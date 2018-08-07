Насколько увеличилась госпошлина при оформлении загранпаспорта?

Екатерина Гута«Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс России, — говорит начальник отдела по работе с гражданами РФ УВМ УМВД России по Омской области Екатерина Гута. — В соответствии с ним с 3 августа 2018 года увеличивается госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца, содержащего электронный носитель информации. Она составит 5000 руб. вместо 3500, а для детей до 14 лет увеличится с 1500 до 2500 руб. Вместе с тем при подаче заявления через портал госуслуг действует скидка на оплату госпошлины в размере 30%. Так, в случае оплаты госпошлины через портал безналичным способом она составит 3500 руб. вместо 5000 при оформлении загранпаспорта нового поколения сроком на 10 лет и 1750 руб. за загранпаспорт для несовершеннолетнего. Получить готовый заграничный паспорт при обращении по месту жительства можно будет через месяц, а для обратившихся по месту пребывания и (или) имеющих соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, срок оформления загранпаспорта составит до трёх месяцев».