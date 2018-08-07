Инвестор достроит в Краснодаре проблемный ЖК «Рич-Хаус»

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал, что в кубанской столице прошло совещание по вопросу завершения строительством жилого комплекса «Рич-Хаус». В мероприятии приняли участие представители городской администрации и потенциальный инвестор ООО «АСК».

На совещание отметили, что ситуация по данному объекту сложная. Однако, работа по этому долгострою ведется напряженная и постоянная.

«ФедералПресс» напоминает, что дольщики ЖК «Рич Хаус» уже 99 дней проводят бессрочной пикет около своего долгостроя. По их словам, после начала пикета администрация Кубани приняла решение о проведении совещания. Сами протестующие заявляют, что «останутся жить под окнами у чиновников, пока их проблема не будет решена».

В результате встречи ООО «АСК» было принято решение по завершению строительства ЖК «Рич-Хаус». В ближайшее время специалисты компании приступают к оценке критериев эффективности проекта. Данная работа будет идти до 20 августа. После этого инвестор начнет завершать строительство объекта.