответствующие предложения направлены в ЦБ. Данная инициатива направлена на сокращение числа участившихся схем введения в заблуждение граждан при выдаче займов под залог недвижимости, а также упрощение заемщикам, испытывающим финансовые затруднения, реструктуризации ссуд. ЦБ совместно с законодателями уже прорабатывает вопрос запрета выдачи ипотеки и потребкредитов под залог недвижимости непрофессиональными кредиторами, остальные предложения там обещают изучить.

— Накоплениям не указали индикатор — Клиенты НПФ не могут проверить эффективность управления пенсионными средствами — Ряд законодательных норм по взаимоотношениям негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний не исполняются, обнаружила в ходе проверки фондов Счетная палата (СП). ЦБ не разработал методологию расчета индикатора для определения эффективности управления пенсионными накоплениями. Кроме того, не сформированы требования к управляющим компаниям, допущенным к инвестированию этих средств. Вместе с тем такие нормы могут быть весьма полезны, считают эксперты, в частности, для избавления от кэптивности УК и доверения пенсионных накоплений только надежным управляющим.

— В США предлагают не обогащать «Росатом» — Новые санкции могут ограничить импорт урана из России — Усиление антироссийских санкций США может затронуть «Росатом»: в соответствующем билле предложено продлить ограничения на импорт из РФ низкообогащенного урана (НОУ) до 2031 года. Это может затронуть ключевой рынок госкорпорации: в 2017 году входящий в «Росатом» «Техснабэкспорт» получил от контрактов в США более 40% выручки от экспорта НОУ. Впрочем, в российском уране заинтересованы и владельцы АЭС в США, которым эти поставки обходятся дешевле.

— Экскаватор становится роскошью — Рост спроса на ДСТ и спецтехнику замедляется — По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи дорожно-строительной и спецтехники в первом квартале выросли на 29%, до 2,9 тыс. единиц (АЕБ считает импорт и технику, произведенную на мощностях зарубежных концернов в РФ). Темпы восстановления рынка замедлились по сравнению с первым кварталом, когда продажи росли на 41%. Участники рынка и эксперты говорят, что на спрос оказали влияние ослабление рубля, повышение утильсбора, а также чемпионат мира по футболу. Сегодня некоторые виды техники, по их мнению, становятся «непозволительной роскошью».

— Американскую недвижимость подстрахуют от россиян — Им станет сложнее покупать жилье в США — Американские сенаторы, добивающиеся ужесточения санкций в отношении России, решили ограничить доступ россиян к рынку недвижимости. В новом законопроекте они обязывают компании, страхующие сделки с жильем в США, информировать Минфин о выходцах из России, скупающих в Штатах дорогостоящие апартаменты. Это создаст дополнительные сложности фигурантам санкционного списка.

— «Эксперт» по залогам — Кредиторы медиахолдинга взыскали с него миллион журналов — Кредитор медиахолдинга «Эксперт» Транскапиталбанк готов инициировать его банкротство. По двум судебным искам банку, требующему около 35 млн руб., также удалось добиться решения о взыскании 1,42% акций медиахолдинга и 1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 год. Еще 162 млн руб. холдинг остался должен по кредитам, взятым в Судостроительном банке, который с тех пор сам был признан банкротом.

— «Победа» над ценами — Лоукостер компенсирует расходы на топливо платной регистрацией — Лоукостер «Победа» расширит список платных услуг для пассажиров. С конца октября регистрация пассажиров в иностранных аэропортах станет платной (€25). В авиакомпании объяснили свое «неординарное решение» необходимостью компенсировать потери, вызванные ростом цен на авиатопливо. Эксперты называют инициативу еще одним «маркетинговым ходом», призванным скрыть от пассажира реальную стоимость билета.

— «Ригла» освоила франшизу — Аптечная сеть растет за счет партнеров — После двух неудачных попыток франчайзинговый проект крупнейшей аптечной сети «Ригла» получил развитие. С начала 2018 года компании, которая за год планирует заключить до 100 договоров франшизы, удалось открыть 26 партнерских точек в 15 регионах страны. Участники рынка считают, что такой способ развития не требует от аптечных сетей собственных инвестиций и в будущем может дать возможность выкупить точки партнеров на выгодных для себя условиях.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Подготовить референдум по пенсионной реформе разрешили трем группам — Это может привести к провалу всех инициатив — Центризбирком в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума о повышении пенсионного возраста. Расхождения у групп минимальны: все они предполагают вынести вопрос о запрете на изменение возраста, который в данный момент дает право выхода на пенсию.

— Государству посоветовали продавать активы несмотря на санкции — Частный бизнес в России эффективнее по финансовым показателям, выяснили экономисты — РАНХиГС провела анализ финансовой результативности крупных российских компаний — 16 государственных и 133 частных — в 2006–2016 гг. Под частными эксперты понимали компании с суммарной прямой и косвенной долей государства менее 10% в течение всех этих лет. Данные опубликовал журнал «Вопросы экономики». Компании с госучастием стабильно отставали от частных по рентабельности собственного капитала и дивидендной доходности. В 2014–2016 гг. дивидендная доходность частных компаний росла, а компаний с госучастием снижалась, пишут авторы: это ограничивает доходную базу бюджета, если государство владеет акциями напрямую, и снижает интерес частных инвесторов к госкомпаниям, усиливая их нужду в госфинансировании.

— Диссертации будут оспаривать не там, где их защищали — Это позволит эффективно бороться с сомнительными работами — Диссертационые советы, в которых защищались сомнительные диссертации, могут быть лишены права рассматривать жалобы на них. Проект поправок к Положению о присуждении ученых степеней, подготовленном обновленным Минобрнауки, может лишить пропускающие сомнительные диссертации диссоветы рассматривать жалобы на них. Документ в среду опубликованна портале проектов нормативных актов.

— Стали известны предвыборные лозунги Сергея Собянина — В четверг его штаб представит программу кандидата в мэры столицы — Предвыборными лозунгами кандидата в мэра Москвы, действующего градоначальника Сергея Собянина станут «Москва еще безопаснее», «Москва еще прекраснее», «Москва еще зеленее», «Москва еще душевнее», «Москва еще чище», «Москва еще ближе» с добавлением «Мэр Собянин». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника — близкий к администрации президента и к мэрии Москвы.

— Президент России сможет давать гражданство соотечественникам из зон конфликтов в упрощенном порядке — Регистрация по месту жительства мешает получить гражданство — Правительство внесло в Госдуму во вторник законопроект, разрешающий президенту принимать в гражданство России в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Упрощенная процедура (для нее достаточно проживания в течение года, а не пяти лет, как по общему порядку) предусматривается и для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Они смогут подать заявление на гражданство в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе. У участника госпрограммы должно быть разрешение на временное проживание или вид на жительство, сказано в пояснительной записке. Поправки должны стимулировать переезд в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать «более эффективной защите их прав».

— Налоговики продолжают исключать офшоры из своего черного списка — Это подогревает интерес бизнеса и к амнистии капитала — Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект нового черного списка — в нем страны, которые плохо обмениваются с Россией налоговой информацией или не делают этого вовсе. Служба намерена исключить из списка популярные офшоры — Панаму, Сейшелы, Белиз, Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис. ФНС предлагает также вычеркнуть острова Мэн и Гернси, Бразилию и Уганду, а включить в список Канаду и Конго. Перечень меняется в зависимости от того, улучшается или ухудшается обмен информацией со страной, объясняет представитель ФНС.

— «Бизнес Radisson Hotel Group идет все лучше и лучше» — Мишель Сталпорт, руководитель одного из крупнейших гостиничных операторов России, Radisson Hotel Group, рассказал, как повлиял на бизнес чемпионат мира по футболу и что нужно сделать России, чтобы капитализировать этот успех.

— У онлайн-агентства путешествий Anywayanyday сменился владелец — Вместо Кирилла Подольского им будет управлять агентство «Аэроклуб» — Бизнесмен Кирилл Подольский продал 100% онлайн-агентства путешествий Anywayanyday, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих о смене акционеров компании. Подольский сказал, что «давно не имеет никакого отношения к компании», и отказался от других комментариев.

— UC Rusal может начать работать на склад — Из-за санкций компания рискует остаться без долгосрочных контрактов, по которым продает более 80% — Почти 18%-ное падение продаж во II квартале 2018 г. при сохранении производства (поставки на американский и азиатский рынки снизились вдвое) может оказаться только началом работы UC Rusal на склад.

— UCP Ильи Щербовича продала долю в подрядчике «Газпрома» — Контролирующим акционером «Стройгазконсалтинга» остается Газпромбанк — Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% подрядчика «Газпрома» — «Стройгазконсалтинга» (СГК), рассказал «Ведомостям» человек, близкий к СГК, и подтвердила управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля.

— Аэропорт «Жуковский» привлек партнера в проект грузового терминала — Им стал совладелец крупнейшего рантье группы «Киевская площадь» Араз Мехдиев — Грузовой терминал в «Жуковском» площадью 9200 кв. м и с грузовым двором на 5000 кв. м компания «Жиа карго» ("дочка" «Рампорт аэро», последней принадлежит открытый в 2016 г. аэропорт «Жуковский») строит с 2017 г. и планирует ввести его в эксплуатацию до конца года, терминал сможет обслуживать 100 000 т грузов в год, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Жиа карго» Евгений Солодилин. Терминал обойдется примерно в $12 млн — собственные средства компании.

— Российскую ОВК допустили к тендерам немецкой Deutsche Bahn — Крупнейший российский производитель грузовых вагонов расширяет географию экспорта — Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила 8 августа, что прошла аудит и получила статус поставщика крупнейшего европейского железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Кроме того, Тихвинский вагоностроительный завод (входит в ОВК) прошел сертификацию по европейскому стандарту «Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов», аудит проводился немецким подразделением TUV Rheinland.

— Инвесторы устроили распродажу российских активов — После публикации подробностей законопроекта о санкциях в отношении России доллар подорожал до двухлетнего максимума, котировки акций госбанков упали, а доходности ОФЗ выросли — «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат США 3 августа. В среду газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. Он предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков: Сбербанка, ВТБ, РСХБ, Газпромбанка, Пром¬связьбанка, ВЭБа, а также Банка Москвы (принадлежит ВТБ). Кроме того, законопроект включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — но только с новыми выпусками.

— В России больше нет внутрисетевого роуминга — Его отменила ФАС — ФАС добилась отмены внутрисетевого роуминга в России. Операторы согласились отказаться от платы за входящие междугородные звонки в поездках — последней преграды на пути к безроуминговой связи: об этом в среду заявил замруководителя службы Анатолий Голомолзин.

— Половина сотрудников российских офисов спят на работе — Как с сонливостью служащих борются работодатели — По данным опроса «Альфастрахования», 57% офисных служащих время от времени засыпают на рабочем месте (были опрошены сотрудники 100 российских компаний с оборотом более 100 млн руб. в год). Чаще всего они спят или дремлют в обеденный перерыв (36% респондентов, заявивших, что засыпают днем на службе) или сразу после обеда (28%). Еще 19% засыпают в конце рабочего дня, а 15% дремлют на совещаниях. Более половины респондентов (54%) сказали, что спят из-за недосыпа и усталости, 24% — из-за плохого самочувствия, 8% — из-за смены часовых поясов после возвращения из командировки или отпуска, а 5% — из-за отсутствия срочных рабочих задач.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Не хватает ремня безопасности — В России составлен рейтинг самых опасных видов пассажирского транспорта — Национальный союз страховщиков ответственности составил рейтинг аварийности пассажирского транспорта в России. Для анализа использовалась статистика обязательного страхования ответственности перевозчиков, которое действует в нашей стране уже пять лет. Подробности в интервью «РГ» рассказала вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар.

— Пекин не напугаешь — Как США пробудили китайского «интеллектуального дракона» — США обнародовали новый список китайских товаров из 279 позиций общей стоимостью около 16 миллиардов долларов, которые попадут под 25-процентные американские ввозные пошлины с 23 августа. Полный перечень опубликован на сайте аппарата представителя США по торговым переговорам (USTR). Предыдущий список общей стоимостью порядка 34 миллиардов долларов вступил в действие с 6 июля.

— Что есть, то есть — Как аномальная погода повлияет на урожай в России и в мире — Погода — главный враг отечественного сельхозпроизводителя, который в этом году страдает и от засухи, и от дождей. Это понятно, учитывая масштабы нашей страны и разные климатические зоны. Парадокс в том, что пока минсельхоз подсчитывает убытки от погодных катаклизмов, некоторые отраслевики надеются получить неплохую прибыль именно по этой причине.

— Увольняют? Сообщи — «Целевые» горячие линии для работников старших возрастов открыты во всех регионах — «Горячие линии», куда могут позвонить работники предпенсионного возраста, чтобы сообщить о нарушении своих прав, открыты во всех территориальных органах Роструда — госинспекциях труда, сообщили вчера «РГ» в ведомстве. Эта мера по усилению защиты интересов «возрастных» работников уже начала работать. Между тем предстоит обсудить и другие инициативы.

— Баланс восстановлен — ФАС оштрафует операторов за роуминг — Все операторы в ближайшее время отменят внутрисетевой роуминг для своих абонентов, то есть в поездках по России за входящий звонок платы больше не будет. Однако по факту операторы все равно нарушили предписание, поэтому к сентябрю власти выпишут им штраф. Для населения такой исход лучший, так как в одиночку оспаривать роуминг у них бы не получилось.

— Свет включает цифра — Дмитрий Медведев оценил внедрение новых технологий в энергетические сети — Около 10-12 миллиардов рублей ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» намерена направлять ежегодно в ближайшие пять лет на проекты цифровизации.

— Бюллетень без барьеров — ЦИК уточнил порядок голосования для отдельных категорий граждан — Последние изменения в законодательство о выборах, а также внесение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ ряда положений, касающихся меры пресечения, потребовали уточнения правил голосования для ряда фигурантов уголовных дел. В связи с чем Центризбирком на заседании в среду внес изменения в свои методические рекомендации по организации голосования отдельных категорий избирателей.

— Возьмут с колес — Владимир Колокольцев обсудил с коллегой из Казахстана борьбу с автоугонщиками —

В Алма-Ате состоялось заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил с коллегой из Казахстана генерал-полковником полиции Калмуханбетом Касымовым взаимодействие по борьбе с преступностью, в том числе — с автоугонами.

— Контроль из космоса — Президент Владимир Путин поддержал предложение оснастить —самолеты системой ГЛОНАСС — Все самолеты российских авиакомпаний должны быть оснащены модулем ГЛОНАСС. Такое предложение поддержал президент России Владимир Путин на совещании о развитии ракетно-космической промышленности страны. Кроме того, глава государства поставил задачи для отрасли, призвав вывести ее на устойчивый рост качества продукции.

— Поступили правильно — Вузы завершили прием на бюджет: кто будет учиться бесплатно — 8 августа все вузы окончательно «закроют» свободные конкурсные места: должны быть опубликованы приказы о зачислении 20% оставшихся абитуриентов. В этом году университеты получили 390 тысяч бюджетных мест для выпускников школ на бакалавриате и специалитете. Плюс магистратура — более 200 тысяч мест.

— Первый по делу Гайзера — ВИП-чиновнику Коми утвердили приговор — Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту «дела Гайзера», бывшему зампреду правительства Коми Константину Ромаданову. Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению. Два месяца назад Замоскворецкий суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 170 миллионов рублей.

— Рыба в кляре — Росрыболовство распределило квоты на вылов до 2034 года — Росрыболовство утвердило предприятия, за которыми будут закреплены квоты на вылов рыбы с 2019 по 2034 годы. В ведомстве обещают, что от такого 15-летнего цикла выиграют и рыбаки, и потребители.

— Не экономим на бобах — За полгода в Россию резко вырос объем импорта какао-продуктов — С января по июнь этого года почти на 65 процентов — до 60 тысяч тонн — выросли поставки продуктов, содержащих какао. Растет и импорт какао-масла и какао-бобов. Российские кондитеры активно осваивают новые рынки сбыта своей продукции, отсюда и рост показателей, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

— Штаб чистоты сообщает — В Подмосковье убрали больше 7 тысяч мусорных куч — В подмосковных лесах появились первые контейнеры для сбора мусора. Их ставят в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки, рассказала на пресс-конференции в «Российской газете» руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

— Свидетелей позвали к экрану — В суде слушается дело экс-мэра Владивостока — В Тверском районном суде Москвы вчера продолжился процесс по уголовному делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Кроме Пушкарева на скамье подсудимых — бывший директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников и родной брат арестованного мэра Андрей Пушкарев, который ранее занимал должность гендиректора АО «Востокцемент».

— Криминал смотрит в корень — Пресечена контрабанда женьшеня — В грузовике, следующем в Китай через пост «Пограничный», сотрудники Дальневосточной оперативной таможни обнаружили 466 корней дикорастущего женьшеня. Об этом сообщила пресс-секретарь ДВОТ Татьяна Шичанина.

— Ослепит и заглушит — Начались работы по глубокой модернизации самолетов Ил-22. Они идут по двум направлениям. В варианте Ил-22М11 он станет летающим командным пунктом с уникальными возможностями. А Ил-22ПП сможет глушить радиосвязь противника и слепить его радары на очень больших расстояниях.

— Учат на чужих авариях — Курсантам автошкол дают уроки безопасности на кладбище разбитых машин — Необычные занятия проводят иркутские полицейские с будущими водителями. На примере чужих аварий они показывают курсантам автошкол, какие ошибки и сознательные нарушения правил приводят к смертельным авариям. А наглядными пособиями на таких внеклассных уроках стали автомобили, разбитые в страшных столкновениях.

— На волю досрочно — Первые 167 заключенных освобождены раньше из-за пересчета сроков наказания — Федеральная служба исполнения наказаний назвала первые данные о досрочно освободившихся осужденных после вступления в силу закона о пересчете сроков наказания с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе. Закон, прозванный «день за полтора», вступил в силу 3 июля и имеет обратную силу. То есть почти всем заключенным должно быть учтено то время, которое они провели в ходе расследования в СИЗО.

— Кого не берут в судьи — Желающих надеть мантию становится меньше — Интересную тенденцию отметили в Высшей квалификационной коллегии судей страны. Число претендентов на судейские вакансии год от года сокращается.

— Могли сбить лайнер — Воздушные патрули НАТО у границ России несут опасность — Ошибочный пуск боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

— Кого не берут в судьи — Желающих надеть мантию становится меньше — Интересную тенденцию отметили в Высшей квалификационной коллегии судей страны. Число претендентов на судейские вакансии год от года сокращается.

— Сговорились — Следователь и адвокат обвиняются в вымогательстве крупной взятки — Савеловский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении старшего следователя одного из межрайонных отделов столичного следственного главка СКР и адвоката. Их обвиняют в вымогательстве взятки в 10 миллионов рублей у предполагаемого преступника.

— Звонить дорого — Телефонные мошенники украли у пенсионеров 30 миллионов рублей — Девять телефонных аферистов из Московской и Воронежской областей, вымогавших деньги у пенсионеров, задержаны полицией и арестованы. Мошенники действовали с особым цинизмом — требовали у больных пожилых людей большие суммы за якобы положенную им компенсацию за уже приобретенные лекарства.

— Спасательный треугольник — Место уходящих из Ирана западных компаний могут занять надежные партнеры из России и Китая — Итог противостояния вокруг сделки по ядерной программе Ирана станет показательным и может иметь долгоиграющие последствия для расстановки сил на Ближнем Востоке и на мировой арене.

— Заиграют как по нотам — В польском храме обнаружились старинные партитуры — В одном из храмов Нижней Силезии были обнаружены ноты, которым, по мнению экспертов, несколько сотен лет. Они сохранились благодаря тому, что кто-то спрятал их в органный шкаф, когда немецкие власти решили передать ценные рукописи в библиотеку Бреслау — ныне польского города Вроцлав.

— Милостивый государь — В честь восхождения на трон нового императора в Японии могут провести амнистию — Японские власти могут объявить амнистию для чиновников при вступлении на трон весной следующего года наследного принца Нарухито, который станет новым императором вместо собирающегося на отдых своего отца Акихито, об этом сообщает японская газета Mainichi.

— Убийц поймали женщины — США и Колумбия должны выдать покушавшихся на Мадуро — Власти Венесуэлы намерены обратиться к Вашингтону и Боготе с просьбой экстрадировать причастных к покушению на президента республики Николаса Мадуро.

— Надежда только на стоп-кран — В Киеве в ущерб себе готовы перекрыть дорожное сообщение с Россией — Две подряд инициативы — о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, выдвинутые киевскими чиновниками, несмотря на всю кажущуюся абсурдность и убыточность для национальной экономики, все-таки могут иметь рациональное объяснение. Но только в границах специфической украинской реальности.

— Навигаторы в перьях — Впервые показано, как птицы находят цель при перелетах на тысячи километров — Одним из наиболее значимых последних достижений Российской академии наук ее глава Александр Сергеев назвал результаты исследований орнитологов. Они нашли еще один механизм, который позволяет птицам с поразительной точностью совершать перелеты на расстояния в тысячи километров. О сути этого исследования рассказывает директор биологической станции «Рыбачий», член-корреспондент РАН Никита Чернецов.

— Фокус машины Кромского — Новый метод прокладки дорог намного повышает их качество — Это похоже на фокус, говорят специалисты, увидев машину Кромского. Вроде бы ничего особенного он не сделал, просто изменил угол атаки инструмента. А эффект получился удивительный. При прокладке дорог одна машина Кромского заменяет сразу три катка — легкий, средний и тяжелый. Учитывая наши масштабы, уже на этом экономия получается колоссальная. А ведь еще и качество покрытия значительно лучше, чем при традиционном строительстве.

— Предок из пробирки — В лаборатории выращен мозг древнего человека — Почему предок современного человека, заявившись из Африки на территорию нынешней Европы, отправил в небытие ее аборигенов, неандертальцев? А ведь судя по последним исследованиям, они оказалось вовсе не были безмозглыми варварами, как представлялось еще совсем недавно. Они были вполне приспособлены к суровым условиям жизни. Над этой загадкой ученые бьются уже многие годы. Настоящей сенсацией стало открытие, что в наших генах есть взнос и неандертальца — около четырех процентов.

— Весь мир Бермуды — В феномене виноваты человек и волны-убийцы — После многолетнего лидерства среди загадочных феноменов Бермудский треугольник надолго ушел в тень. Казалось, энтузиасты успокоились, забыли про множество версий, в том числе инопланетян, жителей Атлантиды, дыры во времени и разломы в пространстве. Но вот только что о треугольнике вдруг напомнили ученые из Саутгемптонского университета (Великобритания). Причиной исчезновения кораблей и самолетов они назвали волны-убийцы и … человека.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Вдогонку за нефтью — Доля неэнергетических товаров в поставках за рубеж растет уже более полутора лет — Несырьевой неэнергетический экспорт России в первом полугодии 2018 года вырос на 23% и составил $70 млрд, рассказал «Известиям» глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев. Положительная динамика наблюдается более полутора лет. Больше всего увеличились продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров. Правительство сейчас держит курс на поддержку несырьевого экспорта, однако в общем объеме поставок за границу он занимает лишь 33%. Для полной диверсификации российской экономики необходимо увеличить поставки за границу продовольствия, продукции машиностроения, химической промышленности, а также перестроить экономическую модель, считают эксперты.

— Россияне стали чаще брать ипотеку — Согласно данным ипотечного рейтинга «Дом.рф» (прежнее название — АИЖК) и FrankRG, за последние полгода 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали займов на 1,3 трлн рублей, что на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, поступивший в распоряжение редакции.

— Из камеры в палату — Россиянина Евгения Никулина проверят на вменяемость в американской тюрьме — Защита гражданина РФ Евгения Никулина, которого в 2018 году экстрадировали из Чехии в США, отправила запрос на детальное психиатрическое обследование своего клиента. Об этом «Известиям» сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. По его словам, Евгений Никулин находится «не в лучшем состоянии», что могло быть вызвано действием сильных психотропных препаратов, которые ему вводили после задержания в Праге. После глубокого обследования будет принято решение, насколько вменяем россиянин и может ли он предстать перед судом присяжных.

— Деанонимный Telegram: в популярном мессенджере нашли уязвимость — Номер телефона пользователя можно узнать по его юзернейму — Российские специалисты разработали программу, позволяющую узнать номер телефона пользователя Telegram по его юзернейму. Это даст возможность правоохранительным органам, запросив информацию у операторов связи, установить личность абонента. Таким образом, до сих пор считавшийся анонимным мессенджер перестает быть таковым, резюмируют эксперты. Технология может быть полезна в поиске преступников, полагают они.

— Качество — на взлет — Президент поставил задачу обеспечить эффективную работу ракетно-космической отрасли на мировом рынке — Выход отечественной ракетно-космической промышленности на устойчивый рост качества продукции является ключевым условием для эффективной работы на мировом рынке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на совещании по развитию отрасли. Глава государства поставил задачу создать все условия для продуктивной и слаженной деятельности предприятий этой сферы. Речь, по словам российского лидера, идет как о повышении финансовой устойчивости организаций, так и о создании стимулов для притока молодых кадров. На этой же встрече Владимир Путин поддержал предложение главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в обязательном порядке оснащать модулями ГЛОНАСС самолеты российских авиакомпаний.

— Электричеству добавят «цифры» — Перевод российских электросетей в цифровую среду может занять около пяти лет и обойтись в 10–12 млрд рублей. Об этом председателю правительства Дмитрию Медведеву рассказал председатель правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) Андрей Муров на рабочей встрече.

— Иностранные фанаты понравились россиянам — Социологи ВЦИОМа зафиксировали высокий уровень интереса к болельщикам, посетившим Россию во время мундиаля — Иностранные болельщики, которые приехали на чемпионат мира по футболу — 2018, вызвали у россиян симпатию, интерес и уважение. От нашей страны у гостей мундиаля останутся положительные впечатления, полагают участники опроса ВЦИОМа «Россия глазами иностранцев: наследие мундиаля», с результатами которого ознакомились «Известия».

— ВИЧ без границ — Правительство вернулось к обсуждению вопроса о том, чтобы разрешить пребывание ВИЧ-инфицированных иностранцев в России. Пока таким пациентам можно находиться в стране лишь в случае, если в РФ у них есть близкие родственники. Эксперты считают, что число ВИЧ-инфицированных иностранцев в России невелико, поэтому они не могут повлиять на рост заболеваемости. Но нужно определить, кто и как будет финансировать их лечение.

— За благословением и загаром — Дамаск намерен привлечь в страну туристов из России — Власти Сирии планируют привлечь в страну туристов из России, сделав ставку на религиозный туризм. Об этом «Известиям» сообщил посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад. Представители российской туриндустрии приветствуют возвращение Сирии на отечественный рынок и уверены в высоком потенциале этого направления. Первые российские туристы, побывавшие в республике нынешним летом, отметили высокий уровень безопасности и гостеприимство местных жителей.

— Утренний фильтр: простуженных детей отправят по домам — В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ больных ребят не пустят в сады и школы — Простуженных детей не пустят в школу или сад. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ врач или педагог учебных заведений будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание — отправлять домой.

— Продавцы люксовых товаров хотят торговать без НДС — Минпромторг и Минфин прорабатывают этот вопрос — Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил Минпромторгу и Минфину рассмотреть вопрос включения самых «дорогих» улиц столицы, продающих люксовые товары, в систему tax free. Об этом сказано в документах правительства (есть у «Известий»). Речь идет Столешниковом переулке, Петровке, Большой Дмитровке и Кузнецком Мосте. Эта мера может привлечь дополнительный туристический трафик, полагают эксперты.

— Как ребёнок — Отечественные программисты сконструировали робота, самостоятельно познающего мир — В Институте точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН при участии АО «Интеллект» прошел испытания робот, в основу обучения которого положен абсолютно новый принцип, копирующий, по словам ученых, алгоритмы познания мира младенцем. Программа, формирующая алгоритмы обучения, воспроизводит построенную ими функциональную модель мозга и реализована с использованием разработанных специально для этой цели моделей нейрона. В этих моделях воплощается революционное убеждение авторов в том, что сам по себе биологический нейрон — это уже небольшая самообучаемая система распознавания образов.

— Рак найдут с помощью радиотермометра — Российские ученые научились обнаруживать онкологические заболевания с помощью микроволновых измерений — Проект инновационного прибора для диагностики рака молочной железы недавно проинвестировал Московский фонд содействия инновационному развитию (Moscow Seed Fund). Прибор основан на микроволновой радиотермометрии — измерении интенсивности собственного электромагнитного излучения внутренних тканей человеческого организма в диапазоне сверхвысоких частот. Метод позволяет обнаруживать заболевание на самой ранней стадии и в отличие от рентгена не создает лучевой нагрузки на организм.

— Кровь на анализ будут брать с помощью лазера — Российские физики разработали бесконтактный способ прокалывания пальца — Проект инновационного лазерного перфоратора, обеспечивающего бесконтактный прокол пальца для забора проб крови на анализ, недавно проинвестировал Московский фонд содействия инновационному развитию (Moscow Seed Fund). Лазерный перфоратор обеспечит абсолютную стерильность, минимальные болевые ощущения пациента, быстрое заживление ранки и высокую экономическую эффективность по сравнению с применяемыми сейчас автоматическими ланцетами с выдвижной иглой.

— Число вредоносных майнеров растет в геометрической прогрессии — Компьютеры ничего не подозревающих пользователей могут использоваться для добычи криптовалют — По данным «Лаборатории Касперского», во II квартале 2018 года были обнаружены атаки с использованием программ-майнеров на компьютерах 2,2 млн пользователей по всему миру. Вредоносная программа умеет незаметно закрепляться в системе и добывать криптовалюту до тех пор, пока компьютер не сломается. Вирус для скрытого майнинга способен заразить самые разные устройства, включая смартфоны и планшеты.

— В Швейцарии открылся отель «ноль звезд» под открытым небом — В швейцарском округе Тоггенбург открылся отель без стен и крыши, однако номер в нем обойдется в сумму, эквивалентную минимум 19 тыс. рублей за ночь. По данным Design Boom, отель представляет собой три номера под открытым небом. Клиентам предоставляется кровать, расположенная на живописном склоне, две тумбочки, светильник, завтрак и безалкогольные напитки.