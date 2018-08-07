Вокруг современной трассы в Хабаровске будет современная жизнь

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проверил строительство трассы «Обход Хабаровска», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, строительство началось в сентябре 2017 года. Общая стоимость — 43 миллиарда рублей. Это деньги федерального, краевого бюджета и средства частных инвесторов, выделенные согласно концессионному соглашению, заключенному в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас дорожные работы развернуты на всем протяжении будущей трассы. Глава региона осмотрел участки в районе поселка им. Горького, сел Восточное и Гаровка. На них продолжается отсыпка земляного полотна и продолжается строительство путепроводов. Значительные усилия подрядчиков также сосредоточены на выносе различных инженерных сетей и коммуникаций, через которые будет проходить трасса. Эта работа полностью будет завершена до конца 2018 года. Напомним, ключевая задача трассы — перевод на себя транзитных, в том числе большегрузных автомобилей с городских магистралей. Сейчас, по предварительной оценке, транзитный транспорт в городе занимает 18% от общего потока. Также дорога свяжет три федеральные трассы, улучшит связи между пригородными поселками, обеспечит быстрый выход к международному аэропорту, свяжет различные индустриальные площадки (в том числе ТОСЭР) Хабаровской агломерации.

— Концессионное соглашение хорошо тем, что позволяет инвестору не рваться за экономией при строительстве, а быть заинтересованны в качестве возводимого объекта, так как в последующем он будет получать прибыль с построенной автодороги, — сказал заместитель руководителя КГКУ «Краевой центр развития государственно-частного партнерства» Даниил Григорьев.

В конце октября 2020 года запланирована сдача объекта. После этого три месяца трасса будет эксплуатировать в тестовом режиме бесплатно. Взимать плату планируется с 2021 года — каждый километр будет стоить чуть более 6 рублей, что гораздо меньше, чем на других платных трассах России. Для взимания платы будут установлены специальные терминалы на нескольких участках дороги в районе поселка имени Горького, улицы Сидоренко, сел Тополево, Гаровка и Ильинка. На некоторых участках трассы уже проведена отсыпка щебенистыми смесями, причем здесь не обошлось без высоких технологий, в частности применяется бульдозеры с 3D-системами нивелирования.

Система датчиков определяет пространственные координаты текущего положения отвала, сравниваются фактические и проектные отметки, и в случае отклонения выдается команда гидравлической системе машины на изменение положения отвала.

Применяется и квадрокоптер, в основном — для геодезических работ. Во время полета оператор может видеть фиксированную по точкам высоту насыпей, частые облеты позволяют видеть происходящие изменения в режиме онлайн. Для обеспечения стройплощадки крупногабаритными железобетонными балками, а их всего нужно около тысячи, также применена новая технология.

— Технология, которая применяется для создания железобетонных балок — в некотором роде уникальна. На первоначальном этапе, когда мы планировали готовить балки на стороннем заводе, нам устанавливали очень большие сроки. Для поставки всех 864 балок завод требовал три года, а у нас на все строительство всего 36 месяцев, — рассказал Григорьев. — Поэтому была закуплена новейшая технологическая оснастка и балки делаем здесь, на месте, с использованием электропрогрева бетона. Это позволяет в несколько раз сократить время изготовления и монтажа.. Если обычно изготовление занимает 20 дней, то у нас — 3 дня. При этом даже расходуется меньше бетона. Такого производства за Уралом больше нигде нет. Аналогичные, так называемые предварительно напряженные балки, использовались при строительстве Крымского моста.

Трудностей дорожникам добавило дождливое лето — из-за подъема воды был затруднен доступ транспорта к карьерам. Для работы в труднопроходимых условиях была закуплена дополнительная техника в виде самосвалов TATRA, хорошо знакомых еще советским дорожникам. Еще одной проблемой стала кадровая. Участки сложные, очень много коммуникаций, есть пересечение с газовой магистралью. Не так много на рынке руда соискателей с необходимой квалификацией. Сейчас дальневосточники составляют порядка 80% от числа инженерно-технического состава, остальные специалисты из других регионов страны. Что касается рабочих, то здесь в основном задействованы хабаровчане и жители Приморья. График работ выдерживается, и если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, 26 октября 2020 года автодорога будет сдана. По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, строительство этой трассы — только начало. Новая автодорога потянет за собой развитие придорожной инфраструктуры, строительство мотелей, пунктов питания. Это очень хороший сектор для привлечение бизнеса. Поэтому Хабаровский край планирует представить уже реализуемый проект строительства объездной автодороги на Восточном экономическом форуме с целью привлечения компаний для организации «современного сервиса на современной трассе».

— Работы идут по графику, это радует. Не так часто сегодня можно увидеть, когда компании, с которыми подписали контракт, делают все своевременно и в хорошем качестве. Всё говорит о том, что мы правильно выбрали партнёров. Мы уже смотрим дальше в будущее, чтобы вокруг трассы кипела современная жизнь. И хабаровчане первыми почувствую пользу от возводимой трассы, — сказал губернатор.