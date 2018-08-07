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Индия инвестирует 1 млн долларов в создание центра по выпуску лекарств в Минске
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Индия инвестирует 1 млн долларов в создание центра по выпуску лекарств в Минске 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Минск, 7 августа /Синьхуа/ — Индийская фармацевтическая компания Cipla Limited намерена инвестировать 1 млн долларов в строительство научно-технологического центра по выпуску лекарств на базе госпредприятия «Академфарм» Национальной академии наук /НАН/ Беларуси. Об этом рассказал представителям СМИ председатель правления компании Юсуф Хваджа Хамид в понедельник накануне открытия ландшафтного комплекса в честь начала создания этого центра.
"Мы обещали инвестировать 1 млн долларов США. Как только эта сумма будет освоена, будем обсуждать дальнейшие шаги, хотим помочь в открытии нового подразделения для исследований и разработок на благо Беларуси", — заявил он. Открытие центра, в работе которого будут использоваться индийские сырье и технологии, запланировано на весну 2020 года.
Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков отметил, что создание данного производства лекарств предполагает освоение новых технологических приемов: микронизации, сухого гранулирования, получения многослойных таблеток. Как ожидается, производство новейших лекарственных средств будет осуществляться по полному циклу — от научной идеи до изготовления.
Делегация компании Cipla Limited будет находиться в Беларуси по 8 августа. Цель визита — обсуждение перспективных механизмов расширения взаимодействия между НАН Беларуси и индийскими организациями, презентация перспективных направлений сотрудничества, а также обсуждение концепции научно-технологического центра. —0—
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