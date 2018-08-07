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Воробьев рассказал, как изменилась ситуация в здравоохранении Подмосковья в последние годы
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Воробьев рассказал, как изменилась ситуация в здравоохранении Подмосковья в последние годы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Финансирование здравоохранения в Подмосковье выросло со 120 до 170 миллиардов рублей за пять лет, за это же время в регионе привели в порядок все поликлиники, тем не менее в этой сфере еще остаются проблемы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что медицина в регионе долгое время находилась на муниципальном уровне, где нет ресурсов для содержания медучреждений в хорошем состоянии.
«Часто не хватает денег на элементарное ─ подкраску стен и ремонт сантехники. Уже не говорю о глобальном ─ решении проблемы дефицита кадров, приглашении высококвалифицированных и профессиональных специалистов, покупке дорогостоящей медицинской техники. Когда пришла наша команда, полномочия по Минздраву мы подняли на свой, региональный уровень и, смею утверждать, многое сделали», — сказал Воробьев в интервью ТАСС.
По его словам, финансирование отрасли выросло за пять лет со 120 до 170 миллиардов рублей. Все поликлиники области приведены в пристойный вид ─ холлы, коридоры, кабинеты.
«В стационарах пока картина похуже, но там и ситуация серьезнее, внешним марафетом проблему не решишь. Часть больниц в таком состоянии, что их не ремонтировать надо, а сносить и строить новые. Морально и технически устаревшие корпуса, которые никак не превратить в современные клиники», — добавил глава Подмосковья.
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