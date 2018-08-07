В профильном комитете СФ поддержали идею частично заменить работников коллекторской службы на роботов

«Надеюсь, что это будет успешный опыт. Роботы-коллекторы не будут нарушать законы и этические нормы, они не подвержены стрессу и не склонны к психологическому давлению. С учетом того, что в добросовестных банках коллекшн (взыскание задолженности — прим. Агентства «Москва») осуществляется преимущественно дистанционным образом с помощью удаленных видов связи, без визитов непосредственно к должнику, то думаю такой вид взаимодействия будет широко распространяться», — сказал Н. Журавлев.

Сенатор подчеркнул, что роботы выполняют работу четко по скриптам, инструкциям, без «вольностей и творчества», поэтому законность их действий будет легко проверить.

При этом Н. Журавлев уточнил, что полная роботизация процесса невозможна. «Нельзя заменить на роботов в случае, если необходимо личное общение с должником, при сложных случаях», — добавил он.