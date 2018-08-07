Обманутым дольщикам «абасовских домов» будут искать новый участок 

В Заводском районе Саратова прошла встреча Николая Панкова с обманутыми дольщиками. Депутат Государственной думы курирует вопросы проблемных домов жилого комплекса «Южный», что на окраине города, в районе бывшего аэродрома. Пост на эту тему депутат разместил в своем ТамТам-канале «Пара слов»: «Разговор с людьми, как и ожидал, получился открытый и по существу. Люди не специалисты в строительстве, информацию о строящемся доме нашли в интернете. Говорят честно — привлекла дешевизна. Хотя многие их отговаривали. Некоторые вложили материнский капитал. Минстрой и администрация города не торопились сегодня на встречу. Возможно, испугались, что губернатор Валерий Радаев поставил задачу разобраться с продажей земли авиационного завода и выяснить всю цепочку. В своё время ни квадратного метра не дал город под завод гидротурбин. В другой раз по благотворительной программе Вячеслава Володина планировали строить три детсада, хотели и в Заводском районе, но опять не дали земли. Пришлось строить на кварталах в Юбилейном. Извинился перед дольщиками за такую позицию чиновников, которые вчера на рабочей группе обвиняли людей в том, что они виноваты сами, что купили здесь квартиры. Люди и так сильно пострадали и нуждаются в защите. Вместе обсудили ситуацию, решили проработать вопрос, чтобы предоставить им квартиры в других домах. Это 47 дольщиков-физлиц. Главное, чтобы реестр дольщиков не прирастал за счёт юридических лиц, проконтролировать это — задача Минстроя. А город должен найти участок, привлекательный для инвестора, который людям предоставит квартиры. Такой вариант вчера проговорили с губернатором, чтобы отстоять права людей. И, как выяснилось, дольщики тоже за такое развитие событий. Поддержку людям обещал и прокурор Филипенко. Договорились с людьми встретиться ещё раз, обговорить детали. Кстати, пригласили на шашлыки. Предложение принял, пообещал — мясо за мной».