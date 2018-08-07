Николай Панков: Обидно, когда город теряет уникальное предприятие, известное на всю страну

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем ТамТам-канале «Пара слов» разместил пост: «Как и планировал, встречусь сегодня на площадке ЖК „Южный“ с дольщиками, представителями Минстроя , администрации Саратова. Обидно, когда город теряет уникальное предприятие, известное на всю страну — авиационный завод. Вдвойне обидно, когда не старались его наследие использовать в интересах людей. Не так много участков в городе, которые подходят для размещения современного, высокотехнологичного предприятия. Где есть транспортная доступность, возможность перевозки грузов рекой, трудовой потенциал, такой, как в Заводском районе. По своим параметрам территория аэродрома бывшего САЗ устраивала инвесторов. Володин не случайно пробивал здесь строительство завода. Строительство здесь завода по производству гидротурбин значило бы создание рабочих мест, отчисление налогов, востребованность научного и интеллектуального потенциала. Как территория для жилой застройки, она вызывает много вопросов у людей и строителей. Нет необходимых коммуникаций, не хватает школ, поликлиник, детских садов. Разговор на встрече будет откровенный, обязательно расскажу о мнениях людей, их предложениях по строительству». "Так выглядела площадка, когда был аэропорт".