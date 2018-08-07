Колокольню Казанского собора в Ставрополе достроят к концу 2018 года

Колокольня Казанского собора будет украшать Ставрополь к концу 2018 года, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минстроя СК.

Комплекс Казанского кафедрального собора займёт 380 кв. метров. По проекту церковь представляет собой пятиглавое сооружение в форме креста. Колокольня будет возвышаться над городом на 69,7 метра. Завершение строительных работ обойдётся краевому бюджету в 81 миллион рублей. Кроме того, прилегающую территорию нужно озеленить и благоустроить.

«Подрядчик уже приступил к работам. Сегодня бетонирование свода колокольни установилось на отметке 45,94 метра. Кроме того, ведутся работы по планировке территории, частичной замене отдельных плиток облицовки фасада, подготовке стен цокольного этажа для гидроизоляции, устройству дренажной канализации», — рассказал министр строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий во время инспекции стройки.

Напомним, Казанский кафедральный собор был построен в середине XIX века на самой высокой точке Ставрополя и разрушен в 30-е годы XX века. Его колокольня успела побыть радиомачтой и парашютной вышкой, пока её не взорвали в 1943 году под предлогом защиты от налётов немецких бомбардировщиков. В 2004 году ставропольцы приступили к реконструкции соборного комплекса на Комсомольской горке, а в 2010 году в новом соборе прошла первая пасхальная служба.