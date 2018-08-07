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Кабмин выделил регионам деньги на дизтопливо для агротехнологических работ
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Кабмин выделил регионам деньги на дизтопливо для агротехнологических работ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей субъектам РФ на закупку дизельного топлива для агротехнологических работ, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются 5 миллиардов рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
"Субсидии распределены между 79 субъектами Федерации, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур", — добавляется в пояснительной записке.
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