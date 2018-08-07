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Алтай-Кокс признали лучшим промышленным предприятием Алтайского края
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Алтай-Кокс признали лучшим промышленным предприятием Алтайского края 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) признали победителем ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» по результатам работы за 2017 год.
Администрация Алтайского края вручит предприятию Диплом победителя в номинации «Производство кокса и нефтепродуктов».
При подведении итогов конкурса учитывали основные показатели: объем производства и реализации продукции, финансовую устойчивость, уровень налоговых отчислений и социальных инвестиций.
В 2017 году Алтай-Кокс увеличил выручку от реализации основных видов продукции на 56%, почти в два раза повысил прибыль от продаж, нарастил поставки доменного кокса на экспорт.
Налоговые отчисления в краевой, городской бюджеты и внебюджетные фонды составили около 1,5 млрд рублей. Алтай-Кокс обеспечивает 36% налоговых доходов бюджета Заринска.
В прошлом году компания инвестировала в социальные программы 433 млн рублей, включая различные доплаты по Коллективному договору и улучшение условий труда работников.
Предприятие участвует в региональных и городских социальных проектах. Перечисляет средства в краевой благотворительный фонд «Поддержим ребенка», благоустраивает детские площадки, помогает школам, детскому дому, проводит концерты и спортивные соревнования, дарит городу оригинальные дизайнерские проекты. Так, в прошлом году в честь 80-летия Алтайского края и Года экологии Алтай-Кокс установил в Заринске новую стелу, заложил рябиновую Аллею металлургов и украсил фасад одного из домов художественным 3D-граффити.
Конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» проводят в регионе с 2002 года. Поощряют лучших среди промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса, черной металлургии, химической, медицинской, пищевой, легкой промышленности, оборонно-промышленного комплекса и других.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
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