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Новосибирские предприятия представят свою продукцию в ходе бизнес-миссии во Вьетнам
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Новосибирские предприятия представят свою продукцию в ходе бизнес-миссии во Вьетнам 

ТАСС 2 часа назад
ХАНОЙ, 7 августа. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Новосибирские предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, оборудования и технологических решений для пищевой промышленности, ознакомят со своей продукцией потенциальных вьетнамских партнеров. Представители порядка десяти сибирских компаний-производителей прибыли в деловую столицу Вьетнама, город Хошимин, в рамках бизнес-миссии, организованной Центром экспорта Новосибирской области совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Торговым представительством РФ в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ).
"У Новосибирской области богатый экспортный потенциал. Мы ставим своей задачей раскрыть эти возможности для вьетнамского рынка и нивелировать препятствия на пути продвижения интересных для Вьетнама товаров", — рассказала ТАСС представитель оператора мероприятия, управляющий партнер компании «Инновационная Бизнес Группа», тренер Школы экспорта РЭЦ Марина Глаголева.
Она сообщила, что к подготовке бизнес-миссии были привлечены ресурсы государственной поддержки в России, Новосибирском регионе и во Вьетнаме. Благодаря взаимодействию с представительством РЭЦ во Вьетнаме, компаниям-участникам были предоставлены рекомендации по состоянию рынка в профильных направлениях, также они получили возможность ознакомиться со статистикой российского экспорта в СРВ. Состав российской деловой делегации был сформирован с учетом интересов вьетнамской стороны. В нее вошли производители молока и молочной продукции, сухариков, чипсов, зерна, муки, поставщики технологий водоочистки, оборудования для растениеводства и животноводства, для переработки зерновых культур.
Во вторник новосибирские производители проводят презентацию своей продукции в демонстрационно-дегустационном павильоне РЭЦ Russian Gastro House, который с декабря 2017 года на постоянной основе действует в Хошимине. Затем 8-9 августа они примут участие в хошиминской Международной выставке продуктов питания и напитков Vietfood & Beverage 2018.
Программой деловой миссии, которая продлится до 10 августа, запланированы встречи и переговоры с потенциальными партнерами, а также посещение нескольких вьетнамских компаний и предприятий.
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