Дорогу Хабаровск-Комсомольск передают в федеральную собственность

Автомобильную дорогу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре готовят к передаче в федеральную собственность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Оформление документов началось вскоре после принятия в эксплуатацию трассы Лидога-Ванино, рассказал в эфире «Авторадио-Хабаровск» губернатор региона Вячеслав Шпорт

— На полное содержание этой трассы по всем нормативам у нас никогда денег не хватало, — пояснил губернатор. — Отдадим её в федеральную собственность, у них денег больше, а нам такое решение освободит руки и финансы на другие трассы. Край у нас большой, расстояния большие, дорогу Комсомольск-Чегдомын нужно достраивать, дорогу в Николаевск. Сначала построим гравийные трассы, а потом уже будет покрытие, бетонное или асфальтовое.

Эти проекты тоже потребуют федерального финансирования и Вячеслав Шпорт уверен, что сможет доказать Москве необходимость их реализации. Кстати, сейчас рассматривается обновлённый национальный проект, по которому до половины средств, необходимых на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, Минтранс предлагает выделять из федерального бюджета.

— Нам нужно понять, как будет распределяться финансирование, в каких долях, тогда мы сможем рассчитать, как и когда начнём строить новые дороги, — сказал губернатор Хабаровского края. — Да, вопросы, связанные с федеральным бюджетом, всегда сложные, но нужно доказывать приоритет и пользу для края, районов и — если мы правильно показываем проект — всегда находим поддержку.

Также глава региона коснулся хода работ по проекту «Безопасные и качественные дороги», по которому Хабаровская агломерация получила на модернизацию дорог значительные средства — 1,8 млрд рублей в прошлом году и 1,4 млрд в нынешнем. До осени 2017 года удалось закончить работы на 57 объектах, в нынешнем ремонтном сезоне таких вдвое больше, 114.

— Есть сложности, есть рабочие моменты, которые решаются в обычном порядке, — отметил Вячеслав Шпорт. — По моим ощущениям, мы с задачей справимся. Воронежское шоссе, Берёзовское, везде стоит задача уйти от заплаток — по большому счёту, город переодевается в новые дороги. Если есть грамотный специалист, который видит, что подрядчик где-то работает неправильно — пусть жалуется. А то вот в Комсомольске проложили дорогу к «Парусу», два подрядчика работали и сдали — новую, блестящую. Прошёл дождь и ещё до начала эксплуатации там, где один подрядчик делал, она разрушилась. Заставили его всё переделывать, естественно, эта фирма потеряет в деньгах.

По словам губернатора, основная задача сейчас такая: помочь обновить транспортную инфраструктуру двум главным населённым пунктам региона с тем, чтобы муниципалитеты потом могли спокойно содержать эти дороги в нормативном виде.

— Проспект Ленина в Комсомольске в этом году почти новый, улицу Лазо тоже в этом году закончат, Комшоссе в следующем году — все основные направления будут выполнены в лучшем виде, а мелкие пусть мэрия уже делает сама. Надо немного потерпеть и в Хабаровске и Комсомольске будут отличные дороги, — завяил Вячеслав Шпорт.