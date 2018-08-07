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В профильном комитете СФ поддержали идею частично заменить работников коллекторской службы на роботов
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В профильном комитете СФ поддержали идею частично заменить работников коллекторской службы на роботов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев считает целесообразной идею частично роботизировать коллекторскую деятельность. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Надеюсь, что это будет успешный опыт. Роботы-коллекторы не будут нарушать законы и этические нормы, они не подвержены стрессу и не склонны к психологическому давлению. С учетом того, что в добросовестных банках коллекшн (взыскание задолженности — прим. Агентства «Москва») осуществляется преимущественно дистанционным образом с помощью удаленных видов связи, без визитов непосредственно к должнику, то думаю такой вид взаимодействия будет широко распространяться», — сказал Н. Журавлев.
Сенатор подчеркнул, что роботы выполняют работу четко по скриптам, инструкциям, без «вольностей и творчества», поэтому законность их действий будет легко проверить.
При этом Н. Журавлев уточнил, что полная роботизация процесса невозможна. «Нельзя заменить на роботов в случае, если необходимо личное общение с должником, при сложных случаях», — добавил он.
Ранее в российских СМИ сообщали о планах банка ВТБ начать использование роботов-коллекторов с 1 сентября 2018 г. Такая технология будет использоваться для ранних стадий просрочки.
Агентство «Москва»: последние новости
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