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«ГрадПроект» подготовит документы для Западного обхода Орла
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«ГрадПроект» подготовит документы для Западного обхода Орла 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
ООО «ГрадПроект» стало победителем конкурса по отбору подрядчика для разработки проектов планировки и межевания территории для строительства Западного обхода Орла — автомобильной дороги, соединяющей М-2 «Крым» и Р-120 «Орёл — Брянск». Цена контракта составила 2,8 млн рублей.
Проект межевания предполагает указание границ земельных участков, особо охраняемых природных территорий, объектов капитального строительства и так далее. Материалы проекта планировки территории включают множество сведений, вплоть до скотопрогонов и сооружений для перехода диких животных. Протяженность планируемой трассы около 15 километров. Она пройдет по Урицкому и Орловскому районам, от Ледно до Салтыков.
Напомним, 21 июня правительство Орловской области сообщило о подписании соглашения по строительству Западного обхода Орла. ЗАО «Русская холдинговая компания» согласилось реализовать проект без участия бюджетных средств. Планируется вложить в строительство 3,2 млрд рублей. Объезд рассчитывают открыть в 2020 году.
По данным kartoteka.ru, ООО «ГрадПроект» зарегистрировано в Орле в 2014 году. Компания специализируется на деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Учредитель — Игорь Тюнеев, генеральный директор — Татьяна Тюнеева. Компания выступала исполнителем пяти госконтрактов на 2,2 млн рублей.
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Сообщение «ГрадПроект» подготовит документы для Западного обхода Орла появились сначала на РИА 57.
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