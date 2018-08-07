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ООО «КВС» переходит на обслуживание в новый расчетный центр
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ООО «КВС» переходит на обслуживание в новый расчетный центр 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» заключен договор с крупнейшим оператором начислений за ЖКУ — АО «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» (АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»), обслуживающим около 400 тыс. лицевых счетов.
С августа 2018 года счета за услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям: собственникам частных домовладений, собственникам жилых помещений многоквартирных домов, перешедшим на прямые договоры с ООО «КВС», будут выставляться АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Инфраструктура расчетного центра обеспечит повышение качества клиентского обслуживания, а также надлежащий учет принятых от потребителей платежей, что является необходимым условием перехода на прямые договоры с потребителями коммунального ресурса.
Среди преимуществ перехода на расчетное обслуживание в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» — всестороннее развитие удаленных каналов связи. Передать показания приборов учета за сентябрь 2018 г. по вновь присвоенным лицевым счетам будет возможно через личный кабинет после регистрации на сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» или мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ: личный кабинет» на базе Android и IOS, а также по телефонам: 40-00-98, (+7 (902)-710-00-98).
Для корректного расчета размера платы за август 2018 г. показания ИПУ необходимо предоставить до 25.08.2018 г. ранее существующими способами передачи показаний ИПУ. Позже указанной даты показания приниматься не будут.
Расширяется и перечень платежных агентов. Оплату платежных документов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за август 2018 г. можно будет произвести в ФГУП «Почта России», в «Сбербанке», НВКбанке, банке «Открытие», «Газпромбанке», «Экономбанке», а также без комиссии через сайт АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по адресу www.ivc34.ru, через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ: личный кабинет» на базе Android и IOS, в кассе ООО «КВС» по ул. Советская, 10.
Платежный документ за август 2018 года жители Саратова получат в обновленном, более удобном для потребителей формате. Помимо этого, квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» станут доступны в электронном виде.
Обращаем внимание потребителей! В связи с переходом на обслуживание в новый расчетный центр изменяются номера лицевых счетов. Собственники частных домовладений могут оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения за август и сентябрь 2018 года как по существующим, так и по вновь присвоенным лицевым счетам.
Для удобства жителей и разрешения возникающих вопросов относительно порядка оплаты коммунальных услуг, передачи показаний приборов учета и состояния лицевого счета функционирует многоканальный круглосуточный телефон горячей линии АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: 8-800-200-39-49.
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