Строителям нижегородского стадиона к ЧМ-2018 не заплатили 50 миллионов

Один из подрядчиков строительства стадиона в Нижнем Новгороде, на котором провели шесть матчей Чемпионата мира по футболу, задолжал работникам 50 миллионов рублей по зарплате и незаконно уволил их. Об этом сами строители рассказали «Радио Свобода»

Издание отмечает, что генподрядчиком объекта стоимостью 17,018 миллиарда рублей является АО «Стройтрансгаз» . В марте этого года FIFA разрешило ввести его в эксплуатацию. Часть инженерно-строительных работ выполняло ООО «АСП», которое и задолжало сотрудникам.

«Эти люди из «АСП» сломали мне жизнь. Из-за того, что на работе задерживали зарплату, я развелся с женой. Нечем было кормить семью — это была основная причина развода. Именно в этот период, когда я работал на строительстве стадиона, у нас были постоянные скандалы. Беременная жена не могла устроиться на работу, а мне не платили. В итоге супруга сделала аборт на 11-й неделе беременности, и мы с ней расстались. У меня кредиты, много денег я должен друзьям», — рассказал журналистам бывший монтажник «АСП» Станислав Сухопаров.

По его словам, задержки зарплат начались с января 2018 года. Принимавший сотрудников на работу и плативший им серую зарплату Александр Макеев на контакт не выходит и, по слухам, уже не работает в фирме. Генеральный директор фирмы Сергей Воробьев сообщил бывшим работникам, что у организации денег нет и, вероятно, они появятся после получения аванса за новый объект.

«На днях я узнал, что руководство «АСП» припугнуло рабочих: если кто-то обратится в газету, на телевидение, в прокуратуру или другое место, то деньги свои не получат», — добавил монтажник.

Другой бывший монтажник «АСП» Сергей Максименко написал заявление по поводу задержки зарплат в управление СКР по Нижегородской области. «Его отправили на рассмотрение в Москву, где зарегистрирована фирма „АСП“. Мне не выплатили никакой компенсации и за неиспользованный отпуск. За него меня заставили расписаться, будто я был в отпуске. Кроме того, первые три месяца мы работали в „АСП“ неофициально», — рассказал он. — Были и переработки, перед открытием мы на стадионе до 12 часов ночи сидели. Дополнительные часы никто толком не подсчитывал. Руководство фирмы отвечает: «Хоть куда заявления подавайте, все равно денег нет».

По словам Максименко, Макеев объяснил долги по зарплате тем, что деньги фирме не перечисляет «Стройтрансгаз», но рабочие ему не верят и думают, что средства просто украдены руководством «АСП».

В свою очередь Александр Макеев рассказал «Радио Свобода», что такой же наемный работник, как и другие, и тоже не получил зарплату. Также он заявил, что не платил зарплаты, а только контролировал ход монтажных работ на объекте.

«Мы как подрядчики должны были отчитаться за выполнение работ, генподрядчик «Стройтрансгаз» должен был проверить эти работы и принять, но он этого не сделал. Не подписаны соответствующие документы и поэтому не выплачиваются зарплаты, — сообщил он. — Все люди из «Стройтрансгаза», которые за это отвечали и контролировали работы на стадионе, уволились и не выполнили свои должностные обязательства (…) Никакой тайны в этом нет, там все прокуратура проверяла. Фирма «АСП» предоставила ей все документы. Все дальше надо доказывать через суды. Прошел чемпионат, и все стали ненужными».

На это Сухопаров отметил, что, по его данным, несколько месяцев назад Макеев купил квартиру в Москве, его родственник, также работавший в «АСП» — дорогую иномарку. Также он рассказал, что Макеев, вероятно, является одноклассником учредителя ООО Александра Афиногенова.

Эти слова подтверждает и бывший газоэлектросварщик компании «АСП»Александр Барышкин.

«Уволены мы были принудительно, без наших заявлений по его [Маккеева] приказу (…) В последние месяцы перед вынужденным увольнением на стадионе работало примерно 100 человек, никому из них заплату до сих пор не выплатили. Все — граждане России, не гастарбайтеры. Им задолжали, в общей сложности, не менее 50 миллионов рублей. Насколько я знаю, и в Волгограде рабочие «АСП» тоже сидят без зарплаты», — добавил он.

Собеседник добавил, что после задержек по заплате руководство заявило рабочим, что если те не распишутся в трудовых книжках и заранее подготовленных приказах об увольнении, то денег не получат. В итоге оказалось, что сотрудников вынудили подписать документы о расторжении контракта «по собственному желанию».

Работники «АСП» обращались в правительство Нижегородской области, чиновники перенаправили обращения в прокуратуру, и надзорный орган в итоге сделал неожиданное заключение: «Обособленного структурного подразделения в Нижнем Новгороде у данной организации не зарегистрировано». При этом уже после проверки офис «АСП» в Нижнем Новгороде продолжал работать.

«Стадион в Нижнем Новгороде не доделан, он не готов к зиме: не доделаны кондиционеры, отопление, утепление труб. Если ничего доделывать не будут, то это все замерзнет. Все, что было не сделано, во время приемки было закрыто, туда никого не пускали или, например, загораживали недостатки потолочными панелями. Такой огромный строительный объект, а за ним никто не следил. Никто не знает, что там на самом деле происходило», — в заключение говорит Барышкин.