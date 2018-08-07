Пятый день суда над Полом Манафортом: сегодня сторона обвинения может вызвать Рика Гейтса

В Федеральном суде в Александрии проходит судебный процесс по делу Пола Манафорта , бывшего председателя предвыборного штаба президента Трампа, по обвинениям в банковских махинациях и налоговом мошенничестве. Как утверждает сторона обвинения, он не заплатил налоги с миллионов, полученных во время работы консультантов украинской пророссийской политической партии, а затем, когда наличные средства перестали поступать, предоставил ложную информацию для получения кредитов.

Данное дело расследуется специальным прокурором, расследующим вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США. В пятый день процесса у нас будет прямая трансляция судебного заседания.

13:02: Как выяснилось, сторона обвинения может сегодня вызвать для дачи показаний Рика Гейтса

Поскольку в 13:00 судебный процесс должен возобновиться, представитель службы специального прокурора только что привез на тележке в зал суда кипу коробок. То, что на двух из этих коробок с материалами имеется надпись «Гейтс», служит подтверждением того, что сторона обвинения может решить вызвать сегодня для дачи показаний Рика Гейтса (Rick Gates).

Зал суда переполнен — вероятно, в ожидании показаний Гейтса, причем, чтобы занять места, зрители выстроились в очередь заранее за час с лишним. И опять в первом ряду сидит жена Пола Манафорта.

12:59: Что означает иммунитет Синди Лапорта, и почему это имеет значение

Суд над Полом Манафортом возобновится в понедельник днем, во время заседания будет проведен перекрестный допрос бухгалтера Синди Лапорта (Cindy Laporta). Незадолго до объявления перерыва в судебном заседании в пятницу судья Томас Эллис (Thomas Selby Ellis) объявил стороне защиты Манафорта, что она «не ограничена» в том, каким образом она воспользуются тем, что Лапорта дает показания, получив иммунитет от судебного преследования.

В соответствии с приказом об «использовании иммунитета», подписанным судьей Эллисом, Лапорта обязана дать показания. В приказе признается ее право воспользоваться своей привилегией не давать показаний против самой себя, которую ей гарантирует пятая поправка. В нем говорится, что Министерство юстиции предоставило Синди Лапорта «иммунитет, запрещающий использовать против нее ни в каком уголовном деле никаких свидетельских показаний или другой информации, которую она должна будет предоставить в соответствии с этим приказом; либо любой информации, прямо или косвенно полученной из таких свидетельских показаний или другой информации».

Это означает, что Лапорта не может быть привлечена к судебной ответственности на основании сказанного ею в суде или какого-либо из документов, которые она передала специальному прокурору. В пятницу она свидетельствовала о том, что помогала фальсифицировать финансовые документы, чтобы, Манафорт мог сэкономить на налогах и имел право получать кредиты в банках. Согласно ее показаниям, распоряжения о совершении мошеннических действий давал Манафорт вместе со своим заместителем Риком Гейтсом.

Адвокаты защиты, скорее всего, будут утверждать, что Лапорта говорит только то, что хочет услышать специальный прокурор, чтобы самой избежать судебного преследования.

Лапорта — первый из пяти возможных свидетелей, дающих показания в соответствии с приказами о предоставлении иммунитета. Конор О'Брайен (Conor O'Brien) работал с ней в фирме «Косицка, Уикс и Ко» (Kositzka, Wicks and Company) и присутствовал на телефонной конференции, во время которой Гейтс сказал, что налоги Манафорта на прибыли и имущество слишком высоки, и их необходимо снизить, завысив размер кредита. «Возможно, потребуется изменить сумму кредита», — написал он.

По настоянию судьи Эллиса сторона обвинения сократила свою часть дела, и если Лапорта скажет все, о чем мог свидетельствовать О'Брайен, его, возможно, для дачи свидетельских показаний в суд не вызовут.

Другие потенциальные свидетели, которым был предоставлен иммунитет — это сотрудники Федерального сберегательного банка Джим Бреннан (Jim Brennan) и Деннис Райко (Dennis Raico), а также страховой агент Донна Дагган (Donna Duggan). Все они причастны к действиям Манафорта по получению кредитов.

12:30: Что ожидать в пятый день судебного процесса

Значительную часть своих обвинений против Пола Манафорта сторона обвинения предъявила в первую неделю судебного процесса. Прокуроры показали присяжным, как в начале 2000-х годов Манафорт жил на широкую ногу, покупая дизайнерские костюмы и заказывая дорогой ремонт дома на деньги, которые он получал, работая на Украине у пророссийского кандидата в президенты. И как затем столкнулся с серьезными трудностями, когда кандидата выгнали из его родной страны, и деньги, которые он платил Манафорту, перестали поступать.

Сторона обвинения завершила неделю дискредитирующими показаниями одного из бывших бухгалтеров Манафорта, которая признала, что, поскольку Манафорт всячески пытался жить на широкую ногу, она сознательно предоставляла в Налоговое управление и банки ложную информацию, чтобы ее клиент мог сэкономить деньги на налогах или имел право на получение кредитов.

Эта бухгалтер, Синди Лапорта, дала показания в обмен на предоставление ей иммунитета и фактически призналась в соучастии в соврешнии банковских махинаций и налогового мошенничества, в которых обвиняется Манафорт.

С началом второй недели судебных слушаний все внимание будет приковано к Рику Гейтсу — бывшему деловому партнеру Манафорта и предполагаемому главному свидетелю обвинения. Хотя, как утверждает бухгалтер Манафорта, она предоставляла ложную информацию в интересах Манафорта и ради его выгоды, она часто делала это по согласованию с Гейтсом. Гейтсу придется объяснить, что в негласном порядке происходило между ним и Манафортом.

Показания Гейтса могут сыграть решающую роль в попытке обвинения продемонстрировать, что Манафорт действовал намеренно с целью обмануть банки и Налоговое управление. Но не менее его показания будут важными и для защиты Манафорта, который заявил, что именно Гейтс придумал схему совершения мошеннических действий, в которых обвиняется Манафорт, поскольку он присваивал деньги, принадлежавшие компании Манафорта, и пытался замести свои следы.

По словам стороны обвинения, она может завершить изложение выдвинутой версии уже на этой неделе. Свидетельские показания возобновятся в 13:00, когда у стороны защиты появится первая возможность допросить Синди Лапорта.