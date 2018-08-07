Барнаульский ТЦ «Норд-Вест» продают за 500 млн рублей

Продают один из самых старых ТЦ Барнаула — «Норд-Вест». Информация появилась на популярном сайте объявлений.

В карточке товара сказано, что в здании нет свободных площадей, все занято арендаторами. Плюсом является и то, что объект находится на оживленном перекрестке — ул. С. -Западная-пр. Ленина. Несмотря на то, что ТЦ был открыт еще в 1997 году, он по сей день пользуется популярностью у покупателей.

«Это известный бренд со 100-процентной узнаваемостью не только в г. Барнауле, но и в близлежащих населенных пунктах», — говорится в объявлении.

Собственник просит за объект 500 млн рублей.