Власти Краснодара вернут городу участки ул. Московской и Петра Метальникова

Московской и Петра Метальникова.

Здесь необходимо прокладывать ливневую канализацию для завершения строительства магистрального коллектора. Краснодарский краевой суд признал, что изначально передача этих участков в частную собственность была недействительной.

«Мы используем все законные возможности, чтобы вернуть в собственность города земли, необходимые для строительства инфраструктурных и социальных объектов, создания новых зеленых зон. Такой опыт уже есть. Аллея в честь 80-летия Краснодарского края, участки вокруг Карасунских водоемов. Возврат территорий по ул. Московской и ул. им. Петра Метальникова жизненно необходим для завершения строительства сети ливневой канализации северной и северо-восточной части Краснодара. Тогла мы сможем избежать новых подтоплений территорий, где живут больше двухсот тысяч горожан», — сказал Евгений Первышов

Как сообщила директор правового департамента администрации города Милена Егорова, судебный процесс, связанный с земельными участками в районе ул. Московской и ул. им. Петра Метальникова, тянется уже не один год. Компания «Каталина Парк, в чьей собственности находятся эти улицы, пыталась даже через суд заставить власти Краснодара выплатить ей за изъятые участки свыше 580 млн рублей. А кроме того, это не позволяло развивать инженерную инфраструктуру.

»По поручению главы города мы провели доскональную проверку. Выяснилось, что дорогу здесь проложили еще до того, как земля стала частной, а значит — она была территорией общего пользования и не могла быть передана в частные руки. В результате Краснодарский краевой суд отменил право собственности право предшественника на спорные участки, что позволит в дальнейшем истребовать эти территории у «Каталины Парк», — сказала Милена Егорова.

Речь идет о 13 участках общей площадью более 17,2 га, уточнила Егорова.

Возвращение земли в муниципальную собственность даст возможность прокладывать сети инженерной инфраструктуры. Самым важным проектом является строительство магистрального ливневого коллектора по ул. им. Петра Метальникова.

«Милена Егорова добавила, что ранее Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО «Каталина Парк» в удовлетворении заявленных компанией требований к администрации города по изъятию этих земельных участков с выплатой компенсации», — сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, в администрации города готовят документы по строительству травайной ветки в аэропорт.