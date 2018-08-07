Сквер за синим забором: участок, попавший в программу «Городская среда», отдали под кафе

Все суды прошли, а забор стоит

Уже несколько лет сквер на улице Прыгунова в Автозаводском районе огорожен синим забором — здесь, судя по информационному щиту, к 3 кварталу 2020 года должно появиться кафе ресторанного типа с благоустройством. Но, по словам местных жителей, на общественных слушаниях по программе «Городская среда» им обещали, что будет благоустроен сквер на всем продолжении улицы Прыгунова на участках от Южного шоссе до улицы Лескова и от улицы Лескова до улицы Смирнова и Автозаводского парка.

— Этот забор стоит уже два года. Жители очень активно боролись за сквер, администрация помогала, был суд, им удалось отстоять территорию, — сообщила председатель Союза попечительских советов нижегородских парков, правозащитник Мария Попова

— Все судебные инстанции пройдены, суд признал стройку незаконной. Но заказчик строительства кафе с бильярдной оформил собственность на… котлован. И теперь всё повисло в неопределенности. Сколько будет это синезаборье — неизвестно, — сетует председатель общественного движения «Олень» Вероника Генкина.

Как объясняет заказчик (ООО «Прогресс-НН»), это объект незавершенного строительства, работы приостановлены, компания ждет правоустанавливающие документы на землю.

Кстати, по словам Марии Поповой, по скверам на улице Прыгунова есть еще и другая проблема — из итогового проекта благоустройства планируют вычеркнуть сквер «Памяти погибших милиционеров», здесь будет храм.

— В 2016 году зона рекреации заменена на зону культовых объектов. В этом году на публичных обсуждениях жители высказывались против застройки. И религиозный объект даже перенесли на территорию соседнего сквера (правда, перенесли только на бумаге), — высказалась Мария Попова. — В итоге ни власти, ни разработчики не прислушались к мнению автозаводцев. Таким образом, от заявленной ранее территории скверов на Прыгунова (от Автозаводского парка до Южного шоссе) под федеральное благоустройство остается лишь половина, — высказалась Мария Попова.

Одни чиновники судятся, другие дают разрешение на строительство

Мы обратились с официальным запросом в администрацию Нижнего Новгорода. По данным администрации Автозаводского района, в федеральную программу на 2018–2022 годы включены сразу несколько скверов на улице Героя Советского Союза Прыгунова:

сквер № 1 по ул. Прыгунова от ул. Смирнова до ул. Лескова;сквер № 2 по ул. Прыгунова от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»;сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова;территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе.

— В настоящий момент разработан проект благоустройства скверов. В этом году планируют провести работы в сквере № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), — сообщили NN.ru в районной администрации.

Сквер за синим забором стоит в очереди на благоустройство последним. Этот участок — фигурант не одного судебного заседания. Так, в феврале 2016 года Арбитражный суд Нижегородской области постановил удовлетворить иск администрации города к ООО «Прогресс-НН» и взыскать с фирмы более 450 тысяч рублей — долг за аренду данного участка по договору аж от января 2011 года. А начать строительство кафе планировалось только в 3-м квартале 2017 года.

В мае 2016 года мэрия направила письмо арендатору о расторжении в одностороннем порядке договора аренды, но компания участок не освободила, и тогда муниципалитет обратился в суд. В марте 2017 года Арбитражный суд Нижегородской области согласился с доводами администрации Нижнего Новгорода и вынес решение вернуть участок городу. Компания пыталась решение суда оспорить, но неудачно. В октябре 2017 года Первый арбитражный апелляционный суд, казалось бы, поставил точку в судебных разбирательствах и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Но, как нам сообщили в городском департаменте градостроительного развития и архитектуры, 19 июля 2017 года компания получила разрешение на строительство кафе «в связи с отсутствием оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, согласно требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса РФ».

— При подготовке разрешения на строительство объекта капстроительства получили выписку из Единого госреестра недвижимости на участок рядом с домом № 8 по ул. Прыгунова на пересечении с ул. Лескова. Согласно выписке от 14.07.2017, аренда земельного участка на ООО «Прогресс-НН» не прекращена, — сообщили NN.ru чиновники.

Вот такой коллапс — одна властная рука подает в суд, другая выдает разрешение на строительство.

С 1 января 2018 года полномочия по выдаче разрешений на строительство, в том числе прекращения их действия разрешения на объекты на территории Нижнего Новгорода переданы областному правительству.

— Запись о государственной регистрации права аренды на земельный участок в Росреестре была погашена 5 марта 2018 года. В связи с этим Министерство строительства Нижегородской области прекратило действие разрешения на строительство приказом от 1 июня 2018 года, — сообщили нам в департаменте.

Будем надеяться, что все-таки удастся выйти из созданного коллапса, и жители получат в итоге новый семейный сквер, а не очередное увеселительное заведение.