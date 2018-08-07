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Должен ли собственник платить за капремонт, если он достиг возраста 80 лет?
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Должен ли собственник платить за капремонт, если он достиг возраста 80 лет? 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Николай Якушев«На основании пункта 1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капремонт. Законодательством не предусмотрено освобождение от уплаты взносов пожилых собственников помещений, — пояснил и. о. директора регионального фонда капремонта много­квартирных домов Омской области Николай Якушев. — Собственники, достигшие возраста 70 лет, получают субсидию в размере 50%, 80 лет — в размере 100%, рассчитанную из нормативной площади помещения. По вопросу возможного предоставления субсидии следует обратиться в МФЦ. Меры социальной поддержки предоставляются в виде денежных компенсаций за понесённые расходы, для получения которых надо производить оплату за капремонт в полном объёме».
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