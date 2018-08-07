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Барнаульский ТЦ «Норд-Вест» продают за 500 млн рублей
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Барнаульский ТЦ «Норд-Вест» продают за 500 млн рублей 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Продают один из самых старых ТЦ Барнаула — «Норд-Вест». Информация появилась на популярном сайте объявлений.
В карточке товара сказано, что в здании нет свободных площадей, все занято арендаторами. Плюсом является и то, что объект находится на оживленном перекрестке — ул. С. -Западная-пр. Ленина. Несмотря на то, что ТЦ был открыт еще в 1997 году, он по сей день пользуется популярностью у покупателей.
«Это известный бренд со 100-процентной узнаваемостью не только в г. Барнауле, но и в близлежащих населенных пунктах», — говорится в объявлении.
Собственник просит за объект 500 млн рублей.
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