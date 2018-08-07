ООО «КВС» переходит на обслуживание в новый расчетный центр

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» заключен договор с крупнейшим оператором начислений за ЖКУ — АО «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» (АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»), обслуживающим около 400 тыс. лицевых счетов.

С августа 2018 года счета за услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям: собственникам частных домовладений, собственникам жилых помещений многоквартирных домов, перешедшим на прямые договоры с ООО «КВС», будут выставляться АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Инфраструктура расчетного центра обеспечит повышение качества клиентского обслуживания, а также надлежащий учет принятых от потребителей платежей, что является необходимым условием перехода на прямые договоры с потребителями коммунального ресурса.

Среди преимуществ перехода на расчетное обслуживание в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» — всестороннее развитие удаленных каналов связи. Передать показания приборов учета за сентябрь 2018 г. по вновь присвоенным лицевым счетам будет возможно через личный кабинет после регистрации на сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» или мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ: личный кабинет» на базе Android и IOS, а также по телефонам: 40-00-98, (+7 (902)-710-00-98).

Для корректного расчета размера платы за август 2018 г. показания ИПУ необходимо предоставить до 25.08.2018 г. ранее существующими способами передачи показаний ИПУ. Позже указанной даты показания приниматься не будут.

Платежный документ за август 2018 года жители Саратова получат в обновленном, более удобном для потребителей формате. Помимо этого, квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» станут доступны в электронном виде.

Обращаем внимание потребителей! В связи с переходом на обслуживание в новый расчетный центр изменяются номера лицевых счетов. Собственники частных домовладений могут оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения за август и сентябрь 2018 года как по существующим, так и по вновь присвоенным лицевым счетам.

Для удобства жителей и разрешения возникающих вопросов относительно порядка оплаты коммунальных услуг, передачи показаний приборов учета и состояния лицевого счета функционирует многоканальный круглосуточный телефон горячей линии АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: 8-800-200-39-49.