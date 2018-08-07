Паромную переправу через Селенгу в Бурятии отремонтируют до 2019 года

УЛАН-УДЭ, 7 августа. / ТАСС /. Реконструкция паромной переправы через реку Селенга в Бурятии, связывающей с региональным центром несколько сел Прибайкальского района, начнется в 2018 году. После ремонта переправа сможет перевозить в день в 1,5 раза больше пассажиров и транспорта, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Началась реконструкция паромной переправы через реку Селенга. Будет отремонтирован причал, обустроены подъезды. Также планируется закупить за 50 млн рублей новое самоходное судно. Общая стоимость проекта, который завершится в 2019 году, составила 130 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.

В правительстве региона отметили, что вопрос об удручающем состоянии паромной переправы местные жители поднимали в 2017 году на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым: в часы пик паром не справляется с перевозкой пассажиров и автомобилей. " Минтранс Бурятии по поручению главы разработал проектно-сметную документацию реконструкции переправы. В проекте, кроме основных работ, предусмотрен ремонт дороги, прилегающей к причалу, и обустройство разворотной площадки, куда сможет заходить общественный транспорт, и освещение причала, — рассказали в пресс-службе. — Кроме того, будут проведены дноуглубительные работы".

По паромной переправе через Селенгу в Прибайкальском районе осуществляется транспортное сообщение между поселком Татаурово и автодорогой Турунтаево — Острог — Покровка — Шергино — Тресково. На переправе эксплуатируется несамоходный паром ПН-97-60, который вмещает 50 пассажиров и 10 автомобилей. Паромная переправа работает с мая по октябрь, зимой транспорт перемещается по ледовой переправе.