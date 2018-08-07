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Власти Екатеринбурга с приходом реновации отказались от точечной застройки
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Власти Екатеринбурга с приходом реновации отказались от точечной застройки 

АиФ Урал 7 августа 2018
Фото: АиФ Урал
Центр Екатеринбурга также коснется проект реновации жилья, но территория будет осваиваться комплексно, а не точечно, как это было ранее. И в первую очередь это касается ветхого и аварийного жилья. Причина этого — потребность самих горожан. Об этом рассказал в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний» заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Белышев, сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал».
В плах города ежегодно возводить от 1 до 1,5 млн квадратных жилья, и этому будут способствовать специальные программы, в особенности программа реновации. «Город будет расти не вширь, а компактно. Сейчас мы уточняем территории, где замене жилья будет подлежать старый индивидуальный жилой фонд и фонд жилья из трех этажей, построенный более 60-70 лет назад. Это все районы города. В первую очередь Вторчермет, Эльмаш, Старая Сортировка, Химмаш и часть других территорий, о которых горожане сами прекрасно знают», — отметил Алексей Белышев.
По его словам, сейчас идет активное развитие территорий микрорайона Академический, Широкой речки, Солнечного, а также Изумрудного бора на севере Эльмаша. Одно из главных направлений — развития юго-запада Екатеринбурга, где сейчас комплексно начинается застраиваться Московский квартал, а также будет трансформация на перекрестке улиц Шаумяна и Московской. «Сегодня мы не рассматриваем отдельно дом и отдельно территорию у дома. Для нас важно развитие территорий комплексно. Это не просто дом, но и среда, и соответствующая инфраструктура. Это понимают и застройщики. И мы видим, как качество строительства жилья заметно поднимается. Потребитель сам этого требует», — рассказал чиновник.
Алексей Белышев также добавил, что с развитием качественного строительства в городе начали преобладать новые архитектурные формы, которые в будущем войдут в мировую историю, говоря об уникальных зданиях, строящихся в центре Екатеринбурга: развитие квартала «Екатеринбург Сити» и уникальный проект штаб-квартиры РМК на берегу реки Исети.
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