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Жилье, построенное гражданами без разрешения, сносить будут реже
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Жилье, построенное гражданами без разрешения, сносить будут реже 

Время бухгалтера 1 час назад
Скорректированы основные нормы правового регулирования вопросов, связанных с признанием зданий и сооружений самовольными постройками, принятием решений об их сносе или реконструкции.
Во-первых, для применения к строению негативных последствий, установлено, что его возведение должно быть противоправным как на дату начала строительных работ, так и на день выявления конструкции.
Кроме того, определено, что не является самостроем здание, возведенное собственником занятой под строительство земли, если он не знал и не мог знать о действующих относительно участка ограничений.
В качестве альтернативы сносу вводится механизм приведения строения в соответствие с установленными требованиями застройки.
Решение о выборе подходящей к случаю меры принимает суд или местные власти. Последним разрешено требовать сноса только в случаях, если речь идет о территории общего пользования, а по некоторым основаниям вообще запрещено проявлять самодеятельность:
в спорах по причине отсутствия правоустанавливающих документов на землю в отношении строений, возведенных до дня вступления в силу ЗК РФ; в отсутствии разрешения на строительство конструкций, созданных до 14.05.1998.
В этих случаях разбираться должен исключительно суд.
Решение о принудительных мерах не может быть принято в отношении самостроя — объектов ИЖС на землях под ИЖС и, в границах населенных пунктов, под ЛПХ, а также в отношении жилых строений на дачных и садовых участках при соблюдении трех условий одновременно:
права на постройки зарегистрированы до 01.09.2018; характеристики объектов соответствуют предельным параметрам разрешенной застройки; земля под строениями принадлежит застройщику на законном праве.
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