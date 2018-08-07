Ещё
Паромную переправу через Селенгу в Бурятии отремонтируют до 2019 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.57
–0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Паромную переправу через Селенгу в Бурятии отремонтируют до 2019 года 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Байкал24.ru
УЛАН-УДЭ, 7 августа. /ТАСС/. Реконструкция паромной переправы через реку Селенга в Бурятии, связывающей с региональным центром несколько сел Прибайкальского района, начнется в 2018 году. После ремонта переправа сможет перевозить в день в 1,5 раза больше пассажиров и транспорта, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.
"Началась реконструкция паромной переправы через реку Селенга. Будет отремонтирован причал, обустроены подъезды. Также планируется закупить за 50 млн рублей новое самоходное судно. Общая стоимость проекта, который завершится в 2019 году, составила 130 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.
В правительстве региона отметили, что вопрос об удручающем состоянии паромной переправы местные жители поднимали в 2017 году на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым: в часы пик паром не справляется с перевозкой пассажиров и автомобилей. "Минтранс Бурятии по поручению главы разработал проектно-сметную документацию реконструкции переправы. В проекте, кроме основных работ, предусмотрен ремонт дороги, прилегающей к причалу, и обустройство разворотной площадки, куда сможет заходить общественный транспорт, и освещение причала, — рассказали в пресс-службе. — Кроме того, будут проведены дноуглубительные работы".
По паромной переправе через Селенгу в Прибайкальском районе осуществляется транспортное сообщение между поселком Татаурово и автодорогой Турунтаево — Острог — Покровка — Шергино — Тресково. На переправе эксплуатируется несамоходный паром ПН-97-60, который вмещает 50 пассажиров и 10 автомобилей. Паромная переправа работает с мая по октябрь, зимой транспорт перемещается по ледовой переправе.
ТАСС: последние новости
Возбуждено дело по факту ДТП с двумя погибшими в Челябинской области Британцы получат 50-процентную скидку на аттракционы в обмен на пластиковые бутылки Суд Петербурга прекратил производство по делу о международном прокате "Смешариков"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег198
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»47
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России92
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение