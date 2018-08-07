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Саратовские рыбоперерабатывающие предприятия наказаны штрафами на общую сумму почти 600 тысяч рублей за нарушения санитарных норм
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Саратовские рыбоперерабатывающие предприятия наказаны штрафами на общую сумму почти 600 тысяч рублей за нарушения санитарных норм 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В саратовских рыбоперерабатывающих предприятиях были выявлены нарушения санитарного законодательства. К реализации поставлялась рыбная продукция с истёкшим сроком годности. Кроме этого, отсутствовали товаросопроводительные документы и были нарушены условия хранения и реализации. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской области.
За первые полгода 2018 года проверки были проведены в 702 предприятиях. Для лабораторного исследования отобран 181 образец. В 10 из них установлено несоответствие требованиям по по физико-химическим показателям (превышение содержания глазури в восьми образцах) и по микробиологическим показателям (в двух образцах). В результате наложено 73 штрафа на общую сумму более 590 тысяч рублей. Из оборота изъято 78 партий продукции из водных биоресурсов общим весом 203 килограмм.
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