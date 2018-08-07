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Башгосуниверситет построит два новых общежития перед главным корпусом
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Башгосуниверситет построит два новых общежития перед главным корпусом 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Башгосуниверситет построит два новых общежития на пересечении улиц Гоголя и Ахмет-Заки Валиди. Аукцион по выбору подрядчика опубликован на портале госзакупок.
Согласно опубликованной документации, строительство будет вестись в квартале, ограниченном улицами Ахмет-Заки Валиди, Пушкина, Аксакова, Гоголя. Здания расположатся за угловым домом №13 по улице Гоголя, а также за существующим общежитием БГУ №2.
Будет построено два пятиэтажных корпуса, каждый из которых рассчитан на 560 мест, в том числе 84 семейных места. Общежития будут гостиничного типа. На территории будут предусмотрены спортивная, детская площадки, площадка для отдыха.
Первая очередь работ (первый корпус) должна быть завершена до 30 сентября 2020 года. Стартовая цена контракта на строительство первой очереди — 297 млн рублей.
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