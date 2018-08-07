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Подрядчики не хотят выпрямлять шоссе Космонавтов в Перми
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Подрядчики не хотят выпрямлять шоссе Космонавтов в Перми 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Аукцион на выполнение работ по реконструкции шоссе Космонавтов в Перми признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки.
Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края признало несостоявшимся аукцион на выполнение первого этапа работ по реконструкции шоссе Космонавтов, сообщает РБК-Пермь. Конкурс был объявлен на выполнение работ по спрямлению шоссе на участке от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино». Аукцион признан недействительным, так как на участие в торгах не поступило ни одной заявки.
В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что аукцион объявят повторно уже в текущем году.
Напомним, шоссе Космонавтов для реконструкции разделили на четыре участка. Часть автодороги от от Мулянки до аэропорта «Большое Савино» — это первый этап работ. Максимальная стоимость контракта на реконструкцию первого этапа составляла 289,8 млн рублей. Весь объём работ подрядчик был должен выполнить до 31 июля 2019 года.
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